सर्विस सेंटर जाए बिना इलेक्ट्रिक कार की बैटरी की हेल्थ कैसे चेक करें
- OBD स्कैनर कम्पैटिबल EV की बैटरी से जुड़ी काम की जानकारी दे सकता है
- सामान्य ड्राइविंग से आप बैटरी की इस्तेमाल करने लायक क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं
- रेंज या चार्जिंग से जुड़ी अजीब बातों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए
ईवी बैटरी की जांच करने से पहले, दो शब्दों को समझना मददगार होता है. 'स्टेट ऑफ़ हेल्थ' (SoH) का मतलब है बैटरी की मौजूदा हालत की तुलना उसकी नई हालत से करना. 'स्टेट ऑफ़ चार्ज' (SoC) का मतलब है उस समय बैटरी में बचा हुआ चार्ज. इसलिए, डैशबोर्ड पर 80% दिखने का मतलब यह नहीं है कि बैटरी की हेल्थ 80% है.
यह भी पढ़ें: चार्जर तक पहुंचने से पहले EV की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा? जानें ऐसी स्थिति में क्या करें
बैटरी की जांच करने के लिए OBD स्कैनर का इस्तेमाल करें
अगर आपके पास कोई कम्पैटिबल OBD स्कैनर है, तो घर पर गाड़ी की जांच करने का यह शायद सबसे अच्छा तरीका है. स्कैनर को कार के OBD पोर्ट में लगाएं और यह देखने के लिए कि कार कौन सी जानकारी देती है, किसी कम्पैटिबल ऐप का इस्तेमाल करें.
EV के आधार पर, आप बैटरी की हेल्थ, अनुमानित क्षमता, अलग-अलग सेल के वोल्टेज, तापमान और स्टोर किए गए फ़ॉल्ट कोड देख सकते हैं. बात यह है कि हर EV OBD के ज़रिए यह सारी जानकारी नहीं देती है, इसलिए अडैप्टर खरीदने से पहले अपने खास मॉडल के लिए कम्पैटिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें.
|आप क्या देख सकते हैं
|यह क्यों मायने रखती है
|बैटरी SoH
|बैटरी की कुल सेहत का अनुमान देता है।
|अनुमानित क्षमता
|यह दिखाता है कि सिस्टम कितनी इस्तेमाल करने लायक क्षमता की उम्मीद करता है
|सेल वोल्टेज
कोशिकाओं के बीच असामान्य अंतर को उजागर कर सकता है
|बैटरी का तापमान
तापमान की असामान्य रीडिंग की पहचान करने में मदद करता है
|फ़ॉल्ट कोड
|यह बैटरी या चार्जिंग से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा कर सकता है
OBD रीडिंग को बैटरी के बारे में आखिरी फैसला न मानें. इसे दूसरी जाँचों के साथ इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है, खासकर तब जब आप कोई पुरानी EV देख रहे हों.
देखें कि बैटरी कितनी रेंज देती है
सिर्फ़ कार चलाकर भी आपको एक और काम की जानकारी मिल सकती है. बैटरी को एक तय लेवल तक चार्ज करें और कार में दिख रही रेंज और एनर्जी की खपत को नोट कर लें. कुछ दूरी तक सामान्य रूप से गाड़ी चलाएं, फिर देखें कि बैटरी का कितना प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है. इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कार असल में कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रही है और बैटरी की इस्तेमाल करने लायक क्षमता का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है.
उदाहरण के लिए, अगर कार 30 kWh ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और बैटरी का 50% कम हो जाता है, तो एक साधारण अनुमान के अनुसार इस्तेमाल की जा सकने वाली क्षमता लगभग 60 kWh होगी.
हालांकि, इसे लैब टेस्ट न समझें. स्पीड, ट्रैफ़िक, मौसम, एयर-कंडीशनिंग, चढ़ाई और गाड़ी चलाने के तरीके से एनर्जी की खपत बदल सकती है. कार का अपना SoC और खपत का अनुमान भी पूरी तरह सटीक नहीं होता है.
