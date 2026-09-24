BS4 कार में E20 पेट्रोल डालने से कितना घटेगा माइलेज? इंजन पर असर जानकर चौंक जाएंगे

अगर आपकी BS4 पेट्रोल कार E10 पेट्रोल पर चलने के लिए बनी थी, तो E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से उसकी फ़्यूल इकॉनमी पर असर पड़ सकता है. इसकी मुख्य वजह आसान है: पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में कम एनर्जी होती है, इसलिए उतनी ही दूरी तय करने के लिए इंजन को थोड़ा ज़्यादा फ़्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है.

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भारत के 2021 के इथेनॉल रोडमैप के अनुमान के मुताबिक, जो कारें मूल रूप से E0 पेट्रोल के लिए बनी थीं और जिन्हें E10 के लिए ट्यून किया गया था, उनमें E20 इस्तेमाल करने पर फ्यूल एफिशिएंसी में 6-7% की कमी आ सकती है. E10 के लिए बनी और E20 के लिए ट्यून की गई कारों के मामले में, यह कमी बहुत कम, यानी लगभग 1-2% रहने का अनुमान था.

ये आंकड़े हर कार के लिए पक्के नहीं हैं. आपकी असल माइलेज इंजन, गियरबॉक्स, गाड़ी चलाने के तरीके, ट्रैफ़िक और पहले इस्तेमाल किए जा रहे पेट्रोल पर निर्भर करेगी. इसलिए, अगर कोई BS4 कार, जो आम तौर पर 15 kmpl का माइलेज देती है, E20 इस्तेमाल करने के बाद कम माइलेज देने लगे, तो इसकी एक वजह फ़्यूल का मिश्रण हो सकता है.

क्या E20 पुरानी BS4 कारों की होज़ को नुकसान पहुँचा सकता है?

इससे फ़्यूल-सिस्टम के कुछ पुराने पार्ट्स पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि E20 उन्हें पूरी तरह खराब कर देगा. इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल, रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले कुछ रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स पर अलग तरह से असर डाल सकता है. पुरानी कारों में यह बात ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि इन पार्ट्स का इस्तेमाल पहले ही कई सालों से हो रहा होता है.

फ्यूल होज़, सील और O-रिंग जैसे पार्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए. अगर ये पुराने होने की वजह से सख्त, क्रैक, सूजे हुए या कमज़ोर हो गए हैं, तो इन्हें बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है. E20 का मतलब यह नहीं है कि ये पार्ट्स खराब ही हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करते समय पुरानी BS4 कार के पुराने हो रहे फ्यूल-सिस्टम पार्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है.

अगर आपको पेट्रोल की गंध, फ्यूल का रिसाव, गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत या इंजन का अजीब व्यवहार महसूस हो, तो सिर्फ़ यह मान लेने के बजाय कि यह E20 की वजह से माइलेज कम होने का मामला है, कार की जांच करवाएं.

BS4 मालिकों को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?

सिर्फ़ इसलिए कि E20 आ गया है, आपको हर फ़्यूल होज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय, रूटीन सर्विसिंग के दौरान ध्यान दें.

इन चेतावनी वाले संकेतों पर ध्यान दें:

इंजन के आसपास या कार के नीचे ईंधन की गंध

दिखाई देने वाली होज़ में दरारें या उनका कमजोर होना

नमी या ईंधन का रिसाव

होज़ का फूल जाना या सामान्य से ज्यादा नरम हो जाना

ईंधन सिस्टम की समस्या के साथ कार स्टार्ट करने में दिक्कत

सील या कनेक्शन के आसपास बिना किसी स्पष्ट कारण के खराबी दिखना

अगर आपको फ्यूल लीक होने या पेट्रोल की तेज़ गंध का पता चले, तो अगली तय सर्विस का इंतज़ार न करें. फ्यूल सिस्टम की जांच करवाएं. होज़ की छोटी-सी समस्या इंजन फेल होने से बहुत अलग होती है, और इसे जल्दी पकड़ लेना ही जांच करवाने की अहम वजह है.

क्या E20 से इंजन को अचानक नुकसान पहुँचता है?

ऐसा कोई सबूत नहीं है कि BS4 पेट्रोल कार में E20 भरने से इंजन अचानक खराब हो जाएगा. E20 को लागू करने से पहले और उसके दौरान ड्यूरेबिलिटी (टिकाऊपन), ड्राइव करने की क्षमता, स्टार्ट होने की क्षमता, जंग लगने और मटीरियल की कम्पैटिबिलिटी (सामग्री के अनुकूल होने) की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई. सरकार की हालिया जानकारी के मुताबिक, इन स्टडीज़ में पुरानी गाड़ियों में E20 की वजह से इंजन में कोई खास असामान्य घिसाव या बड़े पैमाने पर खराबी नहीं पाई गई.

इसलिए, “E20 के लिए ऑप्टिमाइज़्ड नहीं” और “E20 पर नहीं चल सकता” के बीच कन्फ्यूज़ न हों. ये दोनों अलग-अलग बातें हैं. E20 के लिए खास तौर पर कैलिब्रेट की गई गाड़ी की तुलना में BS4 इंजन का माइलेज कम हो सकता है, जबकि वह सामान्य रूप से काम करता रहेगा.

