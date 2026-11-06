हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन रु.1.16 लाख में हुआ लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी एक्सट्रीम 125R लाइन-अप में एक नया सबसे महंगा वेरिएंट जोड़ा है. 'स्टेल्थ एडिशन' (Stealth Edition) नाम के इस वेरिएंट में TFT डिस्प्ले और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) दिया गया है. इसकी कीमत रु.1.16 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह एडिशन केवल एक ही कलर स्कीम में उपलब्ध है, जिसमें 'मिडनाइट ब्लैक' रंग के साथ 'पर्ल रेड' एक्सेंट दिए गए हैं.

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हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन: नया क्या है?

TFT कंसोल वही अपडेट है, जिसके बारे में हमने अगस्त में बताया था. यह एक्सट्रीम 125R के अन्य वेरिएंट्स में मौजूद 4.2-इंच कलर LCD की जगह लेता है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट, तथा म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. इस क्लास की मोटरसाइकिल के लिए TPMS एक काफी अलग फीचर है, जो राइडर्स को डिस्प्ले पर ही टायर का प्रेशर चेक करने की सुविधा देता है.

हीरो का कहना है कि एक्सट्रीम 125R फिलहाल अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी बाइक है जिसमें यह सिस्टम मिलता है.

बाकी उपकरणों की सूची जानी-पहचानी है. 'स्टेल्थ एडिशन' में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड - ईको, रोड और पावर - दिए गए हैं. इसके अलावा, मौजूदा सबसे महंगे वर्ज़न की तरह ही, इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी मिलता है.

हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन: इंजन

इस नए वेरिएंट में भी वही 124.7cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो बाकी रेंज में मिलता है. यह 8,250rpm पर 11.4 bhp की ताकत और 6,000rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 5-स्पीड गियरबॉक्स के जरिए ताकत को पिछले पहिये तक पहुँचाता है. इसके डाइमेंशन या साइकिल पार्ट्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.

हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन: कीमत

रु.1.16 लाख की कीमत वाला 'स्टेल्थ एडिशन', मौजूदा 'डुअल चैनल ABS' वेरिएंट (जिसकी कीमत रु.1.10 लाख है) से रु.6,000 महंगा है. बाकी रेंज में रु.91,500 वाला 'IBS' वेरिएंट और रु.96,700 वाला 'ABS सिंगल-सीट' वर्ज़न शामिल हैं.

TFT डिस्प्ले और TPMS के साथ, 'स्टेल्थ एडिशन' इस लाइन-अप में सबसे महंगी एक्सट्रीम 125R बन जाती है. इंजन और बाकी तकनीकी हिस्से वही हैं; अतिरिक्त कीमत इसमें जोड़ी गई तकनीक के लिए है.