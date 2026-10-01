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पुरानी कार का एक्सीडेंट और क्लेम हिस्ट्री कैसे चेक करें

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 19:59 IST
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पुरानी कार का एक्सीडेंट और क्लेम हिस्ट्री कैसे चेक करें
हाइलाइट्स
  • पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट या NCB रिटेंशन लेटर, इंश्योरर (बीमा कंपनी) से प्रमाणित आधिकारिक सबूत देता है
  • इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (IIB) पोर्टल पर आप कार की परमानेंट क्लेम हिस्ट्री देख सकते हैं
  • कार पर ज़ीरो परसेंट नो क्लेम बोनस का कारण हाल ही में किया गया एक्सीडेंट क्लेम हो सकता है

पुरानी कार खरीदते समय, बेचने वाले अक्सर आपको एक साफ़-सुथरी सर्विस बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि गाड़ी का कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है. लेकिन, बाहर से चमचमाती गाड़ी और ठीक से स्टैम्प लगी बुकलेट से गाड़ी की हिस्ट्री साफ़ होने का पक्का सबूत नहीं मिलता. यह पता लगाने का एकमात्र पक्का तरीका कि कार का कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वह बाढ़ में डूबी थी या पूरी तरह बर्बाद (टोटल लॉस) हो चुकी थी, यह है कि आप उसके ऑफ़िशियल इंश्योरेंस क्लेम की हिस्ट्री देखें और पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट मांगें.

पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट क्या है?

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आमतौर पर सर्विस बुक में सिर्फ़ वही जानकारी दर्ज होती है जो वर्कशॉप के अंदर होती है. अगर कार के पिछले मालिक का एक्सीडेंट हुआ हो और उन्होंने अपना 'नो क्लेम बोनस' बचाने के लिए किसी लोकल बॉडी शॉप पर कैश पेमेंट किया हो, तो इस घटना का कोई रिकॉर्ड ऑफ़िशियल सर्विस लॉग में नहीं मिलता. वहीं दूसरी ओर, इंश्योरेंस क्लेम का रिकॉर्ड एक पक्के और न बदले जा सकने वाले रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जो सीधे गाड़ी से जुड़ा होता है.

पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट क्या है?

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आमतौर पर सर्विस बुक में सिर्फ़ वही जानकारी दर्ज होती है जो वर्कशॉप के अंदर होती है. अगर कार के पिछले मालिक का एक्सीडेंट हुआ हो और उन्होंने अपना 'नो क्लेम बोनस' बचाने के लिए किसी लोकल बॉडी शॉप पर कैश पेमेंट किया हो, तो इस घटना का कोई रिकॉर्ड ऑफ़िशियल सर्विस लॉग में नहीं मिलता. वहीं दूसरी ओर, इंश्योरेंस क्लेम का रिकॉर्ड एक पक्के और न बदले जा सकने वाले रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जो सीधे गाड़ी से जुड़ा होता है.

भारतीय मोटर इंश्योरेंस सेक्टर में इसे 'पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट' (जो अक्सर 'नो क्लेम बोनस रिटेंशन सर्टिफ़िकेट' से जुड़ा होता है) कहा जाता है. यह इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक दस्तावेज़ है. यह उस खास गाड़ी के लिए पॉलिसीधारक के क्लेम के पूरे इतिहास की पुष्टि करता है.

यह भी पढ़ें: क्या 2026 में मिड-साइज़ सेडान की वापसी हो रही है? सेल्स के आंकड़े क्या कहते हैं?

इसलिए, जब कोई सेलर अपनी कार बेचने का फ़ैसला करता है, तो वह अपनी अगली गाड़ी के लिए कमाए गए 'नो क्लेम बोनस' (NCB) को बनाए रखने के लिए अपने इंश्योरर से यह सर्टिफ़िकेट मांग सकता है. लेकिन पुरानी कार खरीदने वाले के लिए, यह क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट मांगना बातचीत का एक व्यावहारिक तरीका है. इससे सेलर को इंश्योरर से मिला एक आधिकारिक दस्तावेज़ देना पड़ता है, जिसमें साफ़ तौर पर लिखा होता है कि क्या उनके मालिकाना हक़ के दौरान कोई क्लेम किया गया था या नहीं.

पुरानी कार की क्लेम हिस्ट्री चेक करने के तीन तरीके

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1. इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (IIB) पोर्टल देखें

इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (IIB) भारतीय बीमा उद्योग के सेंट्रल डेटा रिपोस्टेरी है. IIB पोर्टल पर 1 अप्रैल, 2010 से कार बीमा पॉलिसियों और किए गए दावों की जानकारी मिलती है.

  • क्विक लिंक्स में दिए गए विकल्प पर जाएं.
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN), मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें. नए वाहनों के लिए इंजन और चेसिस नंबर भी दर्ज करने पड़ सकते हैं.
  • इसके बाद मिलने वाली जानकारी में क्लेम नंबर, क्लेम का प्रकार, नुकसान की तारीख और भुगतान की गई क्लेम राशि की सटीक जानकारी दिखाई देगी.

