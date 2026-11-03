होंडा अल्फा भारत के लिए कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, 2 दिसंबर को होगी लॉन्च
- भारत 'अल्फा' इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन हब बनेगा
- 2 दिसंबर को होगी पहली झलक (डेब्यू)
- होंडा का लक्ष्य 400-500 km की रियल-वर्ल्ड रेंज देना है
होंडा 2 दिसंबर, 2026 को '0 अल्फा' इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-रेडी वर्ज़न पेश करेगी. यह घोषणा तब हुई है, जब कंपनी ने भारतीय सड़कों पर इस इलेक्ट्रिक SUV की टेस्टिंग शुरू कर दी है. उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा. बाज़ार में आने पर, इस इलेक्ट्रिक SUV के नाम से '0' हटा दिया जाएगा और इसे 'होंडा अल्फा' के नाम से पेश किया जाएगा.
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होंडा कार्स इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ, तोशियुकी यानागिसावा ने एक बयान में कहा, "होंडा अल्फा हमारे उस लक्ष्य को दर्शाता है, जिसके तहत हम भारत में अपने ग्राहकों तक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहुंचाना चाहते हैं. साथ ही, हम उन्हें वह क्वालिटी, भरोसा और ड्राइविंग का आनंद भी देना चाहते हैं, जिसके लिए होंडा जानी जाती है. भविष्य में इस मॉडल के लिए भारत को ग्लोबल प्रोडक्शन बेस बनाने का कदम, होंडा की इलेक्ट्रिफिकेशन यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह भारतीय बाजार के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है."
टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों के आधार पर, 'अल्फा' काफी हद तक '0 अल्फा' कॉन्सेप्ट जैसी दिखती है. इसमें कॉन्सेप्ट के कई अनोखे डिज़ाइन एलिमेंट मौजूद हैं, जैसे कि सीधा फ्रंट हिस्सा और पिछला हिस्सा, रियर विंडस्क्रीन के दोनों तरफ लगी टेल लैंप, और एक मोटा C-पिलर मिलते हैं. बंपर का डिज़ाइन भी कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता है.
होंडा 0 अल्फा कॉन्सेप्ट
इस SUV के तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि '0 अल्फा' (0 Alpha) SUV, ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति सुजुकी ई-विटारा जैसी गाड़ियों से बड़ी होगी. इसमें 50 से 70 kWh की बैटरी के विकल्प मिलने की संभावना है, और होंडा का लक्ष्य इस SUV के लिए 400 से 500 km की रियल-वर्ल्ड रेंज देना है.
लोकप्रिय होंडा मॉडल
- होंडा
एलेवटेईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.8 - 18.4 लाख
- होंडा
सिटीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12 - 17.44 लाख
- होंडा
अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.98 - 12.38 लाख
- होंडा
अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.65 - 10 लाख
- होंडा
सिटी हाइब्रिड ईएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12 - 21.08 लाख
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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