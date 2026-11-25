एक फैमिली स्कूटर का काम सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए. यह चलाने वाले और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए आरामदायक होना चाहिए, ट्रैफ़िक में इसे संभालना आसान होना चाहिए, यह चलाने में किफायती होना चाहिए और रोज़मर्रा के कामों के लिए व्यावहारिक भी होना चाहिए. तीन ऐसे स्कूटर जो लगातार इन ज़रूरतों को पूरा करते आए हैं, वे हैं - होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर और सुज़ुकी एक्सेस.

जहाँ एक्टिवा अपनी स्थापित प्रतिष्ठा पर भरोसा करती है, वहीं जुपिटर रोज़मर्रा की सुविधा और व्यावहारिकता पर ध्यान देती है, जबकि एक्सेस में एक ज़्यादा शक्तिशाली 125cc इंजन मिलता है. यहाँ कुछ अहम पैमानों के आधार पर इनकी तुलना की गई है, जिससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपके गैरेज में कौन सी गाड़ी होनी चाहिए.

इंजन और परफॉरमेंस

स्पेसिफिकेशन होंडा एक्टिवा 110 टीवीएस जुपिटर 110 सुजुकी एक्सेस 125 इंजन 109.51cc 113.3cc 124cc इंजन टाइप एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर ताकत 7.88 बीएचपी 7.91 बीएचपी 8.3 बीएचपी टॉर्क 9.05 एनएम 9.2 Nm (iGO असिस्ट के साथ 9.8 Nm) 10.2 एनएम ट्रांसमिशन सीवीटी सीवीटी सीवीटी

एक्टिवा का 109.51cc इंजन स्मूथ और भरोसेमंद परफॉरमेंस देने के साथ-साथ रोज़मर्रा के सफर के लिए बेहतरीन है. जुपिटर में थोड़ा बड़ा 113.3cc इंजन मिलता है, जिसमें टॉर्क भी थोड़ा ज़्यादा है. साथ ही, बेहतर एक्सीलरेशन के लिए इसके कुछ खास वेरिएंट्स में 'iGO असिस्ट' (iGO Assist) भी दिया गया है.

हालाँकि, कागज़ पर सुज़ुकी एक्सेस को स्पष्ट बढ़त हासिल है. इसका 124cc इंजन 8.3 bhp की ताकत और 10.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो इसे यहाँ मौजूद स्कूटरों में सबसे शक्तिशाली बनाता है. यह अतिरिक्त टॉर्क तब बहुत काम आता है जब आप किसी सवारी (pillion) के साथ चल रहे हों, चढ़ाई पर जा रहे हों या खुली सड़कों पर गाड़ी चला रहे हों. यह अपने बेहतरीन इंजन और शानदार परफॉरमेंस के लिए भी जानी जाती है.

डाइमेंश और आराम

स्पेसिफिकेशन होंडा एक्टिवा 110 टीवीएस जुपिटर 110 सुजुकी एक्सेस 125 लंबाई 1,833 मिमी 1,848 मिमी 1,835 मिमी व्हीलबेस 1,260 मिमी 1,275 मिमी 1,260 मिमी सीट हाइट 764 मिमी 770 मिमी 773 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 162 मिमी 163 मिमी 160 मिमी कर्ब वेट 105-106 किलोग्राम 105-106 किलोग्राम 106 किलोग्राम

तीनों स्कूटर हल्के हैं और इनकी सीट की ऊंचाई ऐसी है कि इन पर आसानी से बैठा जा सकता है, जिससे शहर के ट्रैफिक में इन्हें चलाना आसान हो जाता है. एक्टिवा की सीट सबसे नीची है, जो कम ऊंचाई वाले राइडर्स के लिए काफी सुविधाजनक हो सकती है. जुपिटर का व्हीलबेस सबसे लंबा है और इसकी सीट काफी बड़ी है, जिससे पीछे किसी सवारी को बिठाने में आसानी होती है. एक्सेस में बैठने की स्थिति आरामदायक और संतुलित है, हालांकि इसकी सीट थोड़ी ऊंची होने की वजह से कुछ राइडर्स को यह कम सुविधाजनक लग सकती है.

स्टोरेज और व्यावहारिकता

फीचर होंडा एक्टिवा 110 टीवीएस जुपिटर 110 सुजुकी एक्सेस 125 अंडर सीट स्टोरेज 18 लीटर 33 लीटर 24.4 लीटर पेट्रोल टैंक लिड हां हां हां आगे इस्तेमाल करने लायक स्पेस लिमिटे हां हां USB चार्जिंग टाइप-C टाइप-A हां

व्यावहारिकता के मामले में TVS जुपिटर स्पष्ट विजेता है, क्योंकि इसमें सीट के नीचे 33 लीटर की स्टोरेज जगह मिलती है. इससे किराने का सामान, बैग और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है. इसके आगे की यूटिलिटी स्पेस और बाहर की तरफ़ दिया गया फ्यूल फिलर इसकी उपयोगिता को और भी बेहतर बनाते हैं.

एक्सेस में 24.4 लीटर की अच्छी-खासी स्टोरेज मिलती है, साथ ही इसमें फ्रंट पॉकेट और बाहर की तरफ फ्यूल फिलर भी दिया गया है. वहीं, एक्टिवा में सिर्फ 18 लीटर की स्टोरेज है, जो इन तीनों में सबसे कम है. हालांकि, इसके कुछ खास वेरिएंट्स में USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जरूर मिलता है.

