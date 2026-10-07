बिल्कुल नई कार को शुरुआती 1,000 किलोमीटर तक कैसे चलाएं और यह क्यों ज़रूरी है?

आधुनिक कारों को आमतौर पर उतनी सावधानी से संभालने की ज़रूरत नहीं होती, जितनी पुरानी कारों के लिए ज़रूरी मानी जाती थी. नए इंजन बहुत सटीक माप-जोख के साथ बनाए जाते हैं, फिर भी शुरुआती इस्तेमाल के दौरान कुछ अंदरूनी हिस्से अपनी सामान्य काम करने की स्थिति में ढलते हैं. पिस्टन रिंग और सिलेंडर की सतह जैसे हिस्सों में शुरुआती घिसाव तब होता है, जब वे अपनी सामान्य काम करने की स्थिति तक नहीं पहुँच पाते हैं.

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इसीलिए, शुरुआती कुछ सौ किलोमीटर को नई कार की रफ़्तार आज़माने के बजाय, उसे सेटल होने का समय मानना ​​बेहतर है. आपको बहुत धीरे-धीरे गाड़ी चलाने या कार का सामान्य इस्तेमाल न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंजन, ब्रेक और दूसरे पार्ट्स पर बेवजह दबाव न डालना ही समझदारी है. सही सलाह के लिए आपको अपनी कार के ओनर मैनुअल को ही देखना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग कारों के लिए 'ब्रेक-इन' के निर्देश अलग-अलग हो सकते हैं.

नई कार को शुरुआती 1,000 किलोमीटर तक कैसे चलाना चाहिए?

सबसे आसान तरीका है कि गाड़ी को सामान्य रूप से, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हुए चलाएं। गाड़ी को बार-बार उसकी क्षमता की हद तक चलाने से बचें, खासकर तब जब इंजन और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स अभी नए हों. कई मौजूदा ओनर मैनुअल में सलाह दी जाती है कि शुरुआती 1,000 km के दौरान अचानक तेज़ी से गाड़ी न बढ़ाएं, इंजन को रेस न करें और लंबे समय तक एक ही स्पीड पर गाड़ी न चलाएं.

शुरुआती 1,000 किलोमीटर के लिए एक अच्छा रूटीन कुछ ऐसा होता है:

धीरे और आसानी से रफ्तार बढ़ाएं: बार-बार पूरी ताकत से एक्सीलरेट करने से बचें.

बार-बार पूरी ताकत से एक्सीलरेट करने से बचें. स्पीड में बदलाव करते रहें: कई घंटों तक एक ही स्पीड या इंजन स्पीड पर गाड़ी न चलाएं.

कई घंटों तक एक ही स्पीड या इंजन स्पीड पर गाड़ी न चलाएं. बहुत ज्यादा इंजन स्पीड से बचें: इंजन को धीरे-धीरे अपनी सामान्य ऑपरेटिंग रेंज तक पहुंचने दें.

इंजन को धीरे-धीरे अपनी सामान्य ऑपरेटिंग रेंज तक पहुंचने दें. धीरे-धीरे ब्रेक लगाएं: जब तक तुरंत रुकने की जरूरत न हो, बार-बार तेज ब्रेक लगाने से बचें.

जब तक तुरंत रुकने की जरूरत न हो, बार-बार तेज ब्रेक लगाने से बचें. अलग-अलग तरह की सड़कों पर चलाएं: शहर और खुले रास्तों पर ड्राइविंग करने से कार को अलग-अलग ड्राइविंग परिस्थितियों में चलने का मौका मिलता है.

शहर और खुले रास्तों पर ड्राइविंग करने से कार को अलग-अलग ड्राइविंग परिस्थितियों में चलने का मौका मिलता है. कार को ओवरलोड न करें: बेवजह ज्यादा वजन ले जाने के बजाय वाहन की तय लोड लिमिट का पालन करें.

क्या आपको नई कार से हाईवे पर गाड़ी चलाने से बचना चाहिए?

नहीं, आपको नई कार को हाईवे से दूर रखने की ज़रूरत नहीं है. असल चिंता की बात हाईवे पर गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक एक ही स्पीड पर गाड़ी चलाना या बार-बार इंजन की बहुत ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाना है. हाईवे की यात्रा के दौरान कभी-कभी अपनी स्पीड बदलते रहना, पूरी यात्रा के दौरान एक ही स्पीड बनाए रखने से ज़्यादा समझदारी भरा है.

उदाहरण के लिए, अगर सड़क की हालत और कार के मैनुअल में इसकी इजाज़त हो, तो नई कार को आराम से हाईवे पर ले जाया जा सकता है. आप ट्रैफ़िक और सड़क की हालत के हिसाब से अपनी रफ़्तार को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक्सीलरेटर को ऑन-ऑफ स्विच की तरह इस्तेमाल करें. अगर जान-बूझकर बहुत धीरे गाड़ी चलाने से कोई असुरक्षित स्थिति बनती है, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है.

