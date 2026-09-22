होंडा QC3 ₹1.35 लाख में हुई लॉन्च

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने QC3 लॉन्च करके अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स की रेंज में तीसरा मॉडल शामिल किया है. इसकी कीमत रु.1.35 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह QC1 और Activa e: के साथ शामिल हुआ है. इनके मुकाबले QC3 में बड़ी बैटरी दी गई है, जिससे इसकी रेंज ज़्यादा है. इसमें कई नए फ़ीचर्स भी हैं. होंडा ने बताया है कि शुरुआत में इसकी बिक्री देश के सिर्फ़ पाँच शहरों में होगी और यह इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनिंदा होंडा रेडविंग डीलरशिप्स पर मिलेगा.

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होंडा QC3: बैटरी पैक और रेंज

QC3 में 3kWh का फिक्स्ड बैटरी पैक मिलता है, जिसकी IDC रेंज एक बार चार्ज करने पर 145 km बताई गई है. यह होंडा के भारत में मौजूद लाइनअप में सबसे ज़्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है; इससे पहले QC1 और Activa e: थे, जिनकी रेंज क्रमशः 80 km और 102 km बताई गई थी. होंडा का कहना है कि QC3 को 0 से 80% तक चार्ज होने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जबकि पूरी तरह चार्ज होने में चार घंटे लगते हैं. हालाँकि, मोटर आउटपुट और परफॉर्मेंस के आँकड़े अभी तक नहीं बताए गए हैं.

होंडा QC3: डिज़ाइन और फ़ीचर्स

QC3 का बेसिक डिज़ाइन QC1 जैसा ही है, लेकिन इसे प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. इसके हेडलैंप, अलॉय व्हील और सीट का पिछला हिस्सा अलग है, जिससे यह अपने छोटे मॉडल से अलग दिखता है। यह चार रंगों में उपलब्ध होगा: मैट फोटॉन ग्रे मेटैलिक, पर्ल प्रेशियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल सायरन ब्लू.

फीचर्स की बात करें तो, QC3 में होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी वाला 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिससे स्मार्टफोन इंटीग्रेशन और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा मिलती है. इसमें स्मार्ट की भी दी गई है और सीट के नीचे 32 लीटर की स्टोरेज स्पेस है.

होंडा QC3: बुकिंग और उपलब्धता

होंडा ने अभी तक डिलेवरी की तारीख का ऐलान नहीं किया है. जिन पांच शहरों में QC3 को शुरू में बेचा जाएगा—दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम—वहां कंपनी की वेबसाइट और अधिकृत रेडविंग डीलरशिप के ज़रिए रु.5,000 में बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है.

होंडा QC3: प्रतिद्वंद्वी

QC3 का मुक़ाबला टीवीएस आईक्यूब 3.1 kWh, बजाज चेतक और एथर कोनार्क जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा.