हुंडई बेयॉन रिव्यू: फीचर्स, माइलेज और ड्राइविंग का पूरा अनुभव

हुंडई इंडिया की गाड़ियों की सूची में वेन्यू से ऊपर और क्रेटा से नीचे नई बेयॉन को रखा गया है. यह गाड़ी अपने अलग डिज़ाइन, शानदार फीचर्स और नई तकनीक के साथ एक दिलचस्प विकल्प बनकर आई है.

लेकिन इसके सामने एक बड़ी चुनौती भी है. एक तरफ इसमें नया डिज़ाइन, फीचर्स से भरा केबिन और कई आधुनिक तकनीकें मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सिर्फ एक पेट्रोल इंजन के विकल्प के साथ आती है. ऐसे में इसका मुकाबला पहले से मौजूद कई मजबूत गाड़ियों से है.



हमने नई बेयॉन को चलाया है और इसके माइलेज की भी जांच की है. तो आइए जानते हैं कि चलाने में यह कैसी है, इसमें क्या अच्छा है, क्या कमी रह गई है और क्या इसे खरीदना सही रहेगा.



डिज़ाइन







डिज़ाइन की बात करें तो हुंडई ने बेयॉन को एक नया और अलग रूप देने की अच्छी कोशिश की है. इसका आगे का हिस्सा काफी आकर्षक लगता है. इसमें पूरी तरह एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल और पीछे एलईडी टेललाइट मिलती हैं.







हमें इसके 17-इंच के दो रंगों वाले अलॉय व्हील भी काफी अच्छे लगे. लंबा बोनट और पहियों के ऊपर उभरे हुए हिस्से इसे नीचे से चौड़ा और मजबूत रूप देते हैं. हालांकि, इसके डिज़ाइन में एक चीज़ हमें उतनी पसंद नहीं आई और वह हैं छत पर दिए गए रेल. हमारी राय में इनके बिना गाड़ी का डिज़ाइन और साफ-सुथरा दिख सकता था.



आकार की बात करें तो लंबाई, पहियों के बीच की दूरी और ऊंचाई के मामले में बेयॉन क्रेटा से थोड़ी छोटी है. इसकी लंबाई 4,245 मिमी, पहियों के बीच की दूरी 2,600 मिमी और ऊंचाई 1,605 मिमी है.

लेकिन चौड़ाई के मामले में यह क्रेटा से 175 मिमी ज्यादा चौड़ी है. इससे उम्मीद की जा सकती है कि अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलेगी. इसके अलावा, बेयॉन में 205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जो क्रेटा से ज्यादा है. वहीं, 505 लीटर का सामान रखने वाला पिछला हिस्सा इसे अपने वर्ग में सबसे ज्यादा जगह देने वाली गाड़ियों में शामिल करता है.



इंटीरियर







अब गाड़ी के अंदर आते हैं. बेयॉन का केबिन नया और काफी अच्छा दिखाई देता है. इसका डिज़ाइन हुंडई और किआ की नई गाड़ियों जैसा है. इसमें नई वेन्यू और किआ सेल्टोस से मिलते-जुलते कई हिस्से भी देखने को मिलते हैं. लेकिन उन पर आगे बात करेंगे.



सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या ज्यादा चौड़ाई होने से बेयॉन के अंदर क्रेटा से ज्यादा जगह मिलती है?

तो इसका जवाब है, बहुत ज्यादा नहीं. बेयॉन के अंदर जगह अच्छी है और हल्के रंगों वाला केबिन इसे खुला और हवादार महसूस कराता है. लेकिन बैठने की जगह लगभग क्रेटा जितनी ही है. कुछ जगहों पर यह थोड़ी कम भी लग सकती है. चार लोगों के लिए यह काफी आरामदायक है, हालांकि जरूरत पड़ने पर पांच लोग भी बैठ सकते हैं.







जहां बेयॉन काफी अच्छा काम करती है, वह हैं इसमें मिलने वाली सुविधाएं. ऊपर वाले वेरिएंट में आगे वेंटिलेटेड सीटों की सुविधा मिलती है, जो गर्मियों में काफी काम आती है. चालक की सीट को आठ तरीकों से आगे-पीछे और ऊपर-नीचे किया जा सकता है. इसका एयर कंडीशनर भी काफी ताकतवर है.

डैशबोर्ड पर दिए गए बटन दबाने में अच्छे लगते हैं और इनका इस्तेमाल करना भी आसान है. इसका स्टीयरिंग व्हील किआ सेल्टोस जैसा है. इसके अलावा, एचएक्स3 वेरिएंट से ही इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, जबकि एचएक्स6 और उससे ऊपर के वेरिएंट में बड़ी पैनोरमिक सनरूफ दी गई है.

लेकिन क्या इसमें कुछ कमी भी है? जी हां.







हुंडई ने बेयॉन में पीछे की खिड़कियों के लिए धूप से बचाने वाले पर्दे नहीं दिए हैं. यहां तक कि इन्हें अलग से लगवाने का विकल्प भी नहीं मिलता, जबकि इससे नीचे आने वाली वेन्यू में भी यह सुविधा दी जाती है.

