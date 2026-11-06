हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन रु.1.16 लाख में हुआ लॉन्च
- 4.2-इंच TFT में ब्लूटूथ, नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट, और म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा मिलती है
- हीरो मोटोकॉर्प का दावा है कि इस सेगमेंट में TPMS पहली बार दिया गया है
- इसमें 124.7cc का इंजन ही दिया गया है
हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी एक्सट्रीम 125R लाइन-अप में एक नया सबसे महंगा वेरिएंट जोड़ा है. 'स्टेल्थ एडिशन' (Stealth Edition) नाम के इस वेरिएंट में TFT डिस्प्ले और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) दिया गया है. इसकी कीमत रु.1.16 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह एडिशन केवल एक ही कलर स्कीम में उपलब्ध है, जिसमें 'मिडनाइट ब्लैक' रंग के साथ 'पर्ल रेड' एक्सेंट दिए गए हैं.
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हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन: नया क्या है?
TFT कंसोल वही अपडेट है, जिसके बारे में हमने अगस्त में बताया था. यह एक्सट्रीम 125R के अन्य वेरिएंट्स में मौजूद 4.2-इंच कलर LCD की जगह लेता है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट, तथा म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. इस क्लास की मोटरसाइकिल के लिए TPMS एक काफी अलग फीचर है, जो राइडर्स को डिस्प्ले पर ही टायर का प्रेशर चेक करने की सुविधा देता है.
हीरो का कहना है कि एक्सट्रीम 125R फिलहाल अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी बाइक है जिसमें यह सिस्टम मिलता है.
बाकी उपकरणों की सूची जानी-पहचानी है. 'स्टेल्थ एडिशन' में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड - ईको, रोड और पावर - दिए गए हैं. इसके अलावा, मौजूदा सबसे महंगे वर्ज़न की तरह ही, इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS भी मिलता है.
हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन: इंजन
इस नए वेरिएंट में भी वही 124.7cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो बाकी रेंज में मिलता है. यह 8,250rpm पर 11.4 bhp की ताकत और 6,000rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 5-स्पीड गियरबॉक्स के जरिए ताकत को पिछले पहिये तक पहुँचाता है. इसके डाइमेंशन या साइकिल पार्ट्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.
हीरो एक्सट्रीम 125R स्टेल्थ एडिशन: कीमत
रु.1.16 लाख की कीमत वाला 'स्टेल्थ एडिशन', मौजूदा 'डुअल चैनल ABS' वेरिएंट (जिसकी कीमत रु.1.10 लाख है) से रु.6,000 महंगा है. बाकी रेंज में रु.91,500 वाला 'IBS' वेरिएंट और रु.96,700 वाला 'ABS सिंगल-सीट' वर्ज़न शामिल हैं.
TFT डिस्प्ले और TPMS के साथ, 'स्टेल्थ एडिशन' इस लाइन-अप में सबसे महंगी एक्सट्रीम 125R बन जाती है. इंजन और बाकी तकनीकी हिस्से वही हैं; अतिरिक्त कीमत इसमें जोड़ी गई तकनीक के लिए है.
लोकप्रिय हीरो मॉडल
- हीरो
एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.48 - 1.6 लाख
- हीरो
स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 77,777 - 82,910
- हीरो
एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 59,477 - 72,792
- हीरो
एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 70,442 - 72,620
- हीरो
सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84,448 - 88,044
- हीरो
एचएफ 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 59,839
- हीरो
प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 69,766 - 77,162
- हीरो
डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 79,388 - 89,119
- हीरो
एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.12 - 1.19 लाख
- हीरो
जूम 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,321 - 80,556
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ठाठ बाटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84,463 - 88,151
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विडा वी2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.11 - 1.2 लाख
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एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.73 - 1.98 लाख
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विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 99,490 - 1.51 लाख
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विडा X2एक्स-शोरूम प्राइस₹ NA
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जूम 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 83,394 - 86,950
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जूम 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 लाख
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एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.67 - 1.76 लाख
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एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम प्राइस₹ 91,500 - 1.08 लाख
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एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.37 - 1.41 लाख
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डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,000 - 79,000
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विडा डर्टे. ई के3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 69,990
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Super Splendor Xtec 2.0एक्स-शोरूम प्राइस₹ 86,500 - 90,000
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स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम प्राइस₹ NA - 82,239
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स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 81,283 - 84,326
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स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 82,710
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पैशन प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ NA - 80,574
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न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 78,699 - 88,280
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मावरिक 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.13 - 2.4 लाख
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करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.87 - 1.88 लाख
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एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,792
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ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 88,517 - 96,836
- हीरो
डेस्टिनी प्राइमएक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,710
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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