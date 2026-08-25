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होंडा ADV 160 भारत में रु.1.70 लाख में हुई लॉन्च

होंडा ADV 160 एक मैक्सी-स्टाइल वाला स्कूटर है जिसमें ADV स्टाइलिंग है. यह प्रीमियम 160 cc स्कूटर सेगमेंट में आता है और इसकी खासियत यह है कि यह E85-कम्प्लायंट है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 25, 2026

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हाइलाइट्स

  • होंडा ADV 160, होंडा का पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर है
  • इसमें 157 cc का इंजन है जो 16 bhp की ताकत और 14.9 Nm का टॉर्क बनाता है
  • इसका कर्ब वेट 133 kg है और सीट के नीचे 27 लीटर की जगह है

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपना नया मैक्सी-स्टाइल स्कूटर, होंडा ADV 160, रु.1.70 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. ADV 160 का मुकाबला सीधे यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 से है, लेकिन यह एयरोक्स 155 (रु.1.45 लाख) और ज़ूम 160 (रु.1.43 लाख) की एक्स-शोरूम कीमतों के मुकाबले काफी महंगा है. ADV 160 को जो खास बात अलग बनाती है, वह यह है कि यह भारत में होंडा का पहला फ्लेक्स-फ्यूल स्कूटर है और यह E0 से E85 तक इथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल पर चल सकता है.

 

यह भी पढ़ें: 2027 बजाज पल्सर 150 और 125 लॉन्च; कीमतें रु.92,990 से शुरू

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 4

होंडा ADV 160: इंजन और परफॉर्मेंस

ADV 160 में 157 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 16 bhp की ताकत और 14.9 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो शहर में स्मूथ परफॉर्मेंस और हाईवे पर आरामदायक राइड के लिए ज़रूरी पावर देता है. यह इंजन E85-कम्प्लायंट है, यानी यह 85% तक इथेनॉल ब्लेंड वाले फ्यूल के साथ चल सकता है. होंडा के अनुसार, ADV 160 को शहर की सड़कों और वीकेंड ट्रिप, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 8 1

होंडा ADV 160: फ़ीचर्स और इक्विपमेंट

ADV 160 में बेहतर इक्विपमेंट मिलते हैं, जैसे TFT डिस्प्ले और बिना चाबी के स्टार्ट होने वाला सिस्टम (कीलेस इग्निशन) शामिल है. ADV 160 में होंडा का RoadSync कनेक्टिविटी सिस्टम है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल और होंडा का अपना ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम 'होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल' शामिल है. ADV 160 में सीट के नीचे 27 लीटर का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है.

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 4

 

होंडा ADV 160: चेसिस और सस्पेंशन

होंडा ADV 160 का कर्ब वेट 133 kg है और इसमें 14-इंच का फ्रंट और 13-इंच का रियर व्हील कॉम्बिनेशन है, साथ ही टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी दिए गए हैं. इस स्कूटर में सिंगल-चैनल ABS के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं. इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 8.1 लीटर है और सीट की ऊंचाई 780 mm है.

Honda ADV 160 unveiled india carandbike 7

होंडा ADV 160: डिज़ाइन

होंडा ADV 160 का डिज़ाइन मज़बूत और एडवेंचर-स्टाइल वाला है, और यही इसकी मुख्य खूबी हो सकती है जो ग्राहकों को इसकी ओर आकर्षित करेगी. इसमें शार्प ट्विन-LED हेडलैंप, ऊँचा एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, मस्कुलर बॉडीवर्क और ग्रैब रेल्स व LED टेल लैंप के साथ स्लीक टेल-सेक्शन दिया गया है.

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