पीछे की सीट को पीछे की तरफ झुकाने की सुविधा जरूर मिलती है, लेकिन यह सभी वेरिएंट में नहीं है. यह सिर्फ एचएक्स8 और एचएक्स10 में दी गई है. इसके अलावा, पीछे बीच में बैठने वाले व्यक्ति के लिए अलग से ऊपर-नीचे होने वाला सिर का सहारा भी नहीं मिलता.

तकनीक



केबिन की सबसे बड़ी खासियत है इसका दो बड़ी स्क्रीन वाला सेटअप. इसमें 12.3-इंच की टचस्क्रीन और 12.3-इंच की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है. दोनों स्क्रीन आकार में क्रेटा से बड़ी हैं और इनमें कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं.







वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ हुंडई की कनेक्टेड कार तकनीक भी मिलती है. इसके अलावा, इस वर्ग में पहली बार जनरेटिव एआई सहायक दिया गया है.सामान्य वॉइस असिस्टेंट की तरह यह मौसम की जानकारी देने या सनरूफ खोलने और बंद करने जैसे काम तो कर ही सकता है. लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप इससे ज्यादा स्वाभाविक तरीके से बातचीत कर सकते हैं. यह कई तरह के सवालों के जवाब दे सकता है और यहां तक कि आपकी यात्रा की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है.

यानी यह सिर्फ आपके आदेश का पालन नहीं करता, बल्कि आपके साथ बातचीत करने की कोशिश भी करता है.



इस पूरी तकनीक के पीछे अलग-अलग कंपनियों की भूमिका है. इसकी गणना से जुड़े काम के लिए एनवीडिया की तकनीक इस्तेमाल की गई है. वॉइस असिस्टेंट को समझने और जवाब देने में साउंडहाउंड एआई मदद करता है. वहीं, परप्लेक्सिटी सवालों के जवाब देने और जानकारी जुटाने का काम संभालती है. इससे यह सिर्फ सामान्य आदेशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ज्यादा विस्तार से जवाब दे सकता है.

इसके अलावा, इसमें बोस का आठ स्पीकर वाला प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है, जो संगीत सुनने के अनुभव को बेहतर बनाता है.



सुरक्षा







बेयॉन की एक बड़ी खासियत है इसमें मिलने वाली लेवल 2 एडीएएस प्रो तकनीक. आसान भाषा में कहें तो इसमें कुछ ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जो हाईवे पर गाड़ी चलाते समय चालक की मदद करती हैं.

सबसे पहले इसमें स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो मिलता है. यह आगे चल रही गाड़ी से तय दूरी बनाए रखता है और आपकी तय की हुई रफ्तार के हिसाब से गाड़ी चलाता है. अगर आगे ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रुकती है, तो यह भी गाड़ी को पूरी तरह रोक सकता है. ट्रैफिक आगे बढ़ने पर यह दोबारा चलने में भी मदद करता है.इसके बाद आता है नेविगेशन आधारित स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल. यह रास्ते की जानकारी का इस्तेमाल करके हाईवे पर तय गति सीमा वाले हिस्सों और मोड़ों के पास गाड़ी की रफ्तार को अपने आप कम या ज्यादा कर सकता है.



तीसरी सुविधा है हाईवे ड्राइविंग असिस्ट. यह क्रूज़ कंट्रोल और लेन में गाड़ी को बनाए रखने वाली तकनीक को एक साथ इस्तेमाल करता है. इससे हाईवे पर गाड़ी की रफ्तार, आगे चल रही गाड़ी से दूरी और लेन में उसकी स्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है.हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी सुविधाएं सिर्फ सबसे ऊपर वाले एचएक्स10 आईवीटी ऑटोमैटिक वेरिएंट में ही मिलती हैं.



इंजन और प्रदर्शन







हुंडई बेयॉन में 1.5-लीटर का सामान्य पेट्रोल इंजन दिया गया है. यही इंजन क्रेटा में भी इस्तेमाल होता है. हुंडई ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है. यह इंजन 113 बीएचपी की ताकत और 144 एनएम का अधिकतम टॉर्क देता है.इंजन की बात करें तो यह अच्छा है. यह काफी स्मूद है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त ताकत देता है. लेकिन अगर आप तेज रफ्तार और रोमांचक ड्राइविंग पसंद करते हैं, तो शायद यह इंजन आपको उतना उत्साहित नहीं करेगा.



इसे बहुत ज्यादा तेज चलाना पसंद नहीं है. यह आराम से और बिना जल्दबाजी के गाड़ी चलाने वालों के लिए ज्यादा बेहतर है. इसलिए अगर आप हर ट्रैफिक सिग्नल पर तेजी से गाड़ी भगाने वालों में से नहीं हैं, तो इसकी ताकत आपके लिए पर्याप्त होगी.इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. अगर आपको खुद गियर बदलकर गाड़ी चलाना पसंद है, तो यह अच्छा विकल्प है. गियर बदलना आसान है, गियर बिना किसी परेशानी के अपनी जगह पर लग जाते हैं और क्लच भी हल्का है.



