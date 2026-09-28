हीरो स्प्लेंडर प्लस Vs होंडा शाइन 100 Vs टीवीएस रोनिन: बेहतरीन माइलेज वाली कम्यूटर बाइक्स की टक्कर

आम लोगों के इस्तेमाल वाली मोटरसाइकिलें आज भी भारत के टू-व्हीलर मार्केट की रीढ़ बनी हुई हैं. लाखों राइडर्स के लिए, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के मुकाबले माइलेज, कीमत, भरोसेमंदता, आराम और मेंटेनेंस में आसानी जैसी बातें ज़्यादा मायने रखती हैं. और ठीक यहीं पर हीरो स्प्लेंडर प्लस, होंडा शाइन 100 और टीवीएस रेडिओन जैसी मोटरसाइकिलें काम आती हैं.

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ये तीनों मोटरसाइकिलें मुख्य रूप से रोज़ाना आने-जाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनमें कुछ अहम फ़र्क भी हैं. तो, अगर आप शहर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक किफायती मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, तो इन तीनों में से कौन सी आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए?

हीरो स्प्लेंडर प्लस: माइलेज का मास्टर

हीरो स्प्लेंडर प्लस ने सादगी, बेहतर माइलेज और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी के लिए अपनी पहचान बनाई है. इसके 97.2 cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन से 7.9 bhp की ताकत और 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. हीरो का दावा है कि मौजूदा मॉडल E20 फ्यूल के साथ 70 kmpl का माइलेज देता है. रोज़ाना इस्तेमाल के लिए इसे सुविधाजनक बनाने वाली एक खास खूबी हीरो का i3S स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम है, जो ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी के खड़े होने पर इंजन को बंद कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर से चालू कर देता है. इस मोटरसाइकिल में 4-स्पीड गियरबॉक्स और 9.8-लीटर का फ्यूल टैंक भी है, और इसका कर्ब वेट 112 kg है.

स्प्लेंडर प्लस अब ज़्यादा फ़ीचर्स वाले XTEC वर्जन में भी उपलब्ध है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और रियल-टाइम माइलेज की जानकारी जैसे फ़ीचर्स के साथ-साथ LED हेडलैंप, हज़ार्ड लाइट्स और सामान रखने के लिए बड़ा कंपार्टमेंट भी मिलता है.

होंडा शाइन 100: हल्की और फुर्तीली

होंडा शाइन 100 का तरीका थोड़ा अलग है. इसके 98.98 cc सिंगल-सिलेंडर इंजन से 7.3 bhp की ताकत और 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका वज़न लगभग 99 kg है, जो स्प्लेंडर प्लस और रेडिओन, दोनों से काफी कम है. शहर के भीड़-भाड़ वाले ट्रैफ़िक में कम वज़न बहुत काम आता है. यह बाइक तंग जगहों से आसानी से निकल जाती है, इसे पार्क करना आसान है और कम अनुभवी राइडर्स के लिए इसे चलाना भी काफ़ी आसान है. इसमें 100 cc-क्लास का इंजन है, जिससे इसे चलाने का खर्च और मैकेनिकल बनावट आसान रहती है. इसकी कमी फ़्यूल इफ़िशिएंसी में दिखती है. होंडा के अनुसार, शाइन 100 का ARAI माइलेज 65 kmpl है. इस कमी को पूरा करने के लिए, शाइन 100 को किफ़ायती कीमत पर पेश किया गया है, जो इसे खास बनाता है.

