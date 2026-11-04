नेशनल लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक ई-चालान का निपटारा कैसे करें: जुर्माना माफ कराने या कम करवाने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

राष्ट्रीय लोक अदालत में योग्य ट्रैफिक चालानों के निपटारे पर विचार किया जा सकता है. इस प्रक्रिया के ज़रिए वाहन चालक और संबंधित अधिकारी, अदालती कार्यवाही के लंबे झंझट में पड़े बिना, ऐसे मामलों को सुलझा सकते हैं जिनका कानूनी तौर पर निपटारा किया जा सकता है. हालाँकि, लोक अदालत में जाने से आपका जुर्माना अपने आप कम या माफ़ नहीं हो जाता है.

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देय राशि अपराध, लागू नियमों और कार्यवाही के दौरान हुए समझौते पर निर्भर करती है. कुछ चालान समझौते के दायरे में आ सकते हैं, जबकि कुछ को इससे बाहर रखा जा सकता है या उनके लिए किसी अलग कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है. कभी भी यह न मान लें कि सुनवाई में शामिल होने मात्र से आपको छूट मिल जाएगी.

कौन-से ट्रैफिक चालान नेशनल लोक अदालत के दायरे में आते हैं?

राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता-योग्य (कंपाउंडेबल) ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को लिया जा सकता है, जिनमें अदालतों में लंबित पात्र मामले भी शामिल हैं; हालांकि, संबंधित अधिकारी ही यह तय करते हैं कि किसी विशेष सत्र के लिए किन मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.

आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित की जाँच करें:

लंबित चालान: ऐसे चालान लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं, जो उस सत्र के तय नियमों के तहत आते हैं.

ऐसे चालान लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं, जो उस सत्र के तय नियमों के तहत आते हैं. वर्चुअल कोर्ट में लंबित चालान: कुछ लोक अदालतों में ऐसे चालान भी स्वीकार किए जाते हैं, जो पहले ही वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं.

कुछ लोक अदालतों में ऐसे चालान भी स्वीकार किए जाते हैं, जो पहले ही वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं. पुराने चालान: अधिकारी चालान के लिए एक तय तारीख निर्धारित कर सकते हैं. इसका मतलब है कि केवल उस तारीख से पहले जारी हुए या लंबित चालानों पर ही विचार किया जाएगा.

अधिकारी चालान के लिए एक तय तारीख निर्धारित कर सकते हैं. इसका मतलब है कि केवल उस तारीख से पहले जारी हुए या लंबित चालानों पर ही विचार किया जाएगा. ऐसे अपराध जिनमें समझौते की अनुमति नहीं है: कानून के तहत जिन मामलों में समझौता नहीं हो सकता, उनका निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जा सकता.

कानून के तहत जिन मामलों में समझौता नहीं हो सकता, उनका निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जा सकता. लोक अदालत की सूची में शामिल नहीं चालान: ऐसे मामलों में आपको सामान्य भुगतान प्रक्रिया, शिकायत दर्ज कराने या अदालत का रास्ता अपनाना पड़ सकता है.

पात्रता अलग-अलग सत्रों और राज्यों के हिसाब से बदल सकती है. सुनवाई बुक करने की कोशिश करने से पहले, हमेशा अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) या ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा जारी नवीनतम सूचना को देख लें.

नेशनल लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक ई-चालान का निपटारा कैसे करें

सेटलमेंट के लिए अपना चालान तैयार करने हेतु इन चरणों का पालन करें.

चरण 1: अपने लंबित चालानों को ऑनलाइन चेक करें

सबसे पहले यह जांचें कि आपके वाहन पर कौन-कौन से चालान बकाया हैं. आधिकारिक 'परिवहन ई-चालान' पोर्टल पर जाएं और उपलब्ध रिकॉर्ड देखने के लिए अपने वाहन या चालान का विवरण दर्ज करें.

हर चालान के लिए अपराध, जारी होने की तारीख, रकम और मौजूदा स्थिति की जाँच करें. इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन से मामले इसके दायरे में आ सकते हैं, और क्या कोई चालान पहले ही कोर्ट या वर्चुअल कोर्ट में जा चुका है.

चरण 2: जांचें कि क्या आपका चालान पात्र है

एक बार जब आप अपने लंबित चालानों का पता लगा लें, तो अपने राज्य की 'लीगल सर्विसेज अथॉरिटी' (कानूनी सेवा प्राधिकरण) की वेबसाइट या संबंधित ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं। वहां 'नेशनल लोक अदालत' का नवीनतम नोटिस देखें; इसमें पात्र श्रेणियों, कट-ऑफ तारीखों और ट्रैफिक चालानों से जुड़े किसी भी विशेष निर्देश के बारे में जानकारी दी गई होगी.

यह न मान लें कि 'परिवहन' (Parivahan) पर दिखने वाला हर चालान स्वीकार कर लिया जाएगा. कुछ मामलों में पात्रता केवल चुनिंदा अपराधों या किसी तय तारीख तक लंबित चालानों तक ही सीमित होती है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी शर्तों की पुष्टि कर लें.

स्टेप 3:

जांच लें कि क्या अधिकारियों ने ज़रूरी पर्ची डाउनलोड करने के लिए कोई ऑनलाइन सुविधा दी है (यदि आपका चालान इसके योग्य है). पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने वाहन या चालान का विवरण दर्ज करें, फिर सत्यापन (वेरिफिकेशन) पूरा करें और संबंधित चालानों को चुनें.

जनरेट की गई पर्ची को डाउनलोड करके सेव कर लें, फिर देखें कि आपको कौन-सा कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट नंबर और रिपोर्टिंग समय आवंटित किया गया है. यदि पोर्टल बंद है या डाउनलोड की सीमा पूरी हो गई है, तो किसी अनौपचारिक एजेंट पर भरोसा करने के बजाय नवीनतम आधिकारिक निर्देशों का पालन करें.

स्टेप 4: अपने दस्तावेज़ तैयार करें

अपने वाहन की पहचान करने और चालान की पुष्टि करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ अपने पास रखें. ज़रूरी दस्तावेज़ राज्य और स्थिति के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक नोटिस में दी गई चेकलिस्ट का पालन करें.



साथ रखना समझदारी है

लोक अदालत के चालान की प्रिंट की हुई पर्ची या अपॉइंटमेंट की पुष्टि

वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

ड्राइविंग लाइसेंस

सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

लंबित चालानों की कॉपी या उनकी जानकारी

यदि आप किसी गलती के कारण चालान का विरोध कर रहे हैं, तो उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज

बैकअप के तौर पर डिजिटल प्रतियां अपने पास रखें, लेकिन जहां भी नोटिस में मांगी गई हों, वहां फिजिकल (हार्ड) प्रतियां साथ ले जाएं. सुनवाई के लिए निकलने से पहले यह जांच लें कि वाहन नंबर और चालान का विवरण रिकॉर्ड से मेल खाता है या नहीं.

स्टेप 5: निर्धारित अदालत में उपस्थित हों

अपनी पर्ची पर बताए गए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुँचें. पर्ची पर ही स्टाफ की ओर से निर्देश दिए गए होंगे. ऐसा न सोचें कि आप किसी भी लोक अदालत में जा सकते हैं, क्योंकि आपका चालान पहले ही किसी खास कोर्ट या बेंच को सौंपा जा चुका हो सकता है.

आपके टिकट के मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी. इस सुनवाई के दौरान, आप अपने मामले से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज़ पेश करके अपनी बात रख सकते हैं. मामले को सुलझाने के लिए, जो भी नियम लागू होते हैं, उन्हें आपके केस पर लागू किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ने से पहले आपको यह पक्का कर लेना चाहिए कि आपको कुल कितनी रकम चुकानी होगी.

स्टेप 6: तय की गई राशि का भुगतान करें और सबूत अपने पास रखें

जब आपका चालान निपट जाए, तो आपको अदालत से आगे के निर्देश मिलेंगे. बस यह ध्यान रखें कि चालान निपट जाने के बाद, आप आधिकारिक रसीद या निपटान का रिकॉर्ड मांगकर इस प्रक्रिया का सबूत अपने पास रख लें.

अब, अगर किसी एक वाहन के खिलाफ कई चालान हैं, तो आपके लिए इस सबूत को सुरक्षित रखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसे खो देने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पूरी प्रक्रिया लंबी हो सकती है. सबूत को सुरक्षित रखने के बाद, एक बार फिर पक्का कर लें कि आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी अपडेट हो गया है. अगर ऐसा होता है कि चालान का भुगतान करने के बाद भी वह अभी भी बकाया (आउटस्टैंडिंग) दिखा रहा है, तो इस मामले को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें.

अगर आप चालान पर्ची डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें?

डाउनलोड का विकल्प न दिखने का मतलब यह नहीं है कि आपका चालान गायब हो गया है या उसका निपटारा हो गया है. हो सकता है कि वह चालान उस सेशन के लिए योग्य न हो, डाउनलोड विंडो खुली न हो, या पोर्टल अपनी तय क्षमता तक पहुँच गया हो.

सबसे पहले, संबंधित ट्रैफिक पुलिस या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर नवीनतम नोटिस देखें. अगर आपका चालान उस श्रेणी में नहीं आता है, तो आप यह जाँच सकते हैं कि क्या उसका भुगतान आधिकारिक 'परिवहन ई-चालान' पोर्टल के ज़रिए किया जा सकता है, या फिर चालान की वर्तमान स्थिति के आधार पर उसे 'वर्चुअल कोर्ट' के ज़रिए निपटाया जा सकता है.

क्या आप इसके बजाय वर्चुअल कोर्ट के ज़रिए ट्रैफ़िक चालान का निपटारा कर सकते हैं?

हाँ, जहाँ वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के ज़रिए चालान उपलब्ध है, वहाँ आप उसका भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं या उसे चुनौती देने का अनुरोध कर सकते हैं. ये अलग-अलग विकल्प हैं, इसलिए किसी एक को चुनने से पहले मामले के विवरण को ध्यान से पढ़ें.

अगर आप चालान को चुनौती देने का फैसला करते हैं, तो पोर्टल आपको उस कोर्ट और सुनवाई की तारीख की जानकारी दे सकता है जो आपके मामले के लिए तय की गई है. अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तो रसीद संभाल कर रखें और यह जांच लें कि भुगतान सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है. यह न मानें कि वर्चुअल कोर्ट के ज़रिए भुगतान करना, नेशनल लोक अदालत के ज़रिए समझौता करने के समान है.

अगर आपका ट्रैफिक चालान गलत हो तो क्या करें?

अगर आपको लगता है कि चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो भुगतान करने से पहले उल्लंघन के विवरण और उपलब्ध सबूतों की जांच कर लें. आप संबंधित ट्रैफिक पुलिस विभाग की आधिकारिक शिकायत प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं या उचित अदालती प्रक्रिया के जरिए इस मामले को चुनौती दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, दिल्ली के वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से मार्गदर्शन ले सकते हैं.

अगर आप विवाद (dispute) दर्ज करने का फैसला करते हैं, तो अपने पास कोई भी उपयोगी सहायक सामग्री रखें—जैसे कि तस्वीरें, भुगतान के रिकॉर्ड या ऐसे दस्तावेज़ जिनसे साबित हो सके कि वाहन का विवरण गलत है. अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से बताएं और संबंधित प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.

राष्ट्रीय लोक अदालत ट्रैफिक चालान चेकलिस्ट



क्या जांचना है यह क्यों मायने रखती है चालान की स्थिति यह पुष्टि करता है कि क्या चालान अभी भी बकाया है पात्रता सूचना यह निर्धारित करता है कि क्या अपराध को अपराध माना जा सकता है तिथि काट आपको किसी पुराने नोटिस पर निर्भर रहने से रोकता है डाउनलोड स्लिप निर्धारित स्थान और सुनवाई के विवरण की पहचान करता है आवश्यक दस्तावेज सुनवाई में देरी से बचने में मदद करता है अंतिम निपटान राशि इस बात की पुष्टि करता है कि आपको कितना भुगतान करना होगा आधिकारिक पावती इस बात का सबूत देता है कि भुगतान या निपटान पूरा हो गया है

अगली राष्ट्रीय लोक अदालत कब है?

पूरे भारत में समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, लेकिन अलग-अलग राज्य अपने खुद के नोटिस जारी कर सकते हैं या सत्रों की तारीखें बदल सकते हैं. 2026 के लिए जारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को होनी है; हालाँकि, कोई भी तैयारी करने से पहले आपको अपने राज्य के लिए नवीनतम घोषणा की पुष्टि कर लेनी चाहिए.

दिल्ली के वाहन चालकों के लिए, 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पहले ही बीत चुकी है. अगले सत्र और उससे जुड़े पात्रता नियमों के बारे में जानने के लिए, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिसूचनाएं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट देखें.

बिना किसी अटकल के अपना ट्रैफिक चालान निपटाएं

नेशनल लोक अदालत लंबित ट्रैफिक चालानों को निपटाने का एक उपयोगी जरिया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको अपने सत्र (सेशन) से जुड़े नियमों को देखना होगा. अपनी पात्रता (एलिजिबिलिटी) जांचें, जरूरी पर्ची डाउनलोड करें, तय सुनवाई में शामिल हों और आधिकारिक निपटान रसीद अपने पास रखें। सबसे अहम बात यह है कि जुर्माने में कमी को एक संभावित परिणाम मानें, न कि कोई पक्की छूट.