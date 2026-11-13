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होंडा CR-V 2027 में आने वाले अपने अगली पीढ़ी के मॉडल के साथ केवल हाइब्रिड रूप में होगी उपलब्ध

ऋषभ परमार
last published date : 13 November 2026, 12:26 IST
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होंडा CR-V 2027 में आने वाले अपने अगली पीढ़ी के मॉडल के साथ केवल हाइब्रिड रूप में होगी उपलब्ध
हाइलाइट्स
  • सिर्फ हाइब्रिड लाइनअप: नॉर्थ अमेरिका में, अगली पीढ़ी की CR-V को केवल टू-मोटर हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा
  • नई इंजीनियरिंग: इसमें होंडा का अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म, अपडेटेड हाइब्रिड सिस्टम और इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील-ड्राइव यूनिट देखने को मिलेगी
  • एफिशिएंसी का लक्ष्य: होंडा का लक्ष्य फ्यूल एफिशिएंसी को 10% से ज़्यादा बेहतर बनाना है; इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन और कीमत की घोषणा अभी नहीं की गई है

होंडा का कहना है कि उसकी अगली पीढ़ी की CR-V साल 2027 में 2028 मॉडल के तौर पर आएगी, जिसमें पूरी रेंज के लिए हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा. सातवीं पीढ़ी की इस SUV में एक नया प्लेटफॉर्म और अपडेटेड टू-मोटर होंडा हाइब्रिड सिस्टम पेश किया जाएगा.

होंडा का कहना है कि हाइब्रिड सिस्टम को परफॉरमेंस और एफिशिएंसी (दक्षता) बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें इंजन के सबसे कुशल तरीके से काम करने की रेंज को बढ़ाया गया है और हाइब्रिड यूनिट की ड्राइविंग एफिशिएंसी में भी सुधार किया गया है. CR-V में एक नई इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील-ड्राइव यूनिट भी पेश की जाएगी, जिसके बारे में होंडा का कहना है कि इससे मोटर पर ज़्यादा सटीक कंट्रोल मिलता है.

नई CR-V होंडा के आने वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली पहली गाड़ी होगी. इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें मज़बूत लेकिन हल्की बॉडी के साथ एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मेल हो. होंडा का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म ड्राइविंग के एक ज़्यादा स्पोर्टी अनुभव को सपोर्ट करेगा और भविष्य की गाड़ियों में ज़्यादातर पुर्ज़े एक जैसे (कॉमन) होंगे.

होंडा अपनी अगली पीढ़ी की हाइब्रिड CR-V में ईंधन दक्षता (फ्यूल-एफिशिएंसी) को 10% से अधिक बेहतर बनाने का लक्ष्य रख रही है. कंपनी ने अभी तक इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन्स, ईंधन बचत के आंकड़े, कीमत या वाहन के पूरे डिज़ाइन के बारे में कोई घोषणा नहीं की है.

होंडा की योजना 2030 तक उत्तरी अमेरिका में कई और हाइब्रिड मॉडल पेश करने की है. अगली पीढ़ी की CR-V का निर्माण उत्तरी अमेरिका के तीन संयंत्रों - ईस्ट लिबर्टी (ओहायो), ग्रीन्सबर्ग (इंडियाना) और एलिस्टन (ओंटारियो) - में जारी रहेगा. होंडा का कहना है कि वह ओहायो स्थित अपनी सुविधाओं में बदलाव कर रही है, ताकि वहां नया हाइब्रिड सिस्टम और चार-सिलेंडर वाला एटकिंसन-साइकिल इंजन तैयार किया जा सके. यह इंजन CR-V और भविष्य के अन्य उत्तरी अमेरिकी मॉडलों को पावर देगा. नई CR-V भारत आएगी या नहीं, यह देखना अभी बाकी है.

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