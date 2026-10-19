ह्यून्दे बेयॉन डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, अहम जानकारियां आईं सामने

ह्यून्दे बेयॉन भारत में लॉन्च होने के करीब है. इस SUV को एक डीलरशिप पर देखा गया है और इसके फीचर्स, कैबिन तथा एक्सटीरियर से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आ गई हैं. फीचर्स के मामले में, इसे ह्यून्दे वेन्यू से ऊपर रखा गया है. ह्यून्दे बेयॉन को भारत में 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है, और इसकी डिलेवरी नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है.

बाहर की तरफ, ह्यून्दे का लोगो ग्रिल के बजाय बोनट पर लगा है. इसका डिज़ाइन ब्रांड द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई तस्वीरों से काफी मिलता-जुलता है. इसमें मस्कुलर बॉडी क्लैडिंग और सीधा बोनट दिया गया है, जिससे सड़क पर इसकी एक दमदार मौजूदगी नज़र आती है. इसके अलावा, फ्रंट नंबर प्लेट होल्डर के नीचे लेवल 2 ADAS सेंसर भी दिखाई देते हैं.

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किनारों पर, बॉडी क्लैडिंग पूरी SUV के चारों ओर फैली हुई है. यह 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर खड़ी है, जो वेन्यू में मिलने वाले व्हील्स से एक साइज़ बड़े हैं. ORVMs पर ब्लैक फिनिश दी गई है, जो लाल रंग की बॉडी के साथ एक अच्छा कंट्रास्ट बनाती है.

पीछे का हिस्सा ज़्यादा शार्प और मस्कुलर डिज़ाइन वाला है, जो आगे के डिज़ाइन की ही शैली को अपनाता है. मोटी काली बॉडी क्लैडिंग इसके लुक को और भी बेहतर बनाती है.

अंदर से, बेयॉन (Bayon) का कैबिन नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 हैचबैक जैसा होने की उम्मीद है, जिसे कुछ महीने पहले ब्राज़ील में पेश किया गया था. इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है और दूसरी इन्फोटेनमेंट सिस्टम का.

टचस्क्रीन के नीचे फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, जबकि AC वेंट्स को वर्टिकल (खड़ा) रखा गया है. AC के कंट्रोल्स इन वेंट्स के बीच में मौजूद हैं. कैबिन में दो USB टाइप-C पोर्ट और वायरलेस फोन चार्जिंग की सुविधा भी है. इसके अलावा, गियर लीवर के आसपास कुछ बटन दिए गए हैं, जिनसे ऑटो-होल्ड फंक्शन, फ्रंट-सीट वेंटिलेशन और पार्किंग कैमरों को ऑपरेट किया जा सकता है. डीलरशिप की तस्वीरों में एक पैनोरमिक सनरूफ भी दिखाई दे रही है.

इन फीचर्स की वजह से, वेन्यू (Venue) के मुकाबले बेयॉन (Bayon) एक ज्यादा फीचर्स वाली कार बन जाती है.

इस SUV में 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो 113.4 bhp की ताकत और 144 Nm का टॉर्क पैदा करेगा. यह इंजन दो ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आएगा: मैनुअल गियरबॉक्स और CVT.

माना जा रहा है कि ह्यून्दे बेयॉन का मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर जैसे मॉडलों से होगा. इसकी कीमत रु.9.50 लाख से रु.14 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है. इस तरह, यह ह्यून्दे वेन्यू 1.2 (कीमत रु.8 लाख से रु.11.2 लाख) और ह्यून्दे क्रेटा 1.5 (कीमत रु.11 लाख से रु.19 लाख) के बीच की जगह लेगी.