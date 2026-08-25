होंडा रीबेल 300 भारत में रु.2.22 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डएथर ई एल 01ट्रायंफकेटीएमहोंडा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

होंडा रीबेल 300 भारत में रु.2.22 लाख में हुई लॉन्च

बुकिंग अब शुरू हो गई है, जिसके लिए रु.5,000 की टोकन राशि देनी होगी, जबकि डिलीवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 25, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • E-Clutch ट्रिम की कीमत ₹2.62 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • डिलेवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू होगी
  • इसमें 286cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है

होंडा ने भारत में रीबेल 300 लॉन्च की है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत ₹2.22 लाख है, जबकि होंडा की E-Clutch टेक्नोलॉजी वाले वर्ज़न की कीमत ₹2.62 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है. इस मोटरसाइकिल को पिछले महीने भारत में पेश किया गया था और इसे सिर्फ़ होंडा बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा. इसकी बुकिंग ₹5,000 में शुरू हो गई है, जिसे होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप पर किया जा सकता है. रीबेल 300 भारत में बनी है और इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू होगी.

 

यह भी पढ़ें: होंडा ADV 160 भारत में रु.1.70 लाख में हुई लॉन्च

 

होंडा रेबेल 300: इंजन

Honda Rebel 300 unveiled india carandbike 2

इस मोटरसाइकिल में 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिससे 30 bhp की ताकत और 27.4 Nm का टॉर्क मिलने की उम्मीद है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है. E-क्लच वर्जन में होंडा का E-क्लच सिस्टम मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में रेगुलर क्लच सेटअप ही दिया गया है.

 

होंडा रीबेल 300: डिज़ाइन

Honda Rebel 300 unveiled india carandbike 1

रीबेल 300 का डिज़ाइन भी उसी 'लो-स्लंग बॉबर' स्टाइल का है, जैसा इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले मॉडल में दिखता है. इसमें ब्लैक हाउसिंग वाला गोल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, खास आकार का फ्यूल टैंक और पूरी तरह काले रंग का इंजन दिया गया है. छोटे फेंडर, मोटे टायर और नीची सीट इसे एक कॉम्पैक्ट क्रूज़र बनाती हैं. इसके पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) को छोटा और सिंपल रखा गया है, और पूरे डिज़ाइन में नीची सीट और बाहर से दिखने वाले मैकेनिकल पार्ट्स पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है.

 

होंडा रीबेल 350 फीचर्स

Honda Rebel 300 unveiled india carandbike 4

फीचर्स की बात करें तो रीबेल 300 में होंडा रोड सिंक के साथ गोल TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है. इसके अलावा, इसमें LED लाइटिंग, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

 

होंडा रेबेल 300: प्रतिद्वंद्वी

भारतीय बाज़ार में Rebel 300 का मुक़ाबला रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 जैसे मॉडल्स से है, और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत भी उसी के बराबर है. जानकारी के लिए बता दें कि सबसे महंगे मीटिओर 350 की कीमत अभी रु.2.21 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

हमें उम्मीद है कि रीबेल 300 की पूरी जानकारी अक्टूबर 2026 में सामने आएगी.

# Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI)# HMSI# Honda Rebel 300 Launched# Honda Rebel 300# Honda Rebel 300 Price# Honda Rebel 300 Details# Honda Rebel 300 Bookings# Honda Rebel 300 Images# Honda Rebel 300 Specs# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

होंडा रेबेल 300 पर अधिक शोध

होंडा रेबेल 300

होंडा रेबेल 300

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 2.5 - 3 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jun 29, 2027

लोकप्रिय होंडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रीजनल बिगविंग डीलर की वेबसाइट्स पर रीबेल 500 की कीमत गलत तरीके से रु.5.50 लाख बताई गई थी, लेकिन लोकल लेवल पर बने मॉडल को इस कीमत पर लॉन्च नहीं किया जाएगा.
    भारत में बनी होंडा रीबेल 500 की कीमत हो सकती है रु 4 लाख से कम
  • HMSI के सेल्स डायरेक्टर मुत्सुओ उसुई ने कन्फर्म किया है कि प्रीमियम प्रोडक्ट होने के बावजूद, भारत में होंडा का अब तक का सबसे बड़ा स्कूटर उसके ज़्यादा फैले हुए 'रेडविंग' नेटवर्क के ज़रिए भी बेचा जाएगा.
    होंडा ADV 160 रेडविंग और बिगविंग दोनों डीलरशिप पर पहुंची
  • दोनों मोटरसाइकिलें भारत में बनी हैं और FY2027 के खत्म होने से पहले लॉन्च होंगी.
    होंडा XR 300L और XR 300 रैली भारत में की गईं पेश
  • दुनिया भर में मशहूर रीबेल 300, होंडा के पोर्टफोलियो में एक नई पेशकश होगी और इसे लोकल लेवल पर बनाया जाएगा. वहीं, रीबेल 500, जो पहले भारत में CBU के तौर पर बिकती थी, अब CKD रूट से बेची जाएगी, जिससे यह ज़्यादा सस्ती हो जाएगी.
    होंडा रीबेल 300 और रीबेल 500 से पर्दा उठा; दोनों को भारत में ही बनाया जाएगा
  • जून 2026 में टीवीएस मोटर कंपनी इन तीनों में सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता बनकर उभरी; कंपनी ने उस महीने 5.65 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे.
    जून 2026 में टू-व्हीलर बिक्री में टीवीएस ने हीरो और होंडा को छोड़ा पीछे
  • रीजनल बिगविंग डीलर की वेबसाइट्स पर रीबेल 500 की कीमत गलत तरीके से रु.5.50 लाख बताई गई थी, लेकिन लोकल लेवल पर बने मॉडल को इस कीमत पर लॉन्च नहीं किया जाएगा.
    भारत में बनी होंडा रीबेल 500 की कीमत हो सकती है रु 4 लाख से कम
  • HMSI के सेल्स डायरेक्टर मुत्सुओ उसुई ने कन्फर्म किया है कि प्रीमियम प्रोडक्ट होने के बावजूद, भारत में होंडा का अब तक का सबसे बड़ा स्कूटर उसके ज़्यादा फैले हुए 'रेडविंग' नेटवर्क के ज़रिए भी बेचा जाएगा.
    होंडा ADV 160 रेडविंग और बिगविंग दोनों डीलरशिप पर पहुंची
  • दोनों मोटरसाइकिलें भारत में बनी हैं और FY2027 के खत्म होने से पहले लॉन्च होंगी.
    होंडा XR 300L और XR 300 रैली भारत में की गईं पेश
  • दुनिया भर में मशहूर रीबेल 300, होंडा के पोर्टफोलियो में एक नई पेशकश होगी और इसे लोकल लेवल पर बनाया जाएगा. वहीं, रीबेल 500, जो पहले भारत में CBU के तौर पर बिकती थी, अब CKD रूट से बेची जाएगी, जिससे यह ज़्यादा सस्ती हो जाएगी.
    होंडा रीबेल 300 और रीबेल 500 से पर्दा उठा; दोनों को भारत में ही बनाया जाएगा
  • जून 2026 में टीवीएस मोटर कंपनी इन तीनों में सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता बनकर उभरी; कंपनी ने उस महीने 5.65 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे.
    जून 2026 में टू-व्हीलर बिक्री में टीवीएस ने हीरो और होंडा को छोड़ा पीछे
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • होंडा रीबेल 300 भारत में रु.2.22 लाख में हुई लॉन्च