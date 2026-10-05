होंडा XR 300L और XR 300 रैली भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.83 लाख से शुरू
- इसमें 293.5cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है
- यह एंट्री-लेवल डुअल-पर्पस सेगमेंट को टारगेट करता है
- यह 24.3 bhp की ताकत और 26.5 एनएम का टॉर्क बना सकता है
होंडा रेबेल 300 और होंडा CB500 के लॉन्च के कुछ ही हफ़्तों बाद, होंडा मोटरसाइकिल इंडिया ने अब अपनी मेड-इन-इंडिया होंडा XR 300L और होंडा XR300 रैली मोटरसाइकिलें लॉन्च की हैं. इन दोनों मोटरसाइकिलों की शुरुआती कीमत क्रमशः रु.1.83 लाख और रु.2.08 लाख है.
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दोनों बाइक्स एंट्री-लेवल डुअल-पर्पस सेगमेंट में आती हैं, जिस पर अभी हीरो एक्सपल्स 210 और कुछ हद तक कावासाकी KLX 230 का दबदबा है. XR300L और XR300 Rally एक ही 293.5cc सिंगल-सिलेंडर प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से किया जा सकता है; रैली वर्जन में टूरिंग के लिए खास इक्विपमेंट दिए गए हैं.
पावरट्रेन और चेसिस
अब तक, हमारे पास XR300 के इंजन साइज़ (डिस्प्लेसमेंट) के बारे में ही पक्की जानकारी है. इसमें 293.5cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है. हालाँकि, होंडा भारत में पहले से ही CB300F बेच रही है, जिसमें इसी तरह का 293.5cc इंजन है जो 7,500 rpm पर 24.1 bhp की ताकत और 5,500 rpm पर 25.6 Nm का पीक टॉर्क मिलता है. भारत में बनने वाली XR300 भी CB300F वाले इंजन पर ही आधारित हो सकती है.
कंपनी पहले से ही ब्राज़ील और कोलंबिया जैसे बाज़ारों में XR300L टोरनाडो बेचती है, और ऐसा लगता है कि इसमें भी उसी तरह का 293cc इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच और 6-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है.
ब्राज़ील-स्पेसिफ़िकेशन वाली XR300L टोरनाडो में 293cc का इंजन है, जो एक फोर-वॉल्व, OHC, एयर- और ऑयल-कूल्ड यूनिट है. यह इंजन 7,500 rpm पर 24.3 bhp और 5,750 rpm पर 26.5 Nm का टॉर्क बनाता है. उम्मीद है कि भारत-स्पेसिफ़िकेशन वाली XR300L और XR300 रैली की ताकत भी ऐसी ही होगी.
होंडा XR300L और XR300 Rally में आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के वायर-स्पोक व्हील लगे हैं और दोनों तरफ़ डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. ब्राज़ील-स्पेक मॉडल पर आधारित इनके सस्पेंशन हार्डवेयर में 221mm ट्रैवल वाला शोआ टेलीस्कोपिक फ़ोर्क और 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी व 227mm ट्रैवल वाला शोआ प्रो-लिंक मोनोशॉक शामिल है.
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