आपको तेज़ी से रफ़्तार बढ़ाने हार्ड एक्सिलरेशन से क्यों बचना चाहिए?

तेज़ी से रफ़्तार बढ़ाने (hard acceleration) से इंजन और ड्राइवट्रेन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है. इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार ज़ोर से रफ़्तार बढ़ाने से नई कार खराब हो जाएगी, लेकिन शुरुआती कुछ किलोमीटर में बार-बार ज़्यादा से ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आजकल कई गाड़ियों के लिए 'ब्रेक-इन' गाइडेंस में साफ़ तौर पर सलाह दी जाती है कि इस दौरान अचानक रफ़्तार न बढ़ाएं और इंजन को रेस न करें.

जब इंजन ठंडा हो, तो गाड़ी को आराम से चलाना खास तौर पर फ़ायदेमंद होता है. गाड़ी को सामान्य रूप से स्टार्ट करें और तुरंत तेज़ रफ़्तार (एक्सेलरेशन) की कोशिश किए बिना चलाना शुरू करें. इससे इंजन और दूसरे सिस्टम को अपनी सामान्य स्थिति में आने का समय भी मिल जाता है.



आपको ज़ोर से ब्रेक लगाने से क्यों बचना चाहिए?

ब्रेक के लिए भी शुरुआती कुछ सौ किलोमीटर का सफ़र अहम होता है. ब्रेक के नए पार्ट्स को अपनी सामान्य कॉन्टैक्ट सतहें बनानी होती हैं, इसलिए कुछ गाड़ियों के मैनुअल में सलाह दी जाती है कि गाड़ी चलाने की शुरुआती अवधि में अचानक ब्रेक लगाने से बचें, जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो.

इसका मतलब यह नहीं है कि जब सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो, तो आप ज़ोर से ब्रेक न लगाएं. इसका बस इतना ही मतलब है कि जब कार बिल्कुल नई हो, तो टैस्टिंग या मनोरंजन के लिए बार-बार ज़ोर से ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. रोज़ाना के ट्रैफ़िक में सामान्य रूप से ब्रेक लगाना ही सही तरीका है, जिसे आपको जारी रखना चाहिए.

क्या आपको इंजन को कम RPM पर रखना चाहिए?

ज़रूरी नहीं. ब्रेक-इन पीरियड का मकसद हर समय इंजन को बहुत कम स्पीड पर चलाना भी नहीं होता है. कुछ गाड़ियों के मैनुअल में खास तौर पर सलाह दी जाती है कि इंजन की स्पीड को बदलते रहना चाहिए, न कि गाड़ी को लंबे समय तक एक ही स्पीड पर चलाना चाहिए.

बेहतर तरीका यह है कि इंजन को उसकी लिमिट तक बार-बार ले जाए बिना, सामान्य रेंज में चलने दिया जाए। मैनुअल कार में, इसका मतलब यह भी है कि बहुत कम RPM से इंजन पर ज़्यादा ज़ोर डालने के बजाय सही गियर का इस्तेमाल किया जाए. ऑटोमैटिक कार में, बस आराम से गाड़ी चलाना और ट्रांसमिशन को सामान्य रूप से गियर चुनने देना ही काफ़ी होता है.

पहली बार ऑयल चेक करने के बारे में क्या?

सिर्फ़ इसलिए इंजन ऑयल न बदलें कि कार 1,000 km चल चुकी है, जब तक कि मैन्युफ़ैक्चरर के मेंटेनेंस शेड्यूल में ऐसा करने के लिए न कहा गया हो. आजकल की कारों में सर्विस के लिए तय समय या दूरी होती है, और आम 'ब्रेक-इन' सलाह के बजाय ओनर मैनुअल में दी गई जानकारी को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए. कुछ मैन्युफ़ैक्चरर जल्दी इंस्पेक्शन या सर्विस का शेड्यूल रख सकते हैं, इसलिए अपनी कार के साथ मिले मेंटेनेंस शेड्यूल को ज़रूर देखें.

अगर आपकी गाड़ी में पारंपरिक पेट्रोल या डीज़ल इंजन है, तो शुरुआती कुछ किलोमीटर के दौरान ऑयल के लेवल पर नज़र रखना समझदारी है. कुछ आधुनिक ओनर मैनुअल में बताया गया है कि जब नया इंजन चल रहा होता है (यानी 'रन-इन' पीरियड में होता है), तो ऑयल की खपत ज़्यादा हो सकती है और बाद में यह सामान्य हो सकती है.

नई EVs के बारे में क्या?