टीवीएस रेडिओन: स्टाइलिश कम्यूटर

इंजन के मामले में टीवीएस रेडिओन इन तीनों मोटरसाइकिलों में सबसे बड़ी है. इसका 109.7 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन 8.1 bhp की ताकत और 8.7 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, और यह बाकी दो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देती है. ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की वजह से रे़डिओन का कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा दमदार लगता है, खासकर तब जब पीछे कोई बैठा हो या चढ़ाई पर गाड़ी चलानी हो. टीवीएस रेडिओन को एक ऐसी कम्यूटर बाइक के तौर पर पेश किया है जो आम कम्यूटर बाइक के मुकाबले ज़्यादा स्टाइल और बेहतर कैरेक्टर के साथ-साथ प्रैक्टिकैलिटी भी देती है. लगभग 113 kg वज़न के साथ, यह स्प्लेंडर प्लस से थोड़ी ही भारी है, लेकिन शाइन 100 के मुकाबले काफी भारी है. माइलेज की बात करें तो, असल हालात में यह मोटरसाइकिल लगभग 65 kmpl का माइलेज देती है.

इन पर सवारी कैसी रहती है?

पेपर पर देखें तो ये तीनों मोटरसाइकिलें एक-दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन इनके इंजन का मिज़ाज थोड़ा अलग है. स्प्लेंडर प्लस में सबसे छोटा इंजन (97.2 cc) है जो लगभग 7.9 bhp की ताकत बनाता है. शाइन 100 में 98.98 cc का इंजन है जो लगभग 7.3 bhp की ताकत पैदा करता है, जबकि रेडिओन में सबसे बड़ा 109.7 cc का इंजन है जो लगभग 8.1 bhp की ताकत बनाता है. शहर में रोज़ाना आने-जाने के लिए इनके इंजन को मुख्य रूप से कम स्पीड पर आसानी से चलने, लो-एंड टॉर्क, बेहतर माइलेज और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी के हिसाब से ट्यून किया गया है.

अब बात करते हैं कि ये मोटरसाइकिलें कैसी चलती हैं; शाइन 100 का वज़न कम होने का साफ़ फ़ायदा है, जिससे तंग और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर इसे बैलेंस करना और चलाना आसान हो जाता है. यह उन राइडर्स के लिए है जो हल्की बाइक और आसानी से मुड़ने-घुमाने की क्षमता को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं. वहीं रेडिओन की बात करें तो यह थोड़ी भारी और मज़बूत एहसास देती है; साथ ही, सबसे भारी होने की वजह से इसे बेहतर स्टेबिलिटी और कम वाइब्रेशन का फ़ायदा मिलता है.

रेडिओन का दमदार इंजन रोज़ाना के साधारण सफ़र में भी मज़ा भर देता है और इसकी फुर्तीली बनावट इसे चलाने में मज़ेदार बनाती है. आखिर में बात करें स्प्लेंडर प्लस की, तो यह कई बार भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही है. यह बुनियादी चीज़ों पर फ़ोकस करती है—जैसे माइलेज, इस्तेमाल में आसानी, आसान मैकेनिकल पार्ट्स और रोज़ाना भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस. इसकी बेहतरीन फ़्यूल एफ़िशिएंसी और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद होने की खूबी इसे उन खरीदारों के लिए खास तौर पर सही बनाती है जो हर दिन काफ़ी समय तक बाइक चलाते हैं.

इनकी लागत कितनी है?

इस सेगमेंट में कीमत सबसे अहम बात है, क्योंकि ये मोटरसाइकिलें खास तौर पर आने-जाने का कुल खर्च कम रखने के मकसद से खरीदी जाती हैं.

होंडा शाइन 100 की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹65,642 है, जो इसे सबसे सस्ता ऑप्शन बनाती है. यह एक वैरिएंट और कुल पांच कलर ऑप्शन में आती है. इसके बाद टीवीएस रेडिओन है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत बेस 'ऑल ब्लैक' वर्ज़न के लिए ₹72,950 से शुरू होकर सबसे महंगे 'डिजी डिस्क' वैरिएंट के लिए ₹82,900 तक जाती है. यह मोटरसाइकिल चार वैरिएंट और सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. आखिर में हीरो स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत बेस 'ड्रम ब्रेक' वैरिएंट के लिए ₹77,777 से शुरू होकर सबसे महंगे वैरिएंट '125 मिलियन एडिशन' के लिए ₹80,531 तक जाती है. यह मोटरसाइकिल चार वैरिएंट और पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.