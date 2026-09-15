होंडा अमेज़ की कीमतें रु.15,210 तक बढ़ीं: नई कीमतें यहां देखें
- कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा ₹15,210 तक की बढ़ोतरी
- VX (AT) की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी
- ZX (AT) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं
होंडा कार्स इंडिया ने तीसरी पीढ़ी की होंडा अमेज़ की कीमतें बढ़ा दी हैं. इस साल अमेज़ की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है. यह मैनुअल गियरबॉक्स के साथ V, VX और ZX ट्रिम्स में उपलब्ध है, साथ ही ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी इन्हीं ट्रिम्स में मिलती है. कीमतों में यह बढ़ोतरी पूरी रेंज पर लागू की गई है, लेकिन सबसे महंगे वैरिएंट को इससे अलग रखा गया है.
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होंडा अमेज़ की कीमत में बढ़ोतरी
|वैरिएंट
|ट्रांसमिशन
|कीमतों में बढ़ोतरी
|वी
|मैनुअल
|₹14,010
|वी
|ऑटोमेटिक
|₹4,710
|वीएक्स
|मैनुअल
|₹13,410
|वीएक्स
|ऑटोमेटिक
|₹15,210
|जेडएक्स
|मैनुअल
|₹14,210
|जेडएक्स
|ऑटोमेटिक
|कोई बदलाव नहीं
सभी वेरिएंट्स में से, मिड-स्पेक VX (AT) की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹15,210 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, सबसे महंगे ZX (AT) वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सबसे कम बढ़ोतरी V (AT) वेरिएंट में ₹4,710 की हुई है.
इस सेडान में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जा सकता है. यह इंजन 89 बीएचपी की ताकत और 110 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. फीचर्स की बात करें तो, इस सेडान के बाहरी हिस्से में ऑल-एलईडी सेटअप मिलता है. साथ ही, इसमें वायरलेस एंड्राइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और दूसरी कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी के साथ 8.0-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है. इसमें 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है.
इसके अलावा, सुरक्षा के मामले में सबसे महंगे ZX वैरिएंट में ADAS मिलता है, जिसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, लीड कार डिपार्चर नोटिफ़िकेशन और ऑटो हाई-बीम शामिल हैं.
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