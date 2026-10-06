होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट रु.11.80 लाख में हुई लॉन्च, 360-डिग्री कैमरा के साथ मिली रियर वेंटिलेटेड सीट्स
- एलिवेट फेसलिफ्ट पाने वाला भारत पहला बाज़ार बना है
- इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स और 360-डिग्री कैमरे दिए गए हैं
- लाइनअप में नया सबसे महंगा ZX+ ट्रिम शामिल हुआ है
होंडा कार इंडिया ने लंबे समय से इंतज़ार की जा रही एलिवेट फेसलिफ्ट को रु.11.80 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआती कीमत पुराने एलिवेट मॉडल जितनी ही है; सिर्फ़ सबसे महंगे मॉडल में एक नया वैरिएंट जोड़ने की वजह से एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमत पहले के मुक़ाबले काफ़ी ज़्यादा है. भारत दुनिया का पहला ऐसा बाज़ार बन गया है जहाँ फेसलिफ़्टेड एलिवेट एसयूवी लॉन्च की गई है. इस एसयूवी का बाहरी लुक तो नया है ही, साथ ही इसके अंदर भी ज़्यादा प्रीमियम अनुभव देने की कोशिश की गई है. इसके लिए होंडा ने कई नए फ़ीचर्स जोड़े हैं, जिनमें नए सबसे महंगे ZX+ वैरिएंट में 'रियर सीट वेंटिलेशन' जैसा फ़ीचर शामिल है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है.
|ट्रांसमिशन
|SV
|V
|VX
|ZX
|ZX+
|मैनुअल
|रु.11.80
|रु.12.29
|रु.13.93
|रु.15.39
|रु.16.80
|सीवीटी
|TBC
|TBC
|TBC
|TBC
|TBC
शुरुआती कीमतें INR लाख में, (एक्स-शोरूम)
यह भी पढ़ें: होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट आज होगी लॉन्च, जानें क्या होंगे बदलाव
होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: स्टाइलिंग में बदलाव
भले ही यह मिड-लाइफ़ अपडेट है, फिर भी होंडा ने एलिवेट को दिखने में एक नई पहचान देने की पूरी कोशिश की है. पुरानी ग्रिल की जगह अब नई मेश ग्रिल आ गई है, जिसमें होंडा लोगो के लिए कोई जगह नहीं है – इसे अब बोनट के किनारे पर लगा दिया गया है. LED हेडलाइट्स एक सेगमेंटेड LED लाइट बार से जुड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर मौजूद पुरानी एलिवेट के क्रोम 'यूनिब्रो' एलिमेंट पर अब ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश दी गई है.
एलिवेट फेसलिफ्ट के चारों ओर ज़्यादा ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश दी गई है. साइड से तो यह पहले जैसी ही दिखती है, लेकिन पीछे की तरफ़ LED टेल-लाइट्स को अब पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार से जोड़ा गया है. साथ ही, एलिवेट के कलर ऑप्शन में 'नॉर्डिक फ़ॉरेस्ट पर्ल' पेंट भी शामिल किया गया है.
होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: कैबिन और फीचर्स
जो लोग एलिवेट फेसलिफ्ट के कैबिन में बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें निराशा हो सकती है, क्योंकि डैशबोर्ड का लेआउट और लुक लगभग वैसा ही रखा गया है; बस सिल्वर की जगह ग्लॉस ब्लैक ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है.
हालांकि, सबसे बड़े फ़र्क सबसे महंगे ZX+ वैरिएंट में देखने को मिलते हैं. इस वैरिएंट में आपको एलिवेट में पहली बार 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड रियर सीटें मिलेंगी; यह फ़ीचर फ़िलहाल किसी दूसरी कॉम्पैक्ट SUV में नहीं मिलता है. फ्रंट सीट वेंटिलेशन की सुविधा ZX वैरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाती है.
एलिवेट के ZX+ वेरिएंट में 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, चार-तरफ़ा पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी नए जोड़े गए हैं. इसे पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, होंडा ने एलिवेट ऑटोमैटिक के VX CVT वेरिएंट और उससे ऊपर के मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक भी दिए हैं.
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