ब्रेक, सस्पेंशन और फीचर्स

इक्विमेंट होंडा एक्टिवा 110 टीवीएस जुपिटर 110 सुजुकी एक्सेस 125 फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक फोक्स टेलिस्कोपिक फोक्स टेलिस्कोपिक फोक्स रियर सस्पेंशन एडजेस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर एडजेस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर स्विंगआर्म पर लगा शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट ब्रेक ड्रम ड्रम / डिस्क ड्रम/ डिस्क रियर ब्रेक ड्रम ड्रम ड्रम एबीएस नहीं नहीं चुनिंदा वेरिएंट्स में सिंगल-चैनल ABS कनेक्टेड फीचर्स हां, सबसे महंगे वैरिएंट में स्मार्टएक्सोनेक्ट वेरिएंट्स राइड कनेक्ट वेरिएंट्स कलर टीएफटी डिस्प्ले 4.2-इंच, टॉप वैरिएंट नहीं 4.2-इंच, सिलेक्ट वैरिएंट

जुपिटर के ऊंचे वेरिएंट्स में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि एक्टिवा में दोनों तरफ ड्रम ब्रेक ही दिए गए हैं. इस मामले में एक्सेस को फायदा मिलता है, क्योंकि इसके टॉप वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS उपलब्ध है.

टेक्नोलॉजी के मामले में, एक्टिवा और एक्सेस के कुछ खास वेरिएंट्स में 4.2-इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. जुपिटर में 'स्मार्टएक्सकनेक्ट' (SmartXonnect) सिस्टम दिया गया है, जो इसके टॉप वेरिएंट्स में कई उपयोगी कनेक्टेड फीचर्स देता है. इसके अलावा, एक्टिवा में होंडा की 'कीलेस H-स्मार्ट' (H-Smart) टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल को और भी सुविधाजनक बनाती है.

कीमत और वेरिएंट

तीनों स्कूटर कई वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं, और ब्रेकिंग सेटअप, कनेक्टिविटी तथा सुविधा वाले फीचर्स के आधार पर इनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं.

TVS जुपिटर की शुरुआती कीमत काफी किफायती है और इसमें कई तरह के वेरिएंट मिलते हैं; इसके टॉप वेरिएंट्स में फ्रंट डिस्क ब्रेक और स्मार्टकनेक्ट (SmartXonnect) टेक्नोलॉजी भी दी गई है. होंडा एक्टिवा की कीमत कुछ मामलों में थोड़ी ज्यादा है, खासकर इसके टॉप-स्पेक 'स्मार्ट' वेरिएंट की, जिसमें कीलेस ऑपरेशन और कनेक्टेड TFT डिस्प्ले मिलता है. सुजुकी एक्सेस की कीमत इन दोनों 110cc स्कूटरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें बड़ा इंजन और कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं, जो इस कीमत के अंतर को सही ठहराते हैं. असल कीमतें शहर और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं.

आपको कौन सा फैमिली स्कूटर खरीदना चाहिए?



होंडा एक्टिवा उन खरीदारों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है, जो एक स्मूथ इंजन, आसान हैंडलिंग और बिना किसी झंझट वाले ओनरशिप अनुभव को प्राथमिकता देते हैं. इसकी कम सीट हाइट और भरोसेमंद परफॉरमेंस इसे ऐसे परिवारों के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग इसे चलाते हैं. हालाँकि, इसमें स्टोरेज स्पेस का कम होना और फ्रंट डिस्क ब्रेक का न होना इसकी कुछ कमियाँ हैं.

TVS जुपिटर एक बेहतरीन फैमिली स्कूटर है. इसमें काफी स्टोरेज, आरामदायक सीटें, बाहर की तरफ फ्यूल फिलर और रोज़मर्रा के काम के लिए उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे बहुत व्यावहारिक बनाते हैं. साथ ही, इसमें परफॉरमेंस और कीमत का अच्छा संतुलन है, जो इसे परिवारों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है.

अगर आपकी प्राथमिकता सूची में परफॉरमेंस सबसे ऊपर है, तो सुज़ुकी एक्सेस 125 एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसका बड़ा इंजन तेज़ रफ़्तार (एक्सेलरेशन) देता है और दो लोगों के साथ भी बेहतर परफॉरमेंस देता है. साथ ही, इसमें मौजूद स्टोरेज क्षमता और आरामदायक डिज़ाइन इसे रोज़मर्रा के कामों के लिए भी पूरी तरह सक्षम बनाते हैं. हालाँकि, इसकी ज़्यादा कीमत पर विचार करना ज़रूरी है, खासकर तब जब आपको उस अतिरिक्त परफॉरमेंस की ज़रूरत न हो.

कुल मिलाकर, TVS जुपिटर यहाँ मौजूद स्कूटरों में सबसे व्यावहारिक फैमिली स्कूटर है, होंडा एक्टिवा रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनी हुई है, जबकि सुज़ुकी एक्सेस उन खरीदारों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो बिना किसी स्पोर्टी स्कूटर की कैटेगरी में गए, ज़्यादा परफॉरमेंस चाहते हैं.