अपनी कार की वायरिंग को चूहों से होने वाले नुकसान से कैसे बचाएं
- चूहे अपने लगातार बढ़ते दांतों को छोटा करने के लिए कार के तारों को चबाते हैं
- ऐसे कड़वे लेप वाले स्प्रे भी आते हैं जो एक अदृश्य अवरोध पैदा करते हैं
- स्टेनलेस स्टील की जालीदार ग्रिल मुख्य प्रवेश बिंदुओं को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकती हैं
कभी-कभी, जब आप अपनी कार की इग्निशन चाबी घुमाते हैं, तो स्टार्टर से हल्की 'क्लिक' की आवाज़ आ सकती है, 'चेक इंजन' लाइट तेज़ एम्बर (नारंगी-पीले) रंग में जल सकती है, या एक्सीलरेटर पैडल दबाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है. जब आप बोनट खोलते हैं, तो आपको वहां प्लास्टिक इंसुलेशन के टुकड़े, कटी हुई वायरिंग, चबाए गए रबर होज़ और बैटरी ट्रे पर बिखरी हुई चूहों की बीट दिखाई दे सकती है.
यह भी पढ़ें: कार के इंजन में घुस रहे हैं चूहे? महंगी वायरिंग और फ्यूल पाइप को कटने से बचाने के 7 सबसे असरदार तरीके
पूरे इंजन वायरिंग हार्नेस को बदलने में रु.25,000 से लेकर रु.1.20 लाख से ज़्यादा का खर्च आ सकता है. साथ ही, इंश्योरेंस क्लेम के मामले में अक्सर डीलरशिप पर इस बात को लेकर लंबी बहस हो सकती है कि चूहों से हुए नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस में कवर होगी या नहीं. ऐसी स्थिति से बचने के लिए, आपको अपनी कार की सुरक्षा के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने होंगे. यहाँ हमने बताया है कि चूहे आपकी गाड़ी को अपना निशाना क्यों बनाते हैं, और साथ ही उन्हें दूर रखने के लिए सबसे असरदार रिपेलेंट्स (भगाने वाले उपाय), स्प्रे और अन्य भौतिक तरीकों के बारे में भी जानकारी दी है.
चूहे कार के तारों को ही क्यों निशाना बनाते हैं?
कृंतक (rodents) जानवरों के दांत, खासकर उनके सामने के दांत, लगातार बढ़ते रहते हैं. इन दांतों को घिसकर छोटा रखने और उन्हें जबड़ों के अंदर तक बढ़ने से रोकने के लिए, ये जानवर रबर, प्लास्टिक और फोम जैसी लचीली चीजों को लगातार कुतरते रहते हैं.
इसके अलावा, इंजन बे (engine bay) भी एक बेहतरीन आश्रय स्थल का काम करता है. शाम को गाड़ी चलाने के बाद, इंजन ब्लॉक काफी देर तक गर्म रहता है, जो चूहों को रात की ठंडी हवा और आवारा कुत्तों या बिल्लियों जैसे शिकारियों से बचाता है. एक बार जब किसी चूहे को चबाने के लिए मुलायम केबलों के साथ एक सुरक्षित और गर्म छिपने की जगह मिल जाती है, तो वह उस गाड़ी को अपना स्थायी ठिकाना बना लेता है.
अपनी कार की वायरिंग से चूहों को कैसे दूर रखें
हमने पाँच व्यावहारिक तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने वाहन के वायरिंग नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं.
1. कड़वी परत वाले चूहे भगाने वाले स्प्रे
गाड़ियों के लिए चूहे भगाने वाले स्प्रे सबसे लोकप्रिय और किफायती बचाव के तरीकों में से एक हैं. ये स्प्रे केवल अपनी तेज़ गंध पर ही निर्भर नहीं रहते; इनमें बहुत कड़वे रासायनिक यौगिकों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डेनाटोनियम बेंजोएट (जो अब तक का सबसे कड़वा पदार्थ माना जाता है)। जब इसे रबर की नली, प्लास्टिक पाइपिंग और तारों के गुच्छों (वायर हार्नेस) पर स्प्रे किया जाता है, तो यह उन पर एक अदृश्य और चिपचिपाहट रहित परत छोड़ देता है.
जैसे ही चूहा काटने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट के कारण वह तुरंत पीछे हट जाता है.
