होंडा ADV 160 की फ़्यूल टैंक क्षमता और कर्ब वेट का हुआ खुलासा

होंडा ने पहले ही ADV 160 लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.70 लाख है. लेकिन इसके पूरे स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया था. हाल ही में जारी ब्रोशर से स्कूटर के फीचर्स, इंजन और डाइमेंशन्स की जानकारी मिलती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

होंडा ADV 160 में 156.93cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8,750rpm पर 16bhp की ताकत और 6,500rpm पर 15Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन दिया गया है.

इसमें आइडलिंग स्टॉप सिस्टम (ISS) भी दिया गया है, जो थोड़े समय के लिए रुकने पर इंजन को बंद कर देता है ताकि फ्यूल की बचत हो सके. ADV 160, E20 से लेकर E85 तक के फ्यूल ब्लेंड्स के साथ चल सकता है. होंडा इसे भारत का पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर बताती है, जो 85% तक इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल सकता है.

ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और अगले पहिए में सिंगल-चैनल ABS लगा है. स्कूटर में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल भी है, जो पिछले पहिए के ट्रैक्शन को मैनेज करने में मदद करता है.

ADV 160 की लंबाई 1,966mm, चौड़ाई 758mm और ऊंचाई 1,116mm है, और इसका व्हीलबेस 1,333mm है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 175mm और कर्ब वेट 137kg है.

फीचर और तकनीक

ADV 160 में 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कस्टमाइज़ेबल लेआउट और दिन-रात साफ़ दिखने की सुविधा है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की मदद से राइडर नेविगेशन, मैसेज, मौसम की जानकारी और म्यूज़िक से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं, साथ ही कॉल स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं.

इसमें होंडा स्मार्ट की टेक्नोलॉजी भी है, जिससे बिना चाबी के इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और राइडर्स को स्कूटर ढूंढने में मदद मिलती है. इसके अलावा, इसमें LED हेडलैंप, LED इंडिकेटर और हज़ार्ड लाइट्स जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं। साथ ही, स्कूटर में 15W का USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है.