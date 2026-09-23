ह्यून्दे Bayon की 4.2 मीटर लंबी पेट्रोल एसयूवी के तौर पर हुई पुष्टि, बुकिंग शुरू

लगातार आ रहे डार्क टीज़र्स से बनी ज़बरदस्त चर्चा का फ़ायदा उठाते हुए, ह्यून्दे इंडिया ने अपनी आने वाली एसयूवी, Bayon की बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक इस मॉडल की एक भी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है. बुकिंग की रकम ₹11,000 तय की गई है, और जो खरीदार इसे बिना देखे ही तुरंत बुक करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन या अपने नज़दीकी ह्यून्दे डीलरशिप पर जाकर ऐसा कर सकते हैं.

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हालांकि, ह्यून्दे ने Bayon के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ कन्फर्म की हैं, जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी की एसयूवी लाइनअप में इसे ठीक कहाँ रखा जाएगा.

2027 ह्यून्दे Bayon: डाइमेंशन और डिज़ाइन

शायद सबसे अहम जानकारी ह्यून्दे Bayon की लंबाई है. कार बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि Bayon 4.2 मीटर लंबी है. इसका मतलब है कि यह ह्यून्दे वेन्यू (जो एक सब-कॉम्पैक्ट SUV है) से तो काफी लंबी है, लेकिन ह्यून्दे क्रेटा (जिसकी लंबाई 4.3 मीटर से ज़्यादा है) जितनी लंबी नहीं है.

कम से कम लंबाई के मामले में, Bayon को स्कोडा कुशक और फोक्सवैगन टाइगुन जैसी गाड़ियों के बराबर रखा गया है. डिज़ाइन की बात करें तो, टीज़र तस्वीरों से H-शेप की लाइटें, सीधा खड़ा सिल्हूट और रूफ़ स्पॉइलर में लगी स्टॉप लाइट का पता चला है.

2027 ह्यून्दे Bayon: इंजन और ट्रांसमिशन

ह्यून्दे ने यह भी कन्फर्म किया है कि Bayon को पेट्रोल SUV के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. गियरबॉक्स के ऑप्शन में मैनुअल के साथ-साथ CVT (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) भी शामिल होगा, जो ऑटोमैटिक की सुविधा चाहने वालों के लिए है.

उम्मीद है कि Bayon में वही 1.5-लीटर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो क्रेटा में आता है; यह इंजन लगभग 115 bhp की ताकत और 144 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह देखना बाकी है कि क्या ह्यून्दै बाद में Bayon में टर्बो-पेट्रोल और CNG के ऑप्शन भी देगी.

2027 ह्यून्दे Bayon: विशेषताएं

ह्यून्दे के अनुसार, Bayon में इन-बिल्ट वॉइस असिस्टेंट होगा जो जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करेगी. साथ ही, Bayon में कई तरह के सेफ्टी फीचर्स भी होने की उम्मीद है; ह्यून्दे का दावा है कि Bayon को 'फाइव-स्टार इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स' के हिसाब से बनाया गया है.

2027 ह्यून्दे Bayon: संभावित कीमत, लॉन्च की समय-सीमा और प्रतिद्वंद्वी

फिलहाल, ह्यून्दे ने सिर्फ़ इतना कहा है कि Bayon 'इस फेस्टिव सीज़न' में आएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसे अक्टूबर में पेश किया जाएगा और इसकी डिलीवरी दिवाली से पहले शुरू हो सकती है.

साइज़ के हिसाब से, Bayon टाइगुन और कुशक के ज़्यादा करीब है, लेकिन यह देखना बाकी है कि ह्यून्दे इसकी कीमत वेन्यू और क्रेटा के मुकाबले क्या तय करती है. उम्मीद है कि Bayon की कीमत रु.9.50 लाख से रु.14 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी.