ह्यून्दे बेयॉन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10 लाख से शुरू
- सात ट्रिम स्तरों - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में उपलब्ध है
- 1.5 NA पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या CVT के साथ उपलब्ध है
- सबसे महंगे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ और बहुत कुछ मिलता है
ह्यून्दे ने भारत में बिल्कुल नई 'बेयॉन' (Bayon) SUV लॉन्च की है, जिसकी कीमत रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. लोकप्रिय क्रेटा और वेन्यू के बीच स्थित, बेयॉन 5-सीट वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ह्यून्दे की दूसरी SUV है. इसका डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है ताकि बाज़ार में इसकी स्थिति और मज़बूत हो सके.
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दिखने में, बेयॉन ह्यून्दे की लेटेस्ट डिज़ाइन दिशा का पालन करती है. इसमें लेयर्ड फेशिया, स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और बॉडी पर शार्प कट्स व क्रीज़ दिए गए हैं. कुल मिलाकर, वेन्यू और क्रेटा की तुलना में इस SUV का डिज़ाइन ज़्यादा तीखे और आकर्षक अंदाज़ वाला है.
कैबिन के अंदर ह्यून्दे की कुछ जानी-पहचानी खूबियां देखने को मिलती हैं. इनमें डैशबोर्ड के ऊपर लगा कर्व्ड डिस्प्ले शामिल है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टॉप मॉडल में सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है. डैशबोर्ड का डिज़ाइन विदेशों में पेश की गई नई i20 से काफी मिलता-जुलता है; इसमें सेंटर कंसोल का लेआउट भी शामिल है, जिसमें वर्टिकल एयर-कॉन वेंट्स के साथ टच-सेंसिटिव एयर-कॉन कंट्रोल्स दिए गए हैं.
बेयॉन के साथ ह्यून्दे ने अपनी कारों के वेरिएंट को नए नाम दिये हैं और यह सात ट्रिम स्तरों - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में उपलब्ध है.
फीचर्स की बात करें तो, सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, स्टेबिलिटी कंट्रोल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले विंग मिरर और रियर AC वेंट दिए गए हैं. वहीं, सबसे महंगे मॉडल्स में पैनोरमिक सनरूफ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल टचस्क्रीन के लिए दो 12.3-इंच की स्क्रीन, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलते हैं.
मैकेनिकल पक्ष की बात करें तो, बेयॉन में केवल ह्यून्दे का भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका इस्तेमाल क्रेटा और वरना में भी किया गया है. यह इंजन 114 bhp की ताकत और 144 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, और इसके साथ स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. HX5 ट्रिम और उसके ऊपर के वेरिएंट्स में CVT का विकल्प भी उपलब्ध है. ह्यून्दे का कहना है कि इस CVT में एक खास 'डैश बूस्ट' मोड दिया गया है, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत ओवरटेक करने के लिए पूरी पावर उपलब्ध कराता है.
ह्यून्दे का दावा है कि बेयॉन CVT 18.6 kmpl का माइलेज देगी.
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