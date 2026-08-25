होंडा रीबेल 300 भारत में रु.2.22 लाख में हुई लॉन्च

होंडा ने भारत में रीबेल 300 लॉन्च की है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत ₹2.22 लाख है, जबकि होंडा की E-Clutch टेक्नोलॉजी वाले वर्ज़न की कीमत ₹2.62 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है. इस मोटरसाइकिल को पिछले महीने भारत में पेश किया गया था और इसे सिर्फ़ होंडा बिगविंग डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा. इसकी बुकिंग ₹5,000 में शुरू हो गई है, जिसे होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप पर किया जा सकता है. रीबेल 300 भारत में बनी है और इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2026 के मध्य से शुरू होगी.

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होंडा रेबेल 300: इंजन

इस मोटरसाइकिल में 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिससे 30 bhp की ताकत और 27.4 Nm का टॉर्क मिलने की उम्मीद है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है. E-क्लच वर्जन में होंडा का E-क्लच सिस्टम मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में रेगुलर क्लच सेटअप ही दिया गया है.

होंडा रीबेल 300: डिज़ाइन

रीबेल 300 का डिज़ाइन भी उसी 'लो-स्लंग बॉबर' स्टाइल का है, जैसा इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले मॉडल में दिखता है. इसमें ब्लैक हाउसिंग वाला गोल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, खास आकार का फ्यूल टैंक और पूरी तरह काले रंग का इंजन दिया गया है. छोटे फेंडर, मोटे टायर और नीची सीट इसे एक कॉम्पैक्ट क्रूज़र बनाती हैं. इसके पिछले हिस्से (टेल सेक्शन) को छोटा और सिंपल रखा गया है, और पूरे डिज़ाइन में नीची सीट और बाहर से दिखने वाले मैकेनिकल पार्ट्स पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है.

होंडा रीबेल 350 फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो रीबेल 300 में होंडा रोड सिंक के साथ गोल TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है. इसके अलावा, इसमें LED लाइटिंग, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

होंडा रेबेल 300: प्रतिद्वंद्वी

भारतीय बाज़ार में Rebel 300 का मुक़ाबला रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 जैसे मॉडल्स से है, और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत भी उसी के बराबर है. जानकारी के लिए बता दें कि सबसे महंगे मीटिओर 350 की कीमत अभी रु.2.21 लाख (एक्स-शोरूम) है.

हमें उम्मीद है कि रीबेल 300 की पूरी जानकारी अक्टूबर 2026 में सामने आएगी.