आप इस स्प्रे का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं:
- सबसे पहले इंजन बे को ड्राई-वॉश या बिना पानी वाले फोम क्लीनर से साफ करें, ताकि धूल और तेल हट जाए
- स्प्रे करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि इंजन पूरी तरह ठंडा हो
- सभी खुले इलेक्ट्रिकल तारों, फायरवॉल की इंसुलेशन पैड और व्हील आर्च के किनारों पर स्प्रे करें
- कार स्टार्ट करने से पहले इसे कुछ घंटों तक सूखने दें
- हर दो से तीन महीने में दोबारा स्प्रे करें। मानसून में भारी बारिश के दौरान गाड़ी चलाने के तुरंत बाद भी इसका इस्तेमाल करें
2. अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट्स और स्ट्रोब लाइट्स
चूंकि बारिश के मौसम में स्प्रे आसानी से धुल जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रासोनिक रोडेंट रिपेलेंट (चूहों को भगाने वाला उपकरण) एक प्रभावी विकल्प हो सकता है. ये छोटे उपकरण सीधे आपकी कार की 12V बैटरी से जुड़ जाते हैं या अलग से रिचार्ज होने वाले सेल से चलते हैं. ये उच्च-आवृत्ति (हाई-फ्रीक्वेंसी) वाली ध्वनि तरंगें (आमतौर पर 20 kHz से 65 kHz के बीच) छोड़ते हैं, जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन चूहों को ये बहुत तेज और परेशान करने वाली लगती हैं. आधुनिक उपकरणों में फ्रीक्वेंसी बैंड लगातार बदलते रहते हैं, ताकि चूहे एक ही तरह के शोर के आदी न हो जाएं
कई बेहतरीन डिवाइस में चमकने वाली LED स्ट्रोब लाइटें भी होती हैं. चूंकि चूहे रात में सक्रिय रहने वाले जीव हैं और अंधेरी जगहों पर छिपना पसंद करते हैं, इसलिए अचानक तेज रोशनी पड़ने से उन्हें इंजन बे असुरक्षित और खतरनाक लगने लगता है. इससे वे कहीं और आश्रय खोजने के लिए मजबूर हो जाते हैं. लेकिन अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट चुनते समय, ऐसा डिवाइस लें जिसमें 'लो-वोल्टेज बैटरी प्रोटेक्शन' हो. यह फीचर डिवाइस को अपने आप बंद कर देता है, अगर आपकी कार की 12V बैटरी का वोल्टेज 11.8V से नीचे चला जाए. इससे यह पक्का होता है कि रिपेलेंट आपकी बैटरी को पूरी तरह से खत्म न कर दे.
नोट: शैक्षणिक अध्ययनों और नियामक निकायों ने पाया है कि यह तरीका केवल अस्थायी है. एक बार जब कृंतक (चूहे आदि) यह समझ जाते हैं कि इससे उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचता, तो वे वापस आ सकते हैं.
3. फिजिकल अवरोध और स्टेनलेस स्टील वायर मेश
हालांकि स्प्रे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काफी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन चूहों को अंदर आने से रोकने के लिए एक फिजिकल बैरियर (फिजिकल रुकावट) भी काफी असरदार होता है. चूहे अक्सर कार के अंदर, सामने के प्लास्टिक पैनल के नीचे मौजूद एयर कंडीशनिंग फ्रेश-एयर इनटेक या इंजन एयर इनटेक स्नोर्कल के जरिए घुस जाते हैं. एक बार अंदर पहुँचने के बाद, वे केबिन फिल्टर, एयर डक्टिंग और डैशबोर्ड के पीछे की वायरिंग को कुतर देते हैं; ये सभी काफी महंगे हिस्से होते हैं.
AC इनटेक और इंजन के निचले हिस्से (स्प्लैश गार्ड) पर बारीक स्टेनलेस स्टील वायर मेश (जिसे अक्सर 'रैट मेश' या 'वायर जाली' कहा जाता है) लगाने से चूहों को अंदर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि चूहे अपने दांतों से स्टेनलेस स्टील को नहीं काट सकते. भारत भर में कई स्वतंत्र वर्कशॉप और डीलरशिप अब ह्यून्दे क्रेटा, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और टाटा नेक्सॉन जैसी लोकप्रिय कारों के लिए खास तौर पर तैयार की गई, लेजर-कट स्टेनलेस स्टील मेश किट भी उपलब्ध करा रहे हैं.
