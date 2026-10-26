ह्यून्दे बेयॉन आज होगी लॉन्च: जानें क्या है उम्मीद?
- इसमें 6-स्पीड मैनुअल और IVT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं
- इसमें लेवल 2 ADAS की सुविधा है
- यह 10 बाहरी रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी
ह्यून्दे की बिल्कुल नई 'बेयॉन' (Bayon) आज लॉन्च होने जा रही है. यह SUV ह्यून्दे वेन्यू और ह्यून्दे क्रेटा के बीच की जगह को भरने के लिए लाई गई है. इसमें कुछ फीचर्स वेन्यू से लिए गए हैं, जबकि इसका पावरट्रेन क्रेटा से लिया गया है. आइए जानते हैं कि लॉन्च से पहले इस SUV से क्या उम्मीद की जा सकती है.
डिज़ाइन
बाहर की तरफ, ह्यून्दे का लोगो ग्रिल के बजाय बोनट पर लगा है, और इसका कुल डिज़ाइन ब्रांड द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई तस्वीरों से काफी मिलता-जुलता है. इसमें मस्कुलर बॉडी क्लैडिंग, सीधा बोनट और एक दमदार लुक दिया गया है.
गाड़ी के किनारों पर बॉडी क्लैडिंग दी गई है, साथ ही इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील और काले रंग के ORVMs हैं, जो लाल रंग की बॉडी के साथ एक बेहतरीन कंट्रास्ट बनाते हैं. पीछे की तरफ, SUV का डिज़ाइन ज़्यादा शार्प और मस्कुलर है, जो इसके फ्रंट डिज़ाइन से मेल खाता है. यहाँ दी गई मोटी काली बॉडी क्लैडिंग इसके रग्ड (मज़बूत) लुक को और बढ़ा देती है.
डाइमेंशन की बात करें तो, कार निर्माता ने बताया है कि बेयॉन (Bayon) की लंबाई 4.2 मीटर है. यह इसे ह्यून्दे वेन्यू (जो एक सब-कॉम्पैक्ट SUV है) से काफी लंबा बनाता है, लेकिन ह्यून्दे क्रेटा (जिसकी लंबाई 4.3 मीटर से ज्यादा है) से छोटा रखता है. सिर्फ लंबाई के हिसाब से देखें, तो बेयॉन स्कोडा कुशक और फोक्सवैगन टाइगुन के ज्यादा करीब है.
जहाँ तक लुक्स की बात है, यह SUV 10 बाहरी रंग विकल्पों में मिलेगी, जिनमें मोनोटोन, मैट और डुअल-टोन फिनिश शामिल हैं. मोनोटोन विकल्पों में टाइटेनियम ब्लैक, क्लासी ब्लू, एटलस व्हाइट, फायरी रेड, गोल्डन ब्रॉन्ज़ और इकोट्रोनिक ग्रे शामिल हैं. डुअल-टोन विकल्पों में ब्लैक रूफ के साथ एटलस व्हाइट और ब्लैक रूफ के साथ फायरी रेड शामिल हैं. मैट फिनिश टाइटेनियम ब्लैक और क्लासी ब्लू रंगों में उपलब्ध होगी.
पावरट्रेन और गियरबॉक्स
इस SUV में 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 113.4 bhp की ताकत और 144 Nm का टॉर्क पैदा करेगा. यह इंजन दो ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आएगा: मैनुअल गियरबॉक्स और IVT (CVT). यह वही इंजन कॉन्फ़िगरेशन है जो हुंडई क्रेटा में मिलता है.
कार निर्माता ने ऑटोमैटिक वेरिएंट के बारे में भी कुछ अहम जानकारियां दी हैं. इसमें 'डैश बूस्ट मोड' और 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' (जैसा कि कंपनी ने इसे नाम दिया है) जैसे ड्राइविंग फीचर्स मिलेंगे. ये अलग-अलग फीचर्स हैं; 'स्पोर्टी ड्राइव टेक' को सामान्य 'स्पोर्ट ड्राइव मोड' समझने की गलती न करें. इसके अलावा, CVT में तीन ड्राइविंग मोड मिलेंगे: इको, नॉर्मल और स्पोर्ट.
कैबिन और फीचर्स
इसके अंदर, कैबिन में अगल-बगल लगी दो 12.3-इंच की स्क्रीन हैं. साथ ही, सेंटर कंसोल में टच-सेंसिटिव एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल दिए गए हैं, जिनके दोनों तरफ वर्टिकल (खड़े) AC वेंट लगे हैं. इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट और बोस (Bose) ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.
लेवल 2 ADAS सुइट को तीन रडार और 12 पार्किंग सेंसर का सपोर्ट मिलता है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, कारों, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और लेन डिपार्चर वॉर्निंग शामिल हैं.
अन्य फीचर्स में ब्लाइंड-स्पॉट कोलिज़न वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक कोलिज़न वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक कोलिज़न-अवॉइडेंस असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग शामिल हैं.
बेयॉन में 'स्टॉप एंड गो' के साथ क्रूज़ कंट्रोल, लेन फॉलोइंग असिस्ट, हाइवे ड्राइविंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट भी मिलेंगे. इसके अलावा, घुमावदार रास्तों और तय किए गए ज़ोन के लिए नेविगेशन-आधारित स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.
सुरक्षा के लिहाज से, इस SUV के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग दिए जाएंगे. अन्य स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (ESS) शामिल हैं.
ह्यून्दे का दावा है कि बेयॉन में कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें से 35 से ज़्यादा फीचर्स सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.
ह्यून्दे बेयॉन की कीमत
माना जा रहा है कि बेयॉन, ह्यून्दे वेन्यू 1.2 (जिसकी कीमत रु.8 लाख से रु.11.2 लाख के बीच है) और ह्यून्दे क्रेटा 1.5 (जिसकी कीमत रु.11 लाख से रु.19 लाख के बीच है) के बीच की जगह को भरेगी. बेयॉन की कीमत रु,9.50 लाख से रु.14 लाख के बीच रहने की उम्मीद है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).
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