बैटरी-इलेक्ट्रिक कार में इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है, जिसके लिए इंजन ब्रेक-इन प्रोसेस की ज़रूरत हो। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआती 1,000 km पूरी तरह से बेकार हैं. टायर, ब्रेक और गाड़ी के दूसरे पार्ट्स अभी भी नए होते हैं, और ड्राइवर भी यह सीख रहा होता है कि कार एक्सीलरेशन और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है.

इसलिए, गाड़ी को तेज़ी से चलाने से पहले आपको धीरे-धीरे उसे चलाना चाहिए और उसकी जानकारी लेनी चाहिए. किसी भी मॉडल से जुड़ी खास जानकारी के लिए ओनर मैनुअल ही सही ज़रिया है, खासकर हाई-परफ़ॉर्मेंस वाली EV या ऐसी गाड़ियों के लिए जिनके टायर, ब्रेक या बैटरी के बारे में खास सलाह दी गई हो.

नई कार की शुरुआती देखभाल: क्या करें और क्या न करें

नई कार नाज़ुक नहीं होती, इसलिए सामान्य ड्राइविंग से वह खराब नहीं होगी, लेकिन शुरुआती 1,000 किलोमीटर को परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह मानने से भी कोई खास फायदा नहीं है. आराम से और अलग-अलग तरह से गाड़ी चलाने से आपको कार को समझने का समय मिलता है, और साथ ही उसके मैकेनिकल सिस्टम रोज़ाना के इस्तेमाल के हिसाब से सेट हो जाते हैं.

यह करें यह न करें आसानी से गति बढ़ाएँ

बार-बार पूरी रफ़्तार से तेज़ी से आगे बढ़ना अपनी गति बदलें

घंटों तक एक ही रफ़्तार से गाड़ी चलाना सामान्य गियर का उपयोग करें

इंजन को गलत गियर में चलाने के लिए मजबूर करना सामान्य रूप से ब्रेक लगाएं बिना वजह बार-बार ज़ोर से ब्रेक लगाना

सामान्य रूप से गाड़ी चलाकर इंजन को गर्म होने दें इंजन स्टार्ट करने के तुरंत बाद उसे तेज़ी से रेस करना ओनर मैनुअल का पालन करें बिना सोचे-समझे आम 'ब्रेक-इन' नियमों को लागू करना सुझाए अनुसार फ़्लूइड का स्तर जाँचें चेतावनी वाली लाइटों या अजीब आवाज़ों को नज़रअंदाज़ करना

पहले 1,000 km के बाद क्या होता है?

शुरुआती अवधि पूरी होने के बाद आप धीरे-धीरे अपनी सामान्य ड्राइविंग शैली पर वापस आ सकते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि 1,000 किमी पूरे होते ही कार अचानक वह सब करने में सक्षम हो जाती है, जो वह एक दिन पहले नहीं कर सकती थी. 1,000 किमी का आंकड़ा कुछ कंपनियों द्वारा दिए गए एक सामान्य संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यह कोई तय मैकेनिकल सीमा नहीं है. कुछ गाड़ियों में अलग अवधि बताई जाती है, जबकि कुछ में ब्रेक-इन के लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं होती.

सबसे ज़रूरी बात है कि तय किए गए मेंटेनेंस प्लान का पालन करते रहें. गाड़ी खरीदने के बाद लंबे समय तक उसके इस्तेमाल के लिए, शुरुआती 1,000 km तक समझदारी से गाड़ी चलाना और उसके बाद खराब सर्विसिंग करवाना, इस बात से कहीं ज़्यादा मायने रखता है कि आपने पहले हफ़्ते में गाड़ी किस रफ़्तार से चलाई थी.

नई कार चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

सबसे अच्छा तरीका बेहद आसान है: गाड़ी को सामान्य रूप से चलाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी या अचानक बदलाव से बचें. इंजन और दूसरे पार्ट्स का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करें, धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं, बेवजह ज़ोर से ब्रेक न लगाएं और शुरुआती कुछ सौ किलोमीटर में कार की लिमिट्स का पता लगाने की कोशिश न करें. सबसे ज़रूरी बात, ओनर मैनुअल ज़रूर देखें क्योंकि उसमें दिए गए 'ब्रेक-इन' निर्देश आपकी गाड़ी के लिए खास तौर पर होते हैं.

सिर्फ़ इसलिए कि कार नई है, आपको हमेशा उसे बहुत ज़्यादा लाड़-प्यार से चलाने की ज़रूरत नहीं है. शुरुआती 1,000 किलोमीटर तक इसे समझदारी से चलाएं, ज़रूरी मेंटेनेंस करवाएं और फिर जिस मकसद के लिए कार बनी है, उसका मज़ा लें। नई कार को बहुत ज़्यादा लाड़-प्यार की नहीं, बस एक समझदारी भरी शुरुआत की ज़रूरत होती है.