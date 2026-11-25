भारत में लॉन्च से पहले, नए स्केच में होंडा अल्फा के कैबिन की झलक दिखी
- होंडा अल्फा 2 दिसंबर, 2026 को भारत में पेश की जाएगी
- इस इलेक्ट्रिक SUV का निर्माण भारत में ही किया जाएगा
- इसमें 50kWh से 70kWh तक की बैटरी के विकल्प मिलने की उम्मीद है
होंडा इंडिया ने अपनी आने वाली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV, 'होंडा अल्फा' के बाहरी और अंदरूनी हिस्से के स्केच जारी किए हैं. माना जा रहा है कि यह मॉडल 'होंडा 0 α (अल्फा)' कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, जिसे 2025 जापान मोबिलिटी शो में पेश किया गया था.
कैबिन के स्केच एक मिनिमलिस्ट केबिन लेआउट को दर्शाते हैं, जिसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. इस SUV में तीन-स्पोक वाला, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, जिस पर होंडा का लोगो लगा है. इसके अलावा, इसमें गोल टॉगल स्विच और स्टीयरिंग व्हील के पीछे फिजिकल स्टॉक्स (लीवर) भी दिए गए हैं.
सेंटर AC वेंट्स को इन्फोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे रखा गया है, और उसके ठीक नीचे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं. सेंटर कंसोल में और नीचे जाने पर, स्केच में दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिखाई देते हैं.
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डैशबोर्ड पर एक चमकदार नीले रंग का सजावटी हिस्सा है जो इसकी पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है, और इसके साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है. कैबिन में डुअल-टोन लेआउट और सफेद लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, जो इसे एक मिनिमलिस्ट (सादा और आकर्षक) लुक देती है.
पीछे की तरफ, SUV में तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एक फोल्ड होने वाला सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसमें दो कपहोल्डर भी लगे हैं. एम्बिएंट लाइटिंग को पिछले दरवाज़ों के पैनल तक भी दिया गया है.
कुल मिलाकर, केबिन का डिज़ाइन काफी सरल लगता है, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले और फिजिकल कंट्रोल का संयोजन है.
बाहरी डिज़ाइन के मामले में, होंडा अल्फा के 2025 जापान मोबिलिटी शो में पेश किए गए 'होंडा 0 α' कॉन्सेप्ट से प्रेरित होने की उम्मीद है. इस कॉन्सेप्ट में एक फ्यूचरिस्टिक SUV का आकार, एक अलग तरह का फ्रंट-एंड डिज़ाइन और एकदम साफ-सुथरी बॉडी सरफेस देखने को मिली थी.
होंडा ने भारत आने वाली इलेक्ट्रिक SUV के पावरट्रेन की पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी है. उम्मीद है कि इसमें 50kWh से 70kWh की बैटरी के विकल्प मिल सकते हैं, हालांकि कंपनी ने अभी तक इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है.
इस SUV का भारत में ही निर्माण किए जाने की उम्मीद है. इसकी बैटरी कॉन्फ़िगरेशन, ड्राइविंग रेंज, परफॉरमेंस और चार्जिंग क्षमताओं के बारे में अधिक जानकारी इसके लॉन्च के समय के आस-पास घोषित की जा सकती है.
लोकप्रिय होंडा मॉडल
- होंडा
एलेवटेईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.8 - 18.4 लाख
- होंडा
सिटीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12 - 17.44 लाख
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अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.98 - 12.38 लाख
- होंडा
अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.65 - 10 लाख
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जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
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Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
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जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
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GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
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Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
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Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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