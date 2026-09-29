होंडा ADV 160 की डिलेवरी में हुई देरी, 2027 की शुरुआत में आएगी

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने ADV 160 की डिलेवरी में देरी कर दी है; अब उम्मीद है कि यह स्कूटर 2027 की शुरुआत में ग्राहकों तक पहुँचेगा. कंपनी ने पहले घोषणा की थी कि डिलेवरी अक्टूबर में शुरू होगी; कार एंड बाइक को पता चला है कि प्रोडक्शन से जुड़ी किसी दिक्कत के कारण इसकी टाइमलाइन दो महीने से ज़्यादा आगे बढ़ गई है. अब डिलेवरी 2027 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है; हमारा अनुमान है कि यह नए कैलेंडर साल के पहले महीने में शुरू होगी.

उम्मीद थी कि होंडा, ADV 160 की पूरी जानकारी डिलेवरी की तय तारीख के आस-पास बताएगी. लेकिन अब जब समय-सीमा आगे बढ़ गई है, तो उम्मीद है कि इसकी परफॉर्मेंस, डाइमेंशन और दूसरी ज़रूरी जानकारी डिलीवरी शुरू होने से कुछ समय पहले बताई जाएगी.

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ADV 160 में 157cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जिससे 16 bhp की ताकत और लगभग 15 Nm का टॉर्क मिलने की उम्मीद है. इसमें पहियों तक ताकत पहुँचाने के लिए CVT दिया गया है और यह E85-कम्प्लायंट है, यानी यह 85% तक इथेनॉल ब्लेंड वाले फ्यूल पर चल सकता है.

फीचर्स की बात करें तो ADV 160 में 5-इंच का TFT डिस्प्ले, बिना चाबी के स्टार्ट होने वाला सिस्टम (कीलेस इग्निशन) और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ होंडा का रोडसिंक कनेक्टिविटी सिस्टम मिलता है. इसमें होंडा का सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है, साथ ही सीट के नीचे 27 लीटर की स्टोरेज जगह भी मिलती है.

इस स्कूटर का डिज़ाइन एडवेंचर-स्टाइल वाला है, जिसमें ट्विन-LED हेडलैंप, ऊँची एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, मस्कुलर बॉडीवर्क और ग्रैब रेल्स व LED टेल लैंप के साथ स्लिम टेल सेक्शन दिया गया है. इसके बीच में एक सेंट्रल स्पाइन है, जिसमें फ्यूल लिड लगा है। इसके फ्रंट इंडिकेटर्स मोटरसाइकिल की तरह काफी ऊपर की तरफ लगे हैं.

सस्पेंशन का काम आगे टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर संभालते हैं. इसका व्हीलबेस लंबा है और इसमें ऊपर की ओर मुड़ा हुआ मोटा एग्जॉस्ट दिया गया है. इस मैक्सी स्कूटर में आगे 14-इंच के पहिए लगे हैं और दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

होंडा एडवेंचर 160 को रेडविंग और बिगविंग दोनों डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा. इसकी कीमत रु.1.70 लाख (एक्स-शोरूम) है, और इसकी डिलेवरी 2027 के पहले महीने में शुरू होने की उम्मीद है.