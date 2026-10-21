ह्यून्दे बेयॉन के सेफ्टी फीचर्स का हुआ खुलासा: इसमें मिलेगा लेवल 2 ADAS

ह्यून्दे मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने 26 अक्टूबर, 2026 को होने वाली लॉन्चिंग से पहले, आने वाली ह्यून्दे बेयॉन (Hyundai Bayon) के सेफ्टी फीचर्स का खुलासा किया है. इसे 'ग्लोबल K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म' पर बनाया गया है. इस एसयूवी में मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिए गए हैं. इस आने वाले मॉडल को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से रु.11,000 में बुक किया जा सकता है.

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कंपनी का कहना है कि बेयॉन को भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुसार फाइव-स्टार रेटिंग पाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हालाँकि, भारतीय नियामक संस्था द्वारा इसकी आधिकारिक क्रैश-टेस्ट रेटिंग की घोषणा की जानी बाकी है.

विस्तार से बताएं तो, ह्यून्दे बेयॉन की बॉडी स्ट्रक्चर मल्टी-ग्रेड हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बनी है. बेयॉन के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग दिए जाएंगे. अन्य स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल (ESS) शामिल हैं.

ह्यून्दे का दावा है कि बेयॉन में कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से 35 से ज़्यादा फीचर्स पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

ह्यून्दे बेयॉन: 23 लेवल 2 ADAS फीचर्स

सुरक्षा सुविधाओं की सूची में 23 'लेवल 2 ADAS' फीचर्स का एक पैकेज भी शामिल है. इस ADAS में ड्राइवर की सहायता करने वाले कई फंक्शन होंगे, जो तीन रडार और 12 पार्किंग सेंसर की मदद से काम करेंगे. इस सुरक्षा पैकेज में 'फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग', कारों, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए 'फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट', 'ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट', 'लेन कीपिंग असिस्ट' और 'लेन डिपार्चर वार्निंग' जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

अन्य फीचर्स में ब्लाइंड-स्पॉट कोलिज़न वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक कोलिज़न वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक कोलिज़न-अवॉइडेंस असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग शामिल हैं.

बेयॉन में 'स्टॉप एंड गो' के साथ क्रूज़ कंट्रोल, लेन फॉलोइंग असिस्ट, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट भी मिलेंगे. इसके अलावा, घुमावदार रास्तों और तय किए गए ज़ोन के लिए नेविगेशन-आधारित स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

इसके अलावा, बेयॉन में सराउंड व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर की सुविधा होगी. इन सिस्टम को वाहन के आस-पास की दृश्यता बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर तब जब गाड़ी को पार्क करना हो या तंग जगहों पर चलाना हो.

ह्यून्दे बेयॉन: इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प

ह्यून्दे बेयॉन में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो लगभग 113.5 bhp की ताकत और 143.8 Nm का टॉर्क पैदा करेगा. इसमें ट्रांसमिशन के विकल्प के तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT) मिलेगा. ह्यून्दे की यह नई कार 26 अक्टूबर 2026 को लॉन्च होगी और इसकी डिलेवरी नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है.

ह्यून्दे बेयॉन: रंग विकल्पों का विवरण

ह्यून्दे बेयॉन 10 बाहरी रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी, जिनमें मोनोटोन, मैट और डुअल-टोन फिनिश शामिल हैं. मोनोटोन विकल्पों में टाइटेनियम ब्लैक, क्लासी ब्लू, एटलस व्हाइट, फायरी रेड, गोल्डन ब्रॉन्ज और इकोट्रोनिक ग्रे शामिल हैं. डुअल-टोन विकल्पों में ब्लैक रूफ के साथ एटलस व्हाइट और ब्लैक रूफ के साथ फायरी रेड शामिल हैं. मैट फिनिश टाइटेनियम ब्लैक और क्लासी ब्लू रंगों में उपलब्ध होंगे.

कुछ दिन पहले, ह्यून्दे बेयॉन को भारत में एक डीलरशिप पर पहुँचते हुए देखा गया, जिससे इसके लॉन्च से पहले ही इसके बाहरी डिज़ाइन, अंदरूनी फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में अहम जानकारियां सामने आ गईं. इस एसयूवी में डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है और दूसरी इन्फोटेनमेंट सिस्टम का.

कैबिन में टचस्क्रीन के नीचे फिजिकल कंट्रोल, वर्टिकल AC वेंट, वायरलेस फोन चार्जिंग और दो USB टाइप-C पोर्ट भी दिए गए हैं. तस्वीरों में