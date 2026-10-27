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ह्यून्दे बेयॉन के रंग विकल्पों का खुलासा

ऋषभ परमार
last published date : 27 October 2026, 11:14 IST
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ह्यून्दे बेयॉन के रंग विकल्पों का खुलासा
हाइलाइट्स
  • इसकी कीमत रु.10 लाख से शुरू होती है
  • इसमें 1.5L NA इंजन है, जो MT या IVT ट्रांसमिशन के साथ आता है
  • इसमें 23 फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS मिलता है

ह्यून्दे ने रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर 'बेयॉन' (Bayon) को लॉन्च करने की घोषणा की है. बेयॉन एक नई डिज़ाइन भाषा पर आधारित है और इसमें बाहरी रंगों के 10 विकल्प मिलते हैं. इन बाहरी रंगों के साथ कैबिन में 'सफेद और ग्रे' थीम या 'पूरी तरह से काले' (ऑल-ब्लैक) रंग का विकल्प चुना जा सकता है.

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे बेयॉन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10 लाख से शुरू

Bayon 19

बेयॉन 10 कलर विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें मोनोटोन, मैट और डुअल-टोन फिनिश शामिल हैं. विकल्पों में एटलस व्हाइट, फायरी रेड, इकोट्रोनिक ग्रे, गोल्डन ब्रॉन्ज़, टाइटेनियम ब्लैक और क्लासी ब्लू शामिल हैं. इसके अलावा, कुछ रंगों में मैट फिनिश और डुअल-टोन फिनिश (काली छत के साथ) का विकल्प भी दिया गया है.

Hyundai Bayon

बाहर की तरफ, ह्यून्दे बेयॉन में बोनट पर लगा लोगो, सीधा बोनट और मस्कुलर बॉडी क्लैडिंग दी गई है, जो इसे सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देती है. सामने की नंबर प्लेट होल्डर के नीचे लेवल 2 ADAS सेंसर देखे जा सकते हैं.

Bayon 12

किनारों की तरफ इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो वेन्यू में मिलने वाले व्हील्स से एक साइज़ बड़े हैं. साथ ही, इसमें ब्लैक ORVMs दिए गए हैं जो बॉडी कलर के साथ एक अच्छा कंट्रास्ट बनाते हैं. गाड़ी का पिछला हिस्सा भी आगे की तरह ही शार्प और मस्कुलर डिज़ाइन वाला है, और इसमें लगी मोटी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग इसे एक रग्ड (मज़बूत) लुक देती है.

Bayon 4

अंदर से, बेयॉन का कैबिन नई पीढ़ी की हुंडई i20 हैचबैक जैसा दिखता है, जिसे कुछ महीने पहले ब्राज़ील में पेश किया गया था. इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है और दूसरी इन्फोटेनमेंट सिस्टम का.

ह्यून्दे बेयॉन के अंदर, अगल-बगल लगी दो 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं. इसके साथ ही, टच-सेंसिटिव एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल हैं, जिनके दोनों तरफ वर्टिकल (खड़े) AC वेंट लगे हैं. अन्य सुविधाओं में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट और बोस (Bose) ऑडियो सिस्टम शामिल हैं.

Hyundai Bayon Safety 2

इसके लेवल 2 ADAS सुइट को तीन रडार और 12 पार्किंग सेंसर का सपोर्ट मिलता है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक कोलिजन वॉर्निंग, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और सेफ एग्जिट वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.

ह्यून्दे बेयॉन में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर वाला, नेचुरली एस्पिरेटेड MPi पेट्रोल इंजन लगा है, जो 113.4 bhp की ताकत और 144 Nm का टॉर्क पैदा करता है. 1,497cc वाला यह इंजन 2020 से भारत में ह्यून्दे की छह लाख से ज़्यादा गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा चुका है. कंपनी के दावे के अनुसार, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ इसकी माइलेज 18.6 kmpl और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 17.2 kmpl है.

Bayon 5

इस इंजन के साथ या तो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, या फिर इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT)। iVT वाले वेरिएंट्स में 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' दिए गए हैं, जो एक्सीलरेशन के अनुभव को और भी शानदार बनाते हैं. इसके अलावा, अलग-अलग ड्राइविंग जरूरतों के हिसाब से 'बायोन' में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट ड्राइव मोड भी मिलते हैं.

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