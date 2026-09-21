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होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्च

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
Sep 21, 2026, 05:42 PM
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होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्च
हाइलाइट्स
  • यह 3 वैरिएंट्स में उपलब्ध है: अलॉय, स्पोक और ग्राफिक्स के साथ स्पोक
  • इसमें 501 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है
  • CB500 का निर्माण भारत में होता है

इस जुलाई में भारत में ग्लोबल डेब्यू के बाद, होंडा ने देश में CB500 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इसके बेस अलॉय वैरिएंट की कीमत रु.2.75 लाख से शुरू होती है. रेंज में आगे बढ़ें तो, मिड-स्पेक स्पोक ट्यूबलेस ट्रिम की कीमत रु.3 लाख है, जबकि सबसे महंगे वर्ज़न – जिसमें असल में मिड-स्पेक के मुकाबले ग्राफ़िक्स और स्ट्राइप्स जोड़े गए हैं – की कीमत रु.3.02 लाख है. बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को रु.9.99 लाख में हुई लॉन्च

वैरिएंटकीमत
अलॉय₹2.75 लाख
स्पोक₹3 लाख
स्पोक के साथ ग्राफिक्स ₹3.02 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

2026 Honda CB 500 m17

CB500 के साथ, होंडा प्रीमियम मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. इस सेगमेंट में कभी रॉयल एनफील्ड की 500cc रेंज का दबदबा था, लेकिन अब वह बंद हो चुकी है और वहां खाली हुई जगह को होंडा भरना चाहती है. HMSI के इंडिया लाइनअप में, CB500 को CB350 से ऊपर रखा जाएगा और इसे देश भर में कंपनी की प्रीमियम बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए ही बेचा जाएगा. इसे भारत में ही बनाया जाता है.

2026 Honda CB 500 m16

दिखने में, CB500 का डिज़ाइन काफी हद तक CB350 जैसा है, साथ ही इसमें 1969 की होंडा CB750 की भी थोड़ी झलक मिलती है. हालाँकि, इसमें कुछ अंतर भी हैं, जैसे बड़ा फ़्यूल टैंक, रिब्ड सीट, बड़े फ़ेंडर, नए डिज़ाइन वाला टेल सेक्शन और काफ़ी मोटा एग्ज़ॉस्ट आदि. CB500 में पाँच रंग के विकल्प, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, और ग्राफ़िक्स के साथ रेड और ब्लैक मिलते हैं.

2026 Honda CB 500 m6

हालांकि होंडा ने पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमें पता है कि CB500 के आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है. इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक हैं और साथ ही स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS भी मिलता है. CB500 में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं.

2026 Honda CB 500 m7

पावरट्रेन की बात करें तो, CB500 को पूरी तरह से नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. इसमें 501cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जिससे 28 बीएचपी की ताकत और 43 एनएम का टॉर्क मिलने की उम्मीद है. इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच मिलता है.

भारत में होंडा CB500 की सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी बीएसए गोल्ड स्टार 650 है, जिसकी कीमत रु.3.46 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

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