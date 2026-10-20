नई तस्वीर में दिखी ह्यून्दे बेयॉन की पिछली सीट और पैनोरमिक सनरूफ

26 अक्टूबर को होने वाले लॉन्च से पहले ह्यून्दे ने अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV 'बेयॉन' की एक नई तस्वीर जारी की है. इसमें SUV की पिछली सीट की पहली झलक मिलती है, साथ ही कुछ ऐसे फीचर्स भी दिख रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए थे. ह्यून्दे इंडिया ने अपने सोशल मीडिया चैनलों पर यह तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें 'खुलकर बैठने की जगह' मिलने का वादा किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि कंपनी की यह नई पेशकश, छोटी ह्यून्दे वेन्यू की सबसे बड़ी कमी — यानी पिछली सीट पर कम जगह —को दूर करेगी.

तस्वीर में एक बड़ा सेंटर टनल भी दिख रहा है, जो शायद बीच में बैठने वाले तीसरे यात्री के पैरों की जगह को कम कर सकता है. इसके अलावा, केवल साईड वाली सीटों पर ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं. ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कार में इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और बोस साउंड सिस्टम भी है, बिल्कुल ह्यून्दे वेन्यू की तरह.

तस्वीर में पैनोरमिक सनरूफ की भी पुष्टि हुई है, जो ह्यून्दे वेन्यू में नहीं मिलता है.

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ह्यून्दे बेयॉन: अब तक हमें क्या पता है?

बेयॉन का केबिन कुछ महीने पहले पेश की गई नई पीढ़ी की i20 हैचबैक जैसा ही लगता है. इसमें भी वही कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें 12.3-इंच की दो स्क्रीन दी गई हैं. लॉन्च के समय, बेयॉन में 1.5-लीटर का नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 113 bhp और 144 Nm टॉर्क देगा. यह मैनुअल गियरबॉक्स और CVT ऑटोमैटिक, दोनों विकल्पों के साथ आएगा. ह्यून्दे इंडिया की रेंज में बेयॉन को वेन्यू और क्रेटा के बीच रखा जाएगा, और इसकी कीमत रु 9.50 लाख से रु 15 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है.