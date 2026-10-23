होंडा एलिवेट vs टोयोटा हायराइडर vs मारुति ग्रांड विटारा: परिवार के लिए कौन सी SUV है सबसे बेहतर?
- तीन SUV, अलग-अलग खूबियां
- एलिवेट में लेवल 2 ADAS मिलता है
- हायराइडर और ग्रांड विटारा में हाइब्रिड पावरट्रेन मिलते हैं
भारत में खरीदारों का एक ऐसा वर्ग है जो एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV चाहता है जो दमदार हो, तेज़ हो और ऑफ-रोड पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सके. दूसरी ओर, कुछ ऐसे खरीदार भी हैं जो ऐसी फैमिली SUV पसंद करते हैं, जिसमें भले ही ऑफ-रोड क्षमता या बहुत शक्तिशाली इंजन न हो, लेकिन वह बढ़िया परफॉरमेंस, अच्छा माइलेज, काफी जगह और व्यावहारिक खूबियां देती हो.
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आज हमने इस कैटेगरी से तीन SUV चुनी हैं: होंडा एलीवेट, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर और मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा. आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सी आपके लिए सबसे अच्छी फैमिली SUV है.
तीनों SUV को समझना
इनमें से कौन सी SUV परिवार के लिए बेहतर है, यह तय करने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि हर एक को किसके लिए डिज़ाइन किया गया है. हायराइडर (Hyryder) और ग्रांड विटारा (Grand Vitara), एलिवेट (Elevate) से अलग हैं, क्योंकि ये टोयोटा और मारुति सुज़ुकी के बीच हुए सहयोग का नतीजा हैं और इनमें एक जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. हालाँकि ये दिखने में अलग हैं और इन पर अलग-अलग ब्रांड के बैज लगे हैं, फिर भी इनमें कई समानताएँ हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलता है.
दूसरी ओर, एलिवेट काफी अलग है. हायराइडर और ग्रांड विटारा के विपरीत, इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन नहीं मिलता है. क्या इस वजह से एलिवेट के लिए इस तुलना में जीतना मुश्किल हो जाता है? ज़रूरी नहीं. हाइब्रिड पावरट्रेन होने से हायराइडर और ग्रांड विटारा को बेशक एक फायदा मिलता है, लेकिन जब एक फैमिली SUV चुनने की बात आती है, तो कई अन्य बातें भी हैं जिन पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए.
स्पेस, आराम और व्यावहारिकता
जब फैमिली SUV की तुलना उनके डिज़ाइन से हटकर की जाती है, तो खरीदार सबसे पहले यह देखते हैं कि कौन सी कार बेहतर आराम और जगह (स्पेस) देती है, और भारतीय सड़कों के हिसाब से कौन सी ज़्यादा व्यावहारिक है. यहीं पर इस तुलना में 'एलिवेट' (Elevate) बाज़ी मार ले जाती है. चाहे पिछली सीट का आराम हो या बूट स्पेस (डिग्गी की जगह), 'एलिवेट' को 'हाइराइडर' (Hyryder) और 'ग्रांड विटारा' (Grand Vitara) के मुकाबले बढ़त हासिल है.
जब आपका परिवार किसी लंबी रोड ट्रिप के लिए तैयार हो, तो 'एलिवेट' (Elevate) में चार-पांच लोगों का सामान रखना काफी आसान होगा, क्योंकि इसमें काफी बड़ा बूट (डिग्गी) दिया गया है. 'एलिवेट' में 458 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि 'हाइराइडर' (Hyryder) और 'ग्रांड विटारा' (Grand Vitara) के माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट्स में 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.
एलिवेट का व्हीलबेस भी बाकी दो SUV के मुकाबले थोड़ा लंबा है, जिससे हायराइडर और ग्रांड विटारा की तुलना में इसकी पिछली सीट पर ज्यादा जगह मिलती है.
इसके बावजूद, लंबी यात्राओं के दौरान इन तीनों SUV में पीछे की तरफ दो यात्रियों के आराम से बैठने की सबसे अच्छी सुविधा है. इनमें से किसी भी कार में बीच में बैठने वाले यात्री को उतना आराम नहीं मिल पाता. फिर भी, जब कैबिन में जगह और कुल मिलाकर स्पेस की बात आती है, तो 'एलिवेट' (Elevate) को साफ तौर पर बढ़त हासिल है.
भारतीय सड़कों के लिए एक व्यावहारिक फैमिली SUV ऐसी होनी चाहिए जिसे खराब रास्तों और गड्ढों की लगातार चिंता किए बिना आसानी से चलाया जा सके. ये तीनों ही SUV इन स्थितियों के लिए काफी हद तक उपयुक्त हैं, लेकिन 'एलिवेट' (Elevate) के पास एक और फायदा है: इसका 220 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. खराब रास्तों और स्पीड ब्रेकर से गुजरते समय यह एक बड़ी खूबी साबित होती है, हालांकि इसे अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर मानने से पहले खरीदारों को संबंधित वेरिएंट्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए.