अगर आपको IIB पोर्टल पर कोई बड़ा पेआउट (भुगतान) दिखता है, तो इसका मतलब है कि कार का कोई बड़ा स्ट्रक्चरल एक्सीडेंट हुआ है या वह बाढ़ से खराब हुई है, भले ही आज वह बिल्कुल ठीक दिख रही हो. लेकिन ध्यान रखें कि IIB पोर्टल रियल-टाइम में अपडेट नहीं होता है. हाल ही में खरीदी गई पॉलिसी या हाल ही में सेटल हुए क्लेम को IIB डेटाबेस में दिखने में दो महीने तक का समय लग सकता है.

2. मौजूदा नो क्लेम बोनस (NCB) को समझें

किसी दुर्घटना का पता लगाने के लिए हमेशा गहरे डेटाबेस सर्च की ज़रूरत नहीं होती. सेलर से मौजूदा एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मांगें और 'नो क्लेम बोनस' (NCB) का प्रतिशत देखें.

NCB उन सालों के लिए मिलने वाला डिस्काउंट है जिनमें कोई क्लेम नहीं किया गया हो. यह हर साल बढ़ता है और लगातार पांच साल तक कोई क्लेम न करने पर यह अधिकतम 50% तक पहुँच जाता है.

  • अगर आप चार साल पुरानी कार देख रहे हैं और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में 0% NCB है, तो इसका मतलब हो सकता है कि मालिक ने हाल ही में इंश्योरेंस क्लेम किया है, जिससे उसका नो क्लेम बोनस (NCB) फिर से शून्य हो गया.
  • अगर पॉलिसी में 45% या 50% NCB है, तो यह संकेत देता है कि कार पर कई सालों से कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया गया है.

ध्यान दें: 0% NCB सिर्फ़ क्लेम की वजह से ही नहीं, बल्कि NCB ट्रांसफर या पॉलिसी लैप्स होने की वजह से भी हो सकता है.

3. मौजूदा बीमा कंपनी से दोबारा पुष्टि करें

अगर आपको एक्टिव इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नाम पता है (जिसे आप आसानी से VAHAN पोर्टल या mParivahan ऐप पर लाइसेंस प्लेट नंबर का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं), तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या पॉलिसी नंबर बताकर, आप यह पता कर सकते हैं कि हाल ही में कोई बड़ा क्लेम प्रोसेस किया गया था या नहीं. हालाँकि, यह भी ध्यान रखें कि इंश्योरेंस कंपनियाँ इस डेटा को बहुत सुरक्षित रखती हैं और इसे सिर्फ़ रजिस्टर्ड पॉलिसी मालिक को ही देती हैं.

क्लेम रिकॉर्ड्स में क्या देखें

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अगर गाड़ी के इतिहास में कोई क्लेम मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत डील रद्द कर देनी चाहिए. आपको सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि पेमेंट कितना बड़ा था.

  • छोटे क्लेम: ₹10,000 से ₹15,000 तक के छोटे क्लेम आमतौर पर बंपर बदलने, हेडलाइट टूटने या मामूली डेंटिंग-पेंटिंग जैसे कामों के लिए होते हैं. आमतौर पर इनसे कार की स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रभावित नहीं होती.
  • बड़े क्लेम: अगर क्लेम की राशि कार की कुल इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) की करीब 30 से 50% है, तो संभव है कि कार को गंभीर दुर्घटना में नुकसान हुआ हो. ऐसे मामलों में चेसिस को सीधा करने या इंजन पर बड़े काम की जरूरत पड़ सकती है.
  • टोटल लॉस या बाढ़ से हुए नुकसान वाले क्लेम: अगर कार को पहले कभी टोटल लॉस घोषित किया गया हो या वह बाढ़ में डूब चुकी हो, तो ऐसी कार खरीदने से बचना बेहतर है. ऐसी कारें अक्सर सस्ते में साल्वेज ऑक्शन से खरीदी जाती हैं, ऊपर से मरम्मत की जाती है और फिर अनजान खरीदारों को बेच दी जाती हैं.

आपको कार इंश्योरेंस हमेशा कानूनी तरीके से क्यों ट्रांसफर करना चाहिए?

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एक बार जब आप क्लेम हिस्ट्री की जांच कर लेते हैं और कार खरीद लेते हैं, तो भारतीय कानून के अनुसार आपको इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम पर ट्रांसफर करवानी होती है.

जब पॉलिसी ट्रांसफर की जाती है, तो पिछले मालिक का NCB (नो क्लेम बोनस) खत्म हो जाता है (उनके क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के ज़रिए), और आपकी नई पॉलिसी ज़ीरो परसेंट NCB से शुरू होती है. अगर आप नाम ट्रांसफर नहीं करवाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भविष्य में आपके किसी भी एक्सीडेंट क्लेम को कानूनी तौर पर रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पर लिखे नाम अब एक जैसे नहीं रहेंगे.

साथ ही, सेलर के ज़ुबानी वादों पर हमेशा सावधानी बरतें. पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगें या IIB पोर्टल पर तुरंत जांच करें, ताकि आप ऐसी गाड़ी खरीदने से बच सकें जो सिर्फ़ ऊपर से पेंट की गई हो लेकिन असल में एक बड़ी मुसीबत (लायबिलिटी) बन सकती हो.

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ऋषभ परमार
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