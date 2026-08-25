होंडा रीबेल 300 भारत में रु.2.22 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 25, 2026
हाइलाइट्स
- E-Clutch ट्रिम की कीमत ₹2.62 लाख (एक्स-शोरूम) है
- डिलेवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू होगी
- इसमें 286cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है
होंडा ने भारत में रीबेल 300 लॉन्च की है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत ₹2.22 लाख है, जबकि होंडा की E-Clutch टेक्नोलॉजी वाले वर्ज़न की कीमत ₹2.62 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है. इस मोटरसाइकिल को पिछले महीने भारत में पेश किया गया था और इसे सिर्फ़ होंडा बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा. इसकी बुकिंग ₹5,000 में शुरू हो गई है, जिसे होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप पर किया जा सकता है. रीबेल 300 भारत में बनी है और इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू होगी.
यह भी पढ़ें: होंडा ADV 160 भारत में रु.1.70 लाख में हुई लॉन्च
होंडा रेबेल 300: इंजन
इस मोटरसाइकिल में 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिससे 30 bhp की ताकत और 27.4 Nm का टॉर्क मिलने की उम्मीद है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है. E-क्लच वर्जन में होंडा का E-क्लच सिस्टम मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में रेगुलर क्लच सेटअप ही दिया गया है.
होंडा रीबेल 300: डिज़ाइन
रीबेल 300 का डिज़ाइन भी उसी 'लो-स्लंग बॉबर' स्टाइल का है, जैसा इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले मॉडल में दिखता है. इसमें ब्लैक हाउसिंग वाला गोल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, खास आकार का फ्यूल टैंक और पूरी तरह काले रंग का इंजन दिया गया है. छोटे फेंडर, मोटे टायर और नीची सीट इसे एक कॉम्पैक्ट क्रूज़र बनाती हैं. इसके पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) को छोटा और सिंपल रखा गया है, और पूरे डिज़ाइन में नीची सीट और बाहर से दिखने वाले मैकेनिकल पार्ट्स पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है.
होंडा रीबेल 350 फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो रीबेल 300 में होंडा रोड सिंक के साथ गोल TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है. इसके अलावा, इसमें LED लाइटिंग, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
होंडा रेबेल 300: प्रतिद्वंद्वी
भारतीय बाज़ार में Rebel 300 का मुक़ाबला रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 जैसे मॉडल्स से है, और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत भी उसी के बराबर है. जानकारी के लिए बता दें कि सबसे महंगे मीटिओर 350 की कीमत अभी रु.2.21 लाख (एक्स-शोरूम) है.
हमें उम्मीद है कि रीबेल 300 की पूरी जानकारी अक्टूबर 2026 में सामने आएगी.
लोकप्रिय होंडा मॉडल्स
- होंडा एक्टिवा 6जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 75,182 - 88,507
- होंडा सीबी शाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 80,852 - 85,211
- होंडा एसपी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 88,528 - 96,116
- होंडा डियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 68,846 - 79,723
- होंडा एक्टिवा 125 FIएक्स-शोरूम कीमत₹ 89,152 - 92,796
- होंडा लीवोएक्स-शोरूम कीमत₹ 80,081 - 82,647
- होंडा हॉर्नेट 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.48 लाख
- होंडा गोल्ड विंगएक्स-शोरूम कीमत₹ 44.3 लाख
- होंडा सीबी 350 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
- होंडा हाइनेस सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.92 - 1.99 लाख
- होंडा सीबी300एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.55 लाख
- होंडा सीबी 650आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.3 लाख
- होंडा NX-500 -2024एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.33 लाख
- होंडा ट्रांसल्प एक्सएल750एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 लाख
- होंडा एक्स-एडीवी 750एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.51 लाख
- होंडा यूनिकॉर्नएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 लाख
- होंडा एसपी 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.19 लाख
- होंडा एक्टिवा ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.52 लाख
- होंडा शाइन 100 डीएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 71,896
- होंडा शाइन 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 65,393
- होंडा क्यूसी1एक्स-शोरूम कीमत₹ 90,487
- होंडा एनएक्स500एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.44 लाख
- होंडा एनएक्स200एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 लाख
- होंडा सीबी 125 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.04 लाख
- होंडा डियो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 85,433 - 90,383
- होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 लाख
- होंडा सीबीआर 1000 आर आर- आर फायरब्लेड एसपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 33.5 लाख
- होंडा सीबी750 हॉर्नेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.49 लाख
- होंडा सीबी350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.97 - 2 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स