फीचर्स की तुलना
फीचर्स के मामले में तीनों SUV काफी हद तक एक जैसी हैं. हालाँकि, अगर आपके परिवार के लिए फीचर्स मायने रखते हैं, तो यह आपकी खरीदारी के अंतिम फैसले को प्रभावित कर सकता है.
हाल ही में मिले अपडेट के साथ, होंडा ने एलिवेट (Elevate) में कई नए फीचर्स जोड़े हैं. इनमें 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे के पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जर, आगे और पीछे की सीटों में वेंटिलेशन, पावर्ड ड्राइवर सीट और सनरूफ शामिल हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक 'लेवल 2 ADAS' है, जो हायराइडर (Hyryder) और ग्रांड विटारा (Grand Vitara) में नहीं मिलता है.
इसका मतलब यह नहीं है कि फीचर्स के मामले में हायराइडर और ग्रांड विटारा पीछे हैं. दोनों में 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वायरलेस चार्जर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं.
हालाँकि, न तो ग्रांड विटारा और न ही हायराइडर में ADAS मिलता है, जिससे इस मामले में एलिवेट को बढ़त मिल जाती है. फीचर्स की उपलब्धता वेरिएंट और मॉडल ईयर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.
इंजन और माइलेज
|स्पेसिफिकेशन
|होंडा एलिवेट
|मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा
|टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
|इंजन टाइप
|1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|1.5L माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल / 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|1.5L माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल / 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|अधिकतम ताकत
|119 बीएचपी @ 6,600 आरपीएम
|101.64 bhp @ 6,000 rpm (माइल्ड-हाइब्रिड) / 114 bhp (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
|101.64 bhp @ 6,000 rpm (माइल्ड-हाइब्रिड) / 114 bhp (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
|अधिकमत ताकत
|145 एनएम @ 4,300 आरपीएम
|139 Nm @ 4,300 rpm (माइल्ड-हाइब्रिड) / 141 Nm @ 3,995 rpm (स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन)
139 Nm @ 4,300 rpm (माइल्ड-हाइब्रिड) / 141 Nm @ 3,995 rpm (स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन)
|ट्रांसमिशन
|6 मैनुअल, सीवीटी
|5MT, 6AT (माइल्ड-हाइब्रिड) / e-CVT (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
|5MT, 6AT (माइल्ड-हाइब्रिड) / e-CVT (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
|ARAI माइलेज
|15.31 किमी प्रति लीटर (मैट्रिक ट्यूब) / 16.61 किमी प्रति लीटर (सीवीटी)
|21.11 kmpl (MT) / 19.2 kmpl (AT) / 27.97 kmpl (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
21.11 kmpl (MT) / 20.58 kmpl (AT) / 27.97 kmpl (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
नोट: स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टॉर्क का आंकड़ा पेट्रोल इंजन से संबंधित है, न कि हाइब्रिड सिस्टम की कुल ताकत से.
हाइब्रिड पावरट्रेन का न होना, हायराइडर और ग्रांड विटारा के मुकाबले एलिवेट के सबसे बड़े अंतरों में से एक है. इन दोनों प्रतिद्वंद्वी गाड़ियों के निचले वेरिएंट्स में माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप मिलता है, जबकि ऊंचे वेरिएंट्स में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी दिया गया है. यह इनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है.
नैचुरिली एस्पिरेटेड रूप से, हाइब्रिड तकनीक की उपलब्धता के कारण, हायराइडर और ग्रांड विटारा में एलिवेट की तुलना में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने की क्षमता है.
हायराइडर और ग्रांड विटारा के माइल्ड-हाइब्रिड वर्ज़न में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है, जो स्पेसिफिकेशन के आधार पर लगभग 102 bhp की ताकत और 137-139 Nm का टॉर्क बनाता है. वेरिएंट के हिसाब से, इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.
इसकी तुलना में, एलिवेट का 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर, DOHC i-VTEC नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 6,600 rpm पर 119 bhp की ताकत और 4,300 rpm पर 145 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. इससे एलिवेट को अपने प्रतिस्पर्धियों के माइल्ड-हाइब्रिड वर्ज़न के मुकाबले परफॉरमेंस के मामले में थोड़ी बढ़त मिल जाती है.
हायराइडर और ग्रांड विटारा के कुछ और भी फायदे हैं. इनके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम लगभग 28 kmpl का माइलेज देता है. इसके अलावा, इनमें फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प मिलता है और कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 'ऑल-ग्रिप' ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा भी उपलब्ध है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाती है.
एलिवेट का इंजन अपने सेगमेंट के सबसे बेहतरीन नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजनों में से एक है. इसे चलाने में मज़ा आता है और यह बहुत स्मूथ परफॉरमेंस देता है. वहीं, अगर आप ऑटोमैटिक गियरबॉक्स पसंद करते हैं, तो इसका CVT काफी शानदार है.