BS4 कार में E20: असल में क्या बदलता है?

ध्यान रखें कि माइलेज पर सिर्फ इथेनॉल की मात्रा का ही असर नहीं पड़ता. टायर का दबाव, यातायात, ड्राइविंग शैली, एयर कंडीशनिंग का उपयोग और वाहन का रखरखाव, ये सभी कारक ईंधन दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं.

आप क्या देख सकते हैं आपको कितना चिंतित होना चाहिए? क्या करें थोड़ा कम माइलेज संभावित संभावना कई टैंकों तक माइलेज ट्रैक करें माइलेज में साफ़ कमी जांच करने लायक टायर, एयर फ़िल्टर, ड्राइविंग की स्थितियों और इंजन की हालत की भी जाँच करें ईंधन की गंध महत्वपूर्ण फ्यूल सिस्टम की जांच करवाएं

फटी हुई या भंगुर होज़ महत्वपूर्ण प्रभावित पुर्ज़े को बदलें कोई लक्षण नहीं

घबराने की कोई वजह नहीं है नियमित रखरखाव जारी रखें अचानक इंजन का खराब होना यह न मान लें कि E20 की वजह से ऐसा हुआ

असली खराबी का पता लगाएँ

अगर आपके पास BS4 कार है, तो क्या आपको E20 का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए?

ज़रूरी नहीं. भारत में पेट्रोल पंपों पर E20 अब एक आम फ़्यूल विकल्प है, इसलिए BS4 कार के मालिक के लिए इससे पूरी तरह बचना शायद प्रैक्टिकल न हो. XP95 या 100-ऑक्टेन पेट्रोल जैसे प्रीमियम फ़्यूल कुछ पंपों पर मिलते हैं, लेकिन वे काफ़ी महंगे होते हैं और हर पुरानी कार के लिए वे सही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है.

इसके बजाय, देखें कि आपकी कार के मालिक के मैनुअल में इथेनॉल कम्पैटिबिलिटी के बारे में क्या कहा गया है और कार के पुराने होने पर उस पर नज़र रखें. अगर कार सामान्य रूप से स्टार्ट होती है, चलती है और माइलेज देती है, तो सिर्फ़ इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने उसमें E20 भरा है.

अगर आपकी कार पुरानी है और आपको उसमें से फ्यूल की गंध आती है, लीकेज दिखता है, स्टार्ट होने में दिक्कत होती है, गाड़ी ठीक से नहीं चलती या माइलेज में साफ़ कमी दिखती है, तो फ्यूल सिस्टम की जांच करवाएं. पुरानी BS4 कार के मामले में, सिर्फ़ यह मान लेना कि E20 से इंजन खराब हो जाएगा, सही नहीं है; असल चिंता की बात तो होज़, सील और फ्यूल सिस्टम के दूसरे पार्ट्स की हालत है.

BS4 गाड़ी के मालिक माइलेज कम होने की समस्या के लिए क्या कर सकते हैं?

पेट्रोल और इथेनॉल के बीच एनर्जी के अंतर को आप सर्विसिंग से ठीक नहीं कर सकते. लेकिन आप यह पक्का कर सकते हैं कि किसी और वजह से होने वाली दिक्कतों के लिए E20 को ज़िम्मेदार न ठहराया जाए। ये चेक करें:

टायर का प्रेशर

व्हील अलाइनमेंट

एयर फिल्टर की स्थिति

स्पार्क प्लग

इंजन ऑयल और सर्विस की स्थिति

ब्रेक का जाम होना

ड्राइविंग पैटर्न

ट्रैफिक और AC का इस्तेमाल

इसलिए, सिर्फ़ एक ट्रिप के आधार पर फ़्यूल की जांच करने के बजाय, कई बार टैंक फुल करवाकर माइलेज की तुलना करें. ट्रैफ़िक, रास्ते, गाड़ी चलाने के तरीके और असल में कितना फ़्यूल भरा गया था, इन वजहों से एक टैंक के माइलेज के आंकड़ों में फ़र्क आ सकता है.

तो, E20 का BS4 पेट्रोल कार पर क्या असर होता है?



ज़्यादातर BS4 पेट्रोल कारों में, सबसे बड़ा और साफ़ दिखने वाला बदलाव अचानक इंजन खराब होने के बजाय कम फ़्यूल इकॉनमी (माइलेज) है. अगर कार E10 के लिए बनी थी, तो E20 से फ़्यूल की खपत बढ़ सकती है क्योंकि इथेनॉल में प्रति लीटर कम एनर्जी होती है. पुराने फ़्यूल होज़, सील, O-रिंग और फ़्यूल-सिस्टम के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि वे पुराने हो जाते हैं.

अगर ये पार्ट्स फटे हुए, कड़े, फूले हुए या खराब (जंग लगे) हों, तो सर्विसिंग के दौरान इन्हें बदल देना चाहिए. सिर्फ़ इसलिए हर पार्ट को बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आप E20 का इस्तेमाल करते हैं. फ्यूल की गंध, लीकेज, स्टार्ट होने में दिक्कत या गाड़ी के ठीक से न चलने जैसी बातों पर ध्यान दें और अगर इनमें से कोई भी समस्या दिखे, तो कार की जांच करवाएं.