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होंडा ने CB500 की डिलेवरी का खुलासा किया

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
Sep 22, 2026, 02:38 PM
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होंडा ने CB500 की डिलेवरी का खुलासा किया
हाइलाइट्स
  • इस सिंगल-सिलेंडर बाइक में 501cc का इंजन है, जो 28 bhp की ताकत और 43.3 Nm का टॉर्क बनाता है
  • यह 3 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी: अलॉय, स्पोक और स्पोक विद स्ट्राइप्स
  • डिलेवरी: अलॉय वैरिएंट की डिलेवरी FY2026-27 की तीसरी तिमाही (Q3) में और स्पोक वैरिएंट्स की चौथी तिमाही (Q4) में होगी

होंडा ने भारत में नई CB500 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिससे उसकी प्रीमियम मोटरसाइकिल लाइन-अप में 501cc सिंगल-सिलेंडर रोडस्टर शामिल हो गई है. हालांकि मोटरसाइकिल की कीमत तय हो गई है और बुकिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन होंडा इसके तीनों वेरिएंट्स की पूरी जानकारी देने और डिलीवरी शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण तरीका अपना रही है.

यह भी पढ़ें: होंडा की अपडेटेड 350cc रेंज हुई लॉन्च, कीमतें रु.1.95 लाख से शुरू

होंडा CB500: मुख्य स्पेसिफिकेशंस

Honda CB 500 unveiled India carandbike 3

CB500 की सबसे बड़ी खासियत इसका 501cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है, जिसमें ऑयल कूलर भी लगा है. यह लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन लगभग 28 bhp की ताकत और 43.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 5-स्पीड गियरबॉक्स के ज़रिए पिछले पहिये तक पावर पहुँचाता है. इस मोटरसाइकिल में स्लिपर क्लच और होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) भी दिया गया है.

Honda CB 500 unveiled India carandbike 6

CB500 में कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक का इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग का काम दोनों तरफ डिस्क ब्रेक संभालते हैं, जिन्हें डुअल-चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है. होंडा ने एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सभी LED लाइटिंग और होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी की भी पुष्टि की है.

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, CB500 में वैरिएंट के आधार पर या तो अलॉय व्हील्स या क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स मिलेंगे. हालाँकि, पूरी जानकारी डिलीवरी के समय के आस-पास बताई जाएगी.

तीन वैरिएंट्स

होंडा CB500 तीन वर्ज़न में उपलब्ध है:

  • CB500 अलॉय: ₹2.75 लाख
  • CB500 स्पोक: ₹2.99 लाख
  • CB500 स्पोक के साथ स्ट्राइप: ₹3.02 लाख

सभी कीमतें बेंगलुरु में एक्स-शोरूम हैं. बेस वर्जन में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि दो ऊंचे वेरिएंट्स में क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस रिम्स का इस्तेमाल किया गया है. सबसे वर्जन में खास ग्राफिक्स भी मिलते हैं.


होंडा CB500 की डिलेवरी का समय

Honda CB 500 unveiled India carandbike 5

यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है. मोटरसाइकिल के लॉन्च होने और बुकिंग शुरू होने के बावजूद, होंडा तीनों वर्ज़न की डिलेवरी एक साथ शुरू नहीं करेगी.

होंडा का कहना है कि CB500 अलॉय की डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन और पूरी स्पेसिफिकेशन्स FY2026-27 की तीसरी तिमाही (Q3) में बताई जाएंगी, जो अक्टूबर-दिसंबर 2026 का समय है. इसके कुछ समय बाद ही डिलीवरी शुरू हो जाएगी.

2026 Honda CB 500 m2

CB500 स्पोक CB500 स्पोक के साथ स्ट्रिप के पूरे स्पेसिफिकेशन FY2026-27 की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2027 में बताए जाएंगे और उसके कुछ समय बाद ही इनकी डिलेवरी शुरू हो जाएगी.

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