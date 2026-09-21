होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्च
- यह 3 वैरिएंट्स में उपलब्ध है: अलॉय, स्पोक और ग्राफिक्स के साथ स्पोक
- इसमें 501 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है
- CB500 का निर्माण भारत में होता है
इस जुलाई में भारत में ग्लोबल डेब्यू के बाद, होंडा ने देश में CB500 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इसके बेस अलॉय वैरिएंट की कीमत रु.2.75 लाख से शुरू होती है. रेंज में आगे बढ़ें तो, मिड-स्पेक स्पोक ट्यूबलेस ट्रिम की कीमत रु.3 लाख है, जबकि सबसे महंगे वर्ज़न – जिसमें असल में मिड-स्पेक के मुकाबले ग्राफ़िक्स और स्ट्राइप्स जोड़े गए हैं – की कीमत रु.3.02 लाख है. बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.
यह भी पढ़ें: भारत में 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को रु.9.99 लाख में हुई लॉन्च
|वैरिएंट
|कीमत
|अलॉय
|₹2.75 लाख
|स्पोक
|₹3 लाख
|स्पोक के साथ ग्राफिक्स
|₹3.02 लाख
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं
CB500 के साथ, होंडा प्रीमियम मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. इस सेगमेंट में कभी रॉयल एनफील्ड की 500cc रेंज का दबदबा था, लेकिन अब वह बंद हो चुकी है और वहां खाली हुई जगह को होंडा भरना चाहती है. HMSI के इंडिया लाइनअप में, CB500 को CB350 से ऊपर रखा जाएगा और इसे देश भर में कंपनी की प्रीमियम बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए ही बेचा जाएगा. इसे भारत में ही बनाया जाता है.
दिखने में, CB500 का डिज़ाइन काफी हद तक CB350 जैसा है, साथ ही इसमें 1969 की होंडा CB750 की भी थोड़ी झलक मिलती है. हालाँकि, इसमें कुछ अंतर भी हैं, जैसे बड़ा फ़्यूल टैंक, रिब्ड सीट, बड़े फ़ेंडर, नए डिज़ाइन वाला टेल सेक्शन और काफ़ी मोटा एग्ज़ॉस्ट आदि. CB500 में पाँच रंग के विकल्प, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, और ग्राफ़िक्स के साथ रेड और ब्लैक मिलते हैं.
हालांकि होंडा ने पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमें पता है कि CB500 के आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है. इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक हैं और साथ ही स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS भी मिलता है. CB500 में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं.
पावरट्रेन की बात करें तो, CB500 को पूरी तरह से नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. इसमें 501cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जिससे 28 बीएचपी की ताकत और 43 एनएम का टॉर्क मिलने की उम्मीद है. इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच मिलता है.
भारत में होंडा CB500 की सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी बीएसए गोल्ड स्टार 650 है, जिसकी कीमत रु.3.46 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- होंडा
एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 76,083 - 91,082
- होंडा
सीबी शाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 80,852 - 85,211
- होंडा
एसपी 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 89,748 - 97,335
- होंडा
डियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 70,809 - 83,112
- होंडा
एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम प्राइस₹ 89,152 - 92,796
- होंडा
लीवोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 80,330 - 82,897
- होंडा
हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.5 लाख
- होंडा
गोल्ड विंगएक्स-शोरूम प्राइस₹ 44.3 लाख
- होंडा
सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.98 - 2 लाख
- होंडा
हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.93 - 1.98 लाख
- होंडा
सीबी300एफएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.55 लाख
- होंडा
NX-500 -2024एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.33 लाख
- होंडा
ट्रांसल्प एक्सएल750एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.2 लाख
- होंडा
यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 लाख
- होंडा
एसपी 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.14 - 1.19 लाख
- होंडा
एक्टिवा ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.52 लाख
- होंडा
शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,146
- होंडा
शाइन 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 65,642
- होंडा
रेबेल 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.22 - 2.62 लाख
- होंडा
क्यूसी1एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90,487
- होंडा
एनएक्स500एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.44 लाख
- होंडा
एनएक्स200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.61 लाख
- होंडा
एडीवी 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.7 लाख
- होंडा
सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.04 लाख
- होंडा
डियो 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 85,433 - 90,383
- होंडा
सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 लाख
- होंडा
सीबीआर 1000 आर आर- आर फायरब्लेड एसपीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 33.5 लाख
- होंडा
सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.49 लाख
- होंडा
सीबी350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.97 - 2 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- ह्यून्दे एक्सटर बनाम टाटा पंच बनाम सिट्रॉएन C3: शहर में इस्तेमाल के लिए कौन सी माइक्रो-एसयूवी सबसे अच्छी?ह्यून्दे एक्सटर, टाटा पंच और सिट्रॉएन C3 में से देखते हैं कि कौन सी माइक्रो-SUV आपकी शहरी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा बेहतर है.1 मिनट पढ़ें
- वर्ल्ड कार अवार्ड्स 2027 सीज़न का आगाज़ हुआइसके 23वें एडिशन में, मार्च 2027 में न्यूयॉर्क में विजेताओं की घोषणा से पहले 100 इंटरनेशनल ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट योग्य मॉडल्स का मूल्यांकन करेंगे.1 मिनट पढ़ें
- मारुति सुज़ुकी बलेनो, डिज़ायर और स्विफ्ट के सीएनजी AGS वैरिएंट्स की कीमतें सामने आईंस्विफ्ट और डिज़ायर की कीमत उनके स्टैंडर्ड पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट्स से रु.35,000 ज़्यादा है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्चCB500 तीन वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी अधिकतम कीमत रु.3.02 लाख (एक्स-शोरूम) है.2 मिनट पढ़े
- 2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?यह 3-डोर एसयूवी के लिए दूसरा अपडेट होगा, और हमें उम्मीद है कि इस अपडेट में कुछ नए फीचर्स अहम भूमिका निभाएंगे.1 मिनट पढ़ें
- भारत की 7 सबसे भरोसेमंद पेट्रोल एसयूवी जो जेब पर कम बोझ डालने के साथ करवाती हैं टैंशन फ्री सफरयहाँ 7 पेट्रोल SUV की एक लिस्ट दी गई है, जो हमारे हिसाब से मार्केट में सबसे भरोसेमंद SUV में से हैं.4 मिनट पढ़े
- भारत में खरीदी जा सकने वाली 7 सबसे भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कारेंअगर आप रोज़ाना आने-जाने के लिए एक भरोसेमंद कार की तलाश में हैं, तो यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.1 मिनट पढ़ें
- भारत में 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को रु.9.99 लाख में हुई लॉन्चट्रायम्फ ने भारत में अपडेटेड डेटोना 660 को ₹9.99 लाख में लॉन्च किया है. इसमें सस्पेंशन और टायर को अपग्रेड किया गया है और अब इसमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.1 मिनट पढ़ें
- टाटा सिएरा डार्क एडिशन रु.13.99 लाख में हुई लॉन्चसिएरा डार्क छह वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी अधिकतम कीमत ₹21.29 लाख (एक्स-शोरूम) है.2 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े