भारत में हीरो विडा UBX 06 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टेस्टिंग के दौरान दिखी
- UBX 06 को EICMA 2026 में पेश किया गया था
- इसमें TFT डिस्प्ले, क्रूज़ कंट्रोल और अन्य फीचर्स शामिल हैं
- भारत में 2027 के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है
हीरो मोटोकॉर्प की 'विडा' (Vida) ब्रांड के तहत पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. कंपनी ने कुछ दिन पहले ही EICMA 2026 में इसका एक वर्ज़न पेश किया था. UBX 06 (उच्चारण: 'यूब-एक्स') नाम की यह मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में 'विडा' की एंट्री कराएगी.
उम्मीद के मुताबिक, टेस्ट बाइक को पूरी तरह से छिपाकर (कैमफ्लाज करके) रखा गया है, लेकिन इसका आकार और डिज़ाइन काफी हद तक EICMA में दिखाई गई मोटरसाइकिल जैसा ही लगता है. UBX 06 सुपरमोटो मोटरसाइकिलों से प्रेरित है; इसमें बैठने का सीधा पोस्चर, ऊंचा फ्रंट सेक्शन और कॉम्पैक्ट दिखने वाला रियर हिस्सा है.
टेस्टिंग मॉडल से यह तो ज्यादा पता नहीं चलता कि इसके कवर (कैमफ्लाज) के नीचे क्या छिपा है, लेकिन EICMA में हमने जो देखा, उसके हिसाब से इसके फ्रंट में एक LED प्रोजेक्टर हेडलैंप है, जो LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स के एक व्यूफाइंडर जैसे फ्रेम के अंदर लगा है. हालाँकि, EICMA में दिखाए गए वर्ज़न में जो नकल गार्ड्स थे, वे इस टेस्ट बाइक में नदारद दिख रहे हैं.
UBX 06 में एक बड़ा FT डिस्प्ले भी मिलता है, जो यहाँ टेस्टिंग मॉडल पर भी देखा जा सकता है. इसका कंट्रोल क्यूब बाएं हैंडलबार पर लगा है, जबकि दाईं ओर के स्विचगियर में अन्य फंक्शन्स के कंट्रोल दिए गए हैं. मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल भी देखने को मिला है.
अन्य दिखने वाले हार्डवेयर में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और संभवतः सिंगल-चैनल ABS शामिल हैं. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक द्वारा संभाला जाता है.
ब्रांड ने अभी तक UBX 06 के किसी भी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन EICMA में प्रदर्शित मोटरसाइकिल से कुछ संकेत जरूर मिले हैं. इसमें एक बड़ा, फिक्स्ड बैटरी पैक और मिड-ड्राइव मोटर दी गई है, जहाँ से चेन फाइनल ड्राइव के जरिए पिछले पहिये तक पावर पहुंचती है.
यह इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आमतौर पर दिखने वाली हब मोटरों से एक अलग तरीका है. मिड-ड्राइव सेटअप की मदद से मोटर को मोटरसाइकिल के केंद्र के करीब रखा जा सकता है.
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- भारत में लॉन्च से पहले नई ऑडी A5 टैस्टिंग के दौरान दिखीदुनिया भर के बाज़ारों में नई A5, A4 की जगह लेगी और उम्मीद है कि इसमें वही पावरट्रेन होगा जो हाल ही में लॉन्च हुई नई Q3 में दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- मुंबई में CNG हुई महंगी, कीमत रु.91.50 प्रति किलोग्राम पहुंचीइस साल CNG की कीमतों में 8वीं बार बढ़ोतरी की गई है.1 मिनट पढ़ें
- हर्षवर्धन राणे को 'सनम तेरी कसम'के प्रोड्यूसर ने उपहार में दी बिल्कुल नई डिफेंडर ऑक्टा लग्जरी SUVहर्षवर्धन राणे ने अपने इंस्टाग्राम पर दीपक मुकुट के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे नई लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा के साथ पोज़ देते नज़र आ रहे हैं.6 मिनट पढ़े
- टर्बो-CNG vs नॉर्मल CNG: महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा में कौन बेहतर?तीनों SUV में से केवल मारुति सुजुकी ब्रेज़ा ही ऐसी है जिसमें चार-सिलेंडर इंजन के साथ CNG पावरट्रेन दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-N vs टाटा सफारी vs महिंद्रा XUV 7XO: परिवार के लिए कौन सी SUV खरीदना है समझदारी?महिंद्रा स्कॉर्पियो N और XUV 7XO में AWD का विकल्प मिलता है, जबकि टाटा सफारी केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) पावरट्रेन तक ही सीमित है.6 मिनट पढ़े
- 6 फीट से लंबे हैं? ₹15 लाख से कम में ये कारें देंगी ज्यादा हेडरूम और लेगरूमरु.15 लाख के बजट में, ऐसी बहुत कम कारें हैं जो कैबिन में काफी जगह देने का वादा करती हैं. यहाँ एक बहुत ही खास लिस्ट दी गई है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में हीरो विडा UBX 06 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टेस्टिंग के दौरान दिखीहीरो की पहली 'विदा' इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी गई है.2 मिनट पढ़े
- ऋषभ परमार | Nov 13, 20262026 में भारत में CNG वाली माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर: पंच iCNG, एक्सटर Hy-CNG डुओ, फ्रॉन्क्स S-CNG और अन्य की बूट स्पेस के आधार पर तुलनाक्या CNG वाली छोटी कारों में बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) के मामले में बड़ा समझौता करना पड़ता है? हम कुछ सबसे लोकप्रिय माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर की तुलना करके देखते हैं कि उनमें सामान रखने के लिए कितनी जगह मिलती है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Nov 13, 2026टीवीएस अपाचे RTR 160 बनाम बजाज पल्सर 150 बनाम हीरो एक्सट्रीम 160R: आपके लिए कौन सी बाइक सही है?150–160cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में रोज़मर्रा की ज़रूरतों और स्पोर्टी परफॉरमेंस का एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है. लेकिन क्या आपको फीचर्स से भरपूर बजाज पल्सर 150, परफॉरमेंस पर केंद्रित TVS अपाचे RTR 160, या फिर हल्की हीरो एक्सट्रीम 160R चुननी चाहिए?1 मिनट पढ़ें