4. प्राकृतिक निवारक: तंबाकू की पुड़िया और पेपरमिंट ऑयल
भारत में कई कार मालिक प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इनमें से कुछ से कुछ समय के लिए सचमुच राहत मिल सकती है.
- कच्चे तंबाकू के पत्ते: कच्चे और बिना प्रोसेस किए गए तंबाकू के पत्तों को छोटे छेद वाले कपड़े की थैलियों में भरकर सस्पेंशन स्ट्रट्स और बैटरी के पास लटकाना एक आम तरीका है. तंबाकू की तेज गंध चूहों की सूंघने की क्षमता को परेशान करती है.
- पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल: शुद्ध पेपरमिंट ऑयल से निकलने वाली तेज मेंथॉल की गंध चूहों को पसंद नहीं होती. रुई के फाहों को इस तेल में भिगोकर इंजन बे के कोनों में रखने से कुछ दिनों तक चूहों को दूर रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, यह तेल जल्दी सूख जाता है, इसलिए हर तीन से चार दिन में इसे दोबारा लगाना पड़ता है.
- नेफ्थलीन की गोलियों से बचें: इंजन बे में सीधे नेफ्थलीन या कपड़ों में रखने वाली गोलियां न डालें. नेफ्थलीन आसानी से आग पकड़ सकता है और इंजन की ज्यादा गर्मी में पिघल सकता है. इसके जहरीले धुएं एसी के वेंट के जरिए सीधे कार के केबिन में पहुंच सकते हैं.
5. इंजन बे की साफ-सफाई और स्मार्ट पार्किंग की आदतें
चूहों से होने वाले नुकसान को रोकना काफी हद तक आपकी रोज़ाना की पार्किंग की आदत और केबिन की साफ-सफाई पर निर्भर करता है.
- कार के अंदर खाने-पीने की चीजें न छोड़ें: बिस्कुट का खाली पैकेट, आधा खाया हुआ स्नैक या च्युइंग गम का पैकेट भी चूहों को आकर्षित कर सकता है. इसलिए कार के अंदर की सफाई रखें और फर्श पर बिछे मैट को नियमित रूप से साफ करें.
- कूड़े के ढेर के पास कार पार्क न करें: खुले कूड़ेदान, सब्जी की दुकानों या खुले नालों के पास कार पार्क करने से चूहों के आने का खतरा बढ़ जाता है. कोशिश करें कि कार को खुली और अच्छी रोशनी वाली जगह पर पार्क करें.
- चूहों के निशान और गंध साफ करें: जब चूहा इंजन बे में आता है, तो वह पेशाब और खास गंध के जरिए अपने निशान छोड़ता है. इससे दूसरे चूहे भी वहां आने लगते हैं. अगर आपको चूहों के पैरों के निशान या उनकी बीट दिखाई दे, तो गंध खत्म करने के लिए इंजन बे को तुरंत साफ करें.
आपकी कार के लिए चूहों से बचाव का कौन-सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा?
अगर आप अक्सर खाने-पीने की दुकानों या खुली नालियों के पास सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी पार्क करते हैं, तो सिर्फ एक तरीका अपनाना काफी नहीं होगा. सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कई उपाय एक साथ अपनाएं: सभी वायरिंग पर कड़वे स्वाद वाला रिपेलेंट स्प्रे लगाएं, और रात भर जानवरों या कीड़ों को दूर रखने के लिए बोनट के नीचे एक अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट लगा दें. अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और वहां आपके पास बेसमेंट में अपनी पार्किंग है, तो AC काउल पर स्टेनलेस स्टील की जाली लगवाएं और इंजन बे को हमेशा साफ रखें; इससे जानवर या कीड़े हमेशा के लिए दूर रहेंगे.
चूहों के नुकसान से अचानक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है और मरम्मत का खर्च आ सकता है, जिसमें यकीनन आपके हज़ारों रुपये लग जाएंगे. चूहों के कुतरने से पहले ही कदम उठाएं, हर वीकेंड अपने इंजन बे (engine bay) की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपकी कार पूरे साल चूहों से सुरक्षित रहे.
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