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होंडा CB500 की खूबियां आईं सामने, 189 kg वज़न और 27.7 bhp की ताकत

ऋषभ परमार
last published date : 19 October 2026, 11:53 IST
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होंडा CB500 की खूबियां आईं सामने, 189 kg वज़न और 27.7 bhp की ताकत
हाइलाइट्स
  • इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है
  • इसका कर्ब वेट 189 kg है और इसमें 15.2-लीटर का फ्यूल टैंक है
  • इसकी कीमत रु.2.75 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है

आखिरकार हमारे पास होंडा CB500 की सभी स्पेसिफिकेशन्स आ गई हैं, जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.2.75 लाख है. यह मोटरसाइकिल तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसे भारत में ही बनाया गया है. आइए, CB500 की सभी डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं.


होंडा CB500: आयाम

2026 Honda CB 500 m2

CB500 की लंबाई 2,164 mm, चौड़ाई 757 mm और ऊंचाई 1,105 mm है. इसका व्हीलबेस 1,439 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 168 mm है. इसका कर्ब वेट 189 kg है, जबकि फ्यूल टैंक की क्षमता 15.2 लीटर है.

होंडा CB500: इंजन

CB500 में 501.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है. यह 5,250rpm पर 27.7 bhp की ताकत और 3,750rpm पर 43.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, और इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी मिलता है. 2026 में एक नई 500cc मोटरसाइकिल में 5-स्पीड गियरबॉक्स थोड़ा पुराना लगता है, खासकर तब जब कम कीमत वाली प्रतिस्पर्धी बाइक्स में भी 6-स्पीड गियरबॉक्स आम बात है. उदाहरण के लिए, ट्रायम्फ बॉनविले T4 की कीमत रु.2.55 लाख से शुरू होती है और इसमें 6 गियर मिलते हैं.

होंडा CB500: साइकिल पार्ट्स

2026 Honda CB 500 m11

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, इसमें आगे 100/90-19 और पीछे 150/70-17 साइज़ के टायर लगे हैं. सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है

होंडा CB500: फीचर्स

Honda CB 500 unveiled India carandbike 6

CB500 में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलैंप और टेल-लैंप, और होंडा रोडसिंक (होंडा रोडसिंक) के ज़रिए ब्लूटूथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है. यह सिस्टम टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है और इसमें एक USB टाइप-C पोर्ट भी है. अन्य फीचर्स में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं.

होंडा CB500: कीमत और वेरिएंट

2026 Honda CB 500 m18

इस रेंज की शुरुआत 'अलॉय' वेरिएंट से होती है, जिसकी कीमत रु.2.75 लाख है. मिड-स्पेक 'स्पोक ट्यूबलेस' ट्रिम की कीमत रु.3 लाख है, जबकि सबसे महंगे वर्ज़न की कीमत रु.3.02 लाख है. यह सबसे महंगे वर्ज़न काफी हद तक मिड-स्पेक मॉडल पर ही आधारित है, जिसमें कुछ अतिरिक्त ग्राफिक्स और धारियां (स्ट्राइप्स) जोड़ी गई हैं.

होंडा CB500: डिलीवरी

2026 Honda CB 500 m3

CB500 अलॉय वेरिएंट की डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि CB500 स्पोक और CB500 स्पोक विद स्ट्राइप्स वेरिएंट अप्रैल 2027 के आसपास ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं. इसे पूरे देश में कंपनी की केवल 'बिगविंग' (BigWing) डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा.

CB500 ऐसे सेगमेंट में आ रही है, जहाँ कभी रॉयल एनफील्ड की 500cc रेंज (जो अब बंद हो चुकी है) का दबदबा हुआ करता था. होंडा उन खरीदारों को आकर्षित करना चाहेगी, जो बड़ी क्षमता वाली एक मॉडर्न क्लासिक 'थंपर' (दमदार आवाज़ वाली बाइक) की तलाश में हैं.

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