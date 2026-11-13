होंडा CR-V 2027 में आने वाले अपने अगली पीढ़ी के मॉडल के साथ केवल हाइब्रिड रूप में होगी उपलब्ध
- सिर्फ हाइब्रिड लाइनअप: नॉर्थ अमेरिका में, अगली पीढ़ी की CR-V को केवल टू-मोटर हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा
- नई इंजीनियरिंग: इसमें होंडा का अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म, अपडेटेड हाइब्रिड सिस्टम और इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील-ड्राइव यूनिट देखने को मिलेगी
- एफिशिएंसी का लक्ष्य: होंडा का लक्ष्य फ्यूल एफिशिएंसी को 10% से ज़्यादा बेहतर बनाना है; इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन और कीमत की घोषणा अभी नहीं की गई है
होंडा का कहना है कि उसकी अगली पीढ़ी की CR-V साल 2027 में 2028 मॉडल के तौर पर आएगी, जिसमें पूरी रेंज के लिए हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा. सातवीं पीढ़ी की इस SUV में एक नया प्लेटफॉर्म और अपडेटेड टू-मोटर होंडा हाइब्रिड सिस्टम पेश किया जाएगा.
होंडा का कहना है कि हाइब्रिड सिस्टम को परफॉरमेंस और एफिशिएंसी (दक्षता) बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें इंजन के सबसे कुशल तरीके से काम करने की रेंज को बढ़ाया गया है और हाइब्रिड यूनिट की ड्राइविंग एफिशिएंसी में भी सुधार किया गया है. CR-V में एक नई इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील-ड्राइव यूनिट भी पेश की जाएगी, जिसके बारे में होंडा का कहना है कि इससे मोटर पर ज़्यादा सटीक कंट्रोल मिलता है.
नई CR-V होंडा के आने वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली पहली गाड़ी होगी. इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें मज़बूत लेकिन हल्की बॉडी के साथ एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मेल हो. होंडा का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म ड्राइविंग के एक ज़्यादा स्पोर्टी अनुभव को सपोर्ट करेगा और भविष्य की गाड़ियों में ज़्यादातर पुर्ज़े एक जैसे (कॉमन) होंगे.
होंडा अपनी अगली पीढ़ी की हाइब्रिड CR-V में ईंधन दक्षता (फ्यूल-एफिशिएंसी) को 10% से अधिक बेहतर बनाने का लक्ष्य रख रही है. कंपनी ने अभी तक इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन्स, ईंधन बचत के आंकड़े, कीमत या वाहन के पूरे डिज़ाइन के बारे में कोई घोषणा नहीं की है.
होंडा की योजना 2030 तक उत्तरी अमेरिका में कई और हाइब्रिड मॉडल पेश करने की है. अगली पीढ़ी की CR-V का निर्माण उत्तरी अमेरिका के तीन संयंत्रों - ईस्ट लिबर्टी (ओहायो), ग्रीन्सबर्ग (इंडियाना) और एलिस्टन (ओंटारियो) - में जारी रहेगा. होंडा का कहना है कि वह ओहायो स्थित अपनी सुविधाओं में बदलाव कर रही है, ताकि वहां नया हाइब्रिड सिस्टम और चार-सिलेंडर वाला एटकिंसन-साइकिल इंजन तैयार किया जा सके. यह इंजन CR-V और भविष्य के अन्य उत्तरी अमेरिकी मॉडलों को पावर देगा. नई CR-V भारत आएगी या नहीं, यह देखना अभी बाकी है.
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- 2026 में भारत में CNG वाली माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर: पंच iCNG, एक्सटर Hy-CNG डुओ, फ्रॉन्क्स S-CNG और अन्य की बूट स्पेस के आधार पर तुलनाक्या CNG वाली छोटी कारों में बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) के मामले में बड़ा समझौता करना पड़ता है? हम कुछ सबसे लोकप्रिय माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर की तुलना करके देखते हैं कि उनमें सामान रखने के लिए कितनी जगह मिलती है.1 मिनट पढ़ें
- टीवीएस अपाचे RTR 160 बनाम बजाज पल्सर 150 बनाम हीरो एक्सट्रीम 160R: आपके लिए कौन सी बाइक सही है?150–160cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में रोज़मर्रा की ज़रूरतों और स्पोर्टी परफॉरमेंस का एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है. लेकिन क्या आपको फीचर्स से भरपूर बजाज पल्सर 150, परफॉरमेंस पर केंद्रित TVS अपाचे RTR 160, या फिर हल्की हीरो एक्सट्रीम 160R चुननी चाहिए?1 मिनट पढ़ें
- बीवाईडी डेंज़ा D9 इलेक्ट्रिक MPV भारत में रु.90 लाख में हुई लॉन्चडेंज़ा ने दो मॉडलों - डेंज़ा Z9 GT और डेंज़ा D9 - को लॉन्च करके भारतीय ऑटोमोटिव बाज़ार में प्रवेश किया है.1 मिनट पढ़ें
- बीवाईडी डेंज़ा Z9 GT भारत में रु.1.57 करोड़ में हुई लॉन्चZ9 GT फिलहाल भारत में अपनी तरह की इकलौती कार है.1 मिनट पढ़ें
- CNG सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं कराई तो क्या होगा? जानें कब होती है जरूरत और कितना आता है खर्चभारत में CNG सिलेंडरों का हर तीन साल में एक अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण कराना होता है. इस परीक्षण में यह जांचा जाता है कि क्या सिलेंडर उच्च दबाव वाली गैस को सुरक्षित रूप से रख सकता है. सेटअप के आधार पर, इस परीक्षण का खर्च लगभग रु.1,500 से रु.3,500 के बीच आता है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा CR-V 2027 में आने वाले अपने अगली पीढ़ी के मॉडल के साथ केवल हाइब्रिड रूप में होगी उपलब्धहोंडा अपने हाइब्रिड लाइनअप का विस्तार कर रही है, और 2028 CR-V में एक नया प्लेटफॉर्म और टू-मोटर हाइब्रिड सिस्टम पेश किया जाएगा.2 मिनट पढ़े
- भारत में उन खरीदारों के लिए 8 कारें जो तंग गलियों और अपार्टमेंट की छोटी पार्किंग में रहते हैं: ऑल्टो K10, कॉमेट EV, एस-प्रेसो और अन्यभारत की आठ सबसे बेहतरीन कॉम्पैक्ट कारों पर एक नज़र डालें, जिन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वे शहर की तंग सड़कों पर आसानी से चल सकें और अपार्टमेंट की सीमित पार्किंग जगहों में भी आराम से फिट हो सकें.1 मिनट पढ़ें
- होंडा के सबसे पुराने प्लांट में बन रही ADV 160 और Rebel 300, जानें कैसे तैयार होती हैं ये बाइक्सपहली एक्टिवा को पेश करने से लेकर, होंडा की मानेसर फैसिलिटी - जिसने इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई है - अब कंपनी के कई सालों के सबसे शानदार नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.1 मिनट पढ़ें
- मलयालम सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल ने खरीदी लेक्सस ES 350h और LM 350h लग्जरी कारेंमलयालम फिल्म उद्योग के सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल ने बिल्कुल नई लेक्सस लग्जरी कारें खरीदी हैं.1 मिनट पढ़ें