होंडा 2028 तक आसियान (ASEAN) में मित्सुबिशी ट्राइटन पर आधारित पिकअप ट्रक करेगी लॉन्च
होंडा मोटर कंपनी और मित्सुबिशी मोटर्स कॉर्पोरेशन ने मित्सुबिशी ट्राइटन पर आधारित एक नया होंडा पिकअप ट्रक विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. 2028 में आसियान (ASEAN) बाजारों में बिक्री के लिए आने वाला यह मॉडल, इन दो जापानी वाहन निर्माताओं के बीच वाहनों की आपूर्ति से जुड़ी पहली संयुक्त पहल होगी.
होंडा आसियान (ASEAN) में पिकअप ट्रक सेगमेंट में प्रवेश करेगी
इस नए मॉडल की मदद से होंडा, आसियान (ASEAN) क्षेत्र में पिकअप ट्रक सेगमेंट में प्रवेश कर सकेगी, जहाँ कंपनी अभी ऐसे वाहनों की पेशकश नहीं करती है. मित्सुबिशी ट्राइटन पर आधारित, होंडा के आगामी पिकअप को उस मॉडल के पहले से स्थापित प्लेटफॉर्म और इंजीनियरिंग का लाभ मिलने की उम्मीद है.
मित्सुबिशी ट्राइटन एक वन-टन पिकअप ट्रक है, जिसे लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है. यह मित्सुबिशी मोटर्स के प्रमुख वैश्विक मॉडलों में से एक है. विशेष रूप से आसियान (ASEAN) बाजारों में इसकी काफी मांग है, जो इसे होंडा के लिए इस सेगमेंट में प्रवेश करने का एक उपयुक्त आधार बनाता है.
मौजूदा मॉडल का लाभ उठाकर, होंडा पूरी तरह से नया पिकअप ट्रक शुरू से विकसित करने की तुलना में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार अधिक तेज़ी और कुशलता से कर सकेगी. इस कदम से कंपनी को ऐसे क्षेत्रों में ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, जहाँ पिकअप ट्रक वाहनों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी बने हुए हैं.
मित्सुबिशी को निर्माण की अधिक मात्रा से लाभ होगा
मित्सुबिशी मोटर्स के लिए, इस समझौते से थाईलैंड स्थित उसके प्रोडक्शन प्लांट में निर्माण की मात्रा बढ़ने और क्षमता के बेहतर उपयोग की उम्मीद है; इसी यूनिट में 'ट्राइटन' का निर्माण किया जाता है.
इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों कंपनियों को लाभ पहुँचाना है; इससे होंडा को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने का मौका मिलेगा, जबकि मित्सुबिशी मोटर्स अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकेगी.
ये दोनों वाहन निर्माता अपनी रणनीतिक साझेदारी के तहत अवसरों की तलाश जारी रखेंगे. होंडा, मित्सुबिशी मोटर्स और निसान के बीच सहयोग और गहरा होने की उम्मीद है, ताकि वे अपने-अपने उत्पादों, तकनीकों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकें और ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा कर सकें.
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