इस जाँच के लिए बैटरी को पूरी तरह से खाली करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक-ठाक दूरी तक सामान्य रूप से गाड़ी चलाना ज़्यादा सुरक्षित है और इससे भी काम की जानकारी मिल सकती है.
सेल वोल्टेज में असामान्य अंतर देखें
कुछ EV में आप OBD स्कैनर के ज़रिए अलग-अलग बैटरी-सेल या मॉड्यूल की रीडिंग देख सकते हैं. यह काम का हो सकता है क्योंकि बैटरी कई अलग-अलग सेल से बनी होती है, और वे हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं.
थोड़ा-बहुत अंतर होना सामान्य है. आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि कोई सेल या सेल का ग्रुप लगातार दूसरों से अलग व्यवहार तो नहीं कर रहा है.
ऐसा कोई एक तय वोल्टेज अंतर नहीं है जिससे यह पता चले कि बैटरी खराब है. बैटरी के तापमान, चार्ज लेवल और बैटरी के खास डिज़ाइन के हिसाब से रीडिंग बदल सकती है. अगर लगातार असंतुलन के साथ-साथ खराब रेंज, चार्जिंग की समस्या या वॉर्निंग मैसेज जैसी दिक्कतें आ रही हैं, तो बैटरी की ठीक से जांच करवाना सही रहेगा.
सिर्फ़ रेंज के आधार पर बैटरी की सेहत का अंदाज़ा न लगाएं
अगर कोई कार अपनी बताई गई रेंज से कम रेंज दिखा रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है. दिखाई गई रेंज एक अनुमान होती है और ड्राइविंग की हालिया स्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है.
बेहतर समझ के लिए, कई चीज़ों को एक साथ देखें:
- बैटरी की स्थिति (SoH), अगर कार में यह जानकारी मिलती है
- बैटरी की अनुमानित उपयोगी क्षमता
- वास्तविक रेंज और बैटरी की खपत
- चार्जिंग का व्यवहार
- बैटरी से जुड़े वॉर्निंग मैसेज
- जहां उपलब्ध हो, सेल वोल्टेज की जानकारी
इससे आपको डैशबोर्ड पर रेंज नंबर देखने की तुलना में कहीं बेहतर जानकारी मिलती है.
पुरानी EV खरीदने से पहले आपको किन चीज़ों की जाँच करनी चाहिए?
अगर आप कोई पुरानी इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं, तो सिर्फ़ सेलर की बातों पर भरोसा करने के बजाय कार के साथ कुछ समय बिताएँ.
अगर मॉडल में बैटरी से जुड़ी काम की जानकारी मिलती है, तो OBD स्कैन से शुरुआत करें. फिर कार को ठीक से चलाकर देखें कि चार्ज का प्रतिशत कितनी तेज़ी से कम होता है. चेक करें कि क्या यह ठीक से चार्ज हो रही है और बैटरी या पावरट्रेन से जुड़ी कोई चेतावनी तो नहीं दिख रही है.
अगर रीडिंग असामान्य लगे, तो उन्हें नज़रअंदाज़ न करें. खरीदारी पूरी करने से पहले निर्माता या किसी योग्य EV विशेषज्ञ से बैटरी हेल्थ रिपोर्ट मांगें.
क्या आप घर पर EV बैटरी की हेल्थ चेक कर सकते हैं?
हाँ, काफी हद तक. OBD स्कैन से कम्पैटिबल EV की बैटरी के बारे में काम की जानकारी मिल सकती है, जबकि असल में गाड़ी चलाकर आप यह पता लगा सकते हैं कि बैटरी कैसा काम कर रही है.
इनमें से कोई भी तरीका बैटरी के सही डायग्नोस्टिक टेस्ट की जगह नहीं ले सकता. लेकिन पुरानी EV खरीदते समय, ये आसान जाँच आपको पैसे खर्च करने से पहले बैटरी से जुड़ी संभावित समस्याओं का पता लगाने में मदद कर सकती हैं.
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