हालाँकि, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में एलिवेट, ग्रांड विटारा और हायराइडर से पीछे रह जाती है.
सीधे शब्दों में कहें तो, अगर आपको ऐसा इंजन चाहिए जो दमदार लगे और बेहतरीन परफॉरमेंस दे, तो 'एलिवेट' (Elevate) पर विचार किया जा सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि इसका माइलेज खराब होगा. ट्रैफिक, ड्राइविंग के तरीके और सड़क की स्थितियों के आधार पर, 1.5-लीटर i-VTEC इंजन असल ड्राइविंग में लगभग 16 kmpl का माइलेज दे सकता है; लेकिन इसे एक पक्का आंकड़ा मानने के बजाय, बस एक संभावित परिणाम के तौर पर देखना चाहिए.
अगर आप परफॉरमेंस और माइलेज के बीच बेहतर संतुलन चाहते हैं, तो हायराइडर और ग्रांड विटारा के माइल्ड-हाइब्रिड वर्ज़न एक बढ़िया विकल्प हैं.
जहाँ तक इनके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स की बात है, तो ये बेहतरीन परफॉरमेंस के साथ-साथ काफी बेहतर माइलेज भी देते हैं. जो खरीदार लंबी दूरी तय करते हैं या शहर के ट्रैफिक में काफी समय बिताते हैं, उनके लिए इससे रनिंग कॉस्ट (गाड़ी चलाने के खर्च) में काफी फर्क पड़ सकता है.
कीमत
अब हम इस तुलना के आखिरी चरण में पहुँच गए हैं, जहाँ फैमिली SUV खरीदने वालों के लिए कीमत भी एक अहम पहलू है. होंडा एलीवेट की एक्स-शोरूम कीमत बेस SV वेरिएंट के लिए ₹11.80 लाख से शुरू होती है और सबसे महंगे ZX प्लस ब्लैक वेरिएंट के लिए ₹18.40 लाख तक जाती है. टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर की कीमत ₹11.31 लाख से ₹20.31 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा की एक्स-शोरूम कीमत ₹10.77 लाख से ₹19.77 लाख तक है.
इन कीमतों को प्रकाशित करने से पहले, वेरिएंट के हिसाब से नई कीमत सूची से मिला लेना चाहिए, क्योंकि मॉडल अपडेट और बदलावों के साथ इनमें फेरबदल हो सकता है. इन आंकड़ों के आधार पर, ग्रांड विटारा की शुरुआती कीमत सबसे कम है, जो इस सेगमेंट में एक किफायती विकल्प पेश करती है. हायराइडर और एलिवेट की शुरुआती कीमतें अधिक हैं, जिससे ग्रांड विटारा उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाती है जो एक किफायती फैमिली SUV की तलाश में हैं.
निर्णय
अगर इस फैमिली SUV तुलना में होंडा एलिवेट को थोड़ा फायदा मिलता है, तो इसकी वजह यह है कि इसमें वे कई खूबियां हैं जिनकी उम्मीद हम एक आदर्श फैमिली कार से करते हैं: बेहतरीन ड्राइविंग, काफी ज्यादा कैबिन स्पेस, पिछली सीट पर बेहतर आराम, बड़ा बूट स्पेस, काम का ग्राउंड क्लीयरेंस, शानदार फीचर्स और एक स्मूथ पेट्रोल इंजन मिलता है. हालांकि, इस पूरे पैकेज के लिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी होगी. अगर आप एक ऐसी बेहतरीन SUV चाहते हैं जिसमें स्पेस, आराम, उपयोगिता और ड्राइविंग अनुभव को प्राथमिकता दी गई हो, तो होंडा एलीवेट एक अच्छा विकल्प है.
दूसरी ओर, अगर आप एक ऐसा किफायती और संतुलित प्रोडक्ट चाहते हैं जिसमें पावरट्रेन के विकल्प, काम के फीचर्स और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी हो, तो ग्रांड विटारा एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आती है.
और अगर आप टोयोटा का बैज पसंद करते हैं, तो आप इसकी जगह अर्बन क्रूज़र हाइराइडर चुन सकते हैं. दोनों SUV में काफी हद तक एक जैसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है और इनकी खूबियां भी लगभग एक जैसी हैं, हालांकि इनके वेरिएंट, फीचर्स और कीमत अलग-अलग हैं.
कुल मिलाकर, जो खरीदार एक किफायती, बेहतरीन माइलेज देने वाली और हर तरह से उपयोगी फैमिली SUV की तलाश में हैं, उनके लिए मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा सबसे अच्छा विकल्प है; वहीं, जो लोग स्पेस, आराम और ड्राइविंग के अनुभव को ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए होंडा एलिवेट एक बेहतर विकल्प है.
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