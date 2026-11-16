भारत में हीरो विडा UBX 06 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टेस्टिंग के दौरान दिखी

हीरो मोटोकॉर्प की 'विडा' (Vida) ब्रांड के तहत पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. कंपनी ने कुछ दिन पहले ही EICMA 2026 में इसका एक वर्ज़न पेश किया था. UBX 06 (उच्चारण: 'यूब-एक्स') नाम की यह मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में 'विडा' की एंट्री कराएगी.

उम्मीद के मुताबिक, टेस्ट बाइक को पूरी तरह से छिपाकर (कैमफ्लाज करके) रखा गया है, लेकिन इसका आकार और डिज़ाइन काफी हद तक EICMA में दिखाई गई मोटरसाइकिल जैसा ही लगता है. UBX 06 सुपरमोटो मोटरसाइकिलों से प्रेरित है; इसमें बैठने का सीधा पोस्चर, ऊंचा फ्रंट सेक्शन और कॉम्पैक्ट दिखने वाला रियर हिस्सा है.

टेस्टिंग मॉडल से यह तो ज्यादा पता नहीं चलता कि इसके कवर (कैमफ्लाज) के नीचे क्या छिपा है, लेकिन EICMA में हमने जो देखा, उसके हिसाब से इसके फ्रंट में एक LED प्रोजेक्टर हेडलैंप है, जो LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स के एक व्यूफाइंडर जैसे फ्रेम के अंदर लगा है. हालाँकि, EICMA में दिखाए गए वर्ज़न में जो नकल गार्ड्स थे, वे इस टेस्ट बाइक में नदारद दिख रहे हैं.

UBX 06 में एक बड़ा FT डिस्प्ले भी मिलता है, जो यहाँ टेस्टिंग मॉडल पर भी देखा जा सकता है. इसका कंट्रोल क्यूब बाएं हैंडलबार पर लगा है, जबकि दाईं ओर के स्विचगियर में अन्य फंक्शन्स के कंट्रोल दिए गए हैं. मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल भी देखने को मिला है.

अन्य दिखने वाले हार्डवेयर में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और संभवतः सिंगल-चैनल ABS शामिल हैं. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक द्वारा संभाला जाता है.

ब्रांड ने अभी तक UBX 06 के किसी भी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन EICMA में प्रदर्शित मोटरसाइकिल से कुछ संकेत जरूर मिले हैं. इसमें एक बड़ा, फिक्स्ड बैटरी पैक और मिड-ड्राइव मोटर दी गई है, जहाँ से चेन फाइनल ड्राइव के जरिए पिछले पहिये तक पावर पहुंचती है.

यह इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आमतौर पर दिखने वाली हब मोटरों से एक अलग तरीका है. मिड-ड्राइव सेटअप की मदद से मोटर को मोटरसाइकिल के केंद्र के करीब रखा जा सकता है.