लेकिन हमारी राय में इसका सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ज्यादा बेहतर विकल्प है. यह इंजन के स्वभाव के साथ अच्छी तरह काम करता है. शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना ज्यादा आसान है और रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी यह ज्यादा आरामदायक लगता है.हालांकि, तेज रफ्तार पकड़ते समय सीवीटी गियरबॉक्स में इंजन की आवाज बढ़ने और रफ्तार के मुकाबले इंजन के ज्यादा घूमने का असर महसूस होता है. लेकिन ज्यादातर ग्राहकों के लिए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की आसानी इस कमी से ज्यादा अहम होगी.







अब बात करते हैं माइलेज की.हमने बेयॉन के मैनुअल वेरिएंट को चलाकर इसका माइलेज जांचा. हमारी ड्राइव में करीब 70 प्रतिशत सफर हाईवे पर और 30 प्रतिशत शहर के अंदर था. इस दौरान गाड़ी ने 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया.



यह कंपनी का दावा किया हुआ आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी ड्राइव के दौरान मिला वास्तविक माइलेज है. इसका पूरा अनुभव और माइलेज टेस्ट देखने के लिए कार एंड बाइक रफ्तार के यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो जरूर देखें.



कम्फर्ट और डायनामिक्स







बेयॉन की एक और अच्छी बात है इसका राइड कम्फर्ट यानी चलते समय मिलने वाला आराम. इसका सस्पेंशन सड़क के ज्यादातर गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ हिस्सों को अच्छी तरह संभाल लेता है. इससे गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को ज्यादा झटके महसूस नहीं होते.



हालांकि, बड़े गड्ढों और खराब तरीके से बने स्पीड ब्रेकर पर झटके जरूर महसूस होते हैं. लेकिन भारतीय सड़कों को देखते हुए कुल मिलाकर इसका सस्पेंशन अच्छा काम करता है.इसे मोड़ों पर चलाना भी हमें अच्छा लगा. गाड़ी मोड़ते समय ज्यादा झुकती नहीं है और हाईवे पर तेज रफ्तार में भी अच्छी तरह सड़क पर टिकी रहती है.



कम रफ्तार पर इसका स्टीयरिंग काफी हल्का रहता है, लेकिन जैसे-जैसे रफ्तार बढ़ती है, इसमें थोड़ा भारीपन आ जाता है. हालांकि, स्टीयरिंग से सड़क की स्थिति का थोड़ा और एहसास मिल सकता था. इसके बावजूद बेयॉन को चलाना आसान है और यह चालक को भरोसा देती है.



निष्कर्ष



हुंडई बेयॉन की कीमत ₹10 लाख से ₹18 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. इस कीमत पर इसका मुकाबला कई गाड़ियों से होता है. खास बात यह है कि इसकी कीमत क्रेटा के कई वेरिएंट के आसपास पहुंच जाती है.दरअसल, बेयॉन का सबसे ऊपर वाला वेरिएंट क्रेटा एसएक्स प्रीमियम की कीमत के आसपास है. हमारी राय में फीचर्स और तकनीक को देखते हुए बेयॉन इस कीमत पर एक अच्छा विकल्प बनती है.हालांकि, क्रेटा के पास पेट्रोल और डीजल जैसे कई इंजन विकल्प हैं और बाजार में इसकी पहचान भी काफी मजबूत है.



लेकिन आने वाले समय में यह स्थिति बदल सकती है. हुंडई जल्द ही क्रेटा को ज्यादा आधुनिक के3 प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है. इससे क्रेटा पहले से ज्यादा प्रीमियम हो सकती है और इसकी कीमत भी बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में हुंडई की गाड़ियों की सूची में बेयॉन को अपनी अलग जगह बनाने का मौका मिल सकता है.



इसके अलावा, कंपनी जनवरी 2027 के आसपास इसका सीएनजी संस्करण भी ला सकती है. इससे कम खर्च में गाड़ी चलाना चाहने वाले ग्राहकों को एक और विकल्प मिलेगा.हालांकि, हम इसमें डीजल इंजन का विकल्प भी देखना चाहेंगे. इससे बेयॉन को पसंद करने वाले ग्राहकों की संख्या और बढ़ सकती है.



हां, इसमें सिर्फ एक पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलना इसकी एक कमी जरूर है. लेकिन फीचर्स, नई तकनीक, आराम और कीमत को देखते हुए बेयॉन एक अच्छा पैकेज बनकर सामने आती है.

अगर आप परिवार के लिए ऐसी एसयूवी चाहते हैं, जिसमें अच्छे फीचर्स हों, नई तकनीक मिले और इंजन के कई विकल्प होना आपके लिए जरूरी न हो, तो हुंडई बेयॉन को खरीदने के बारे में जरूर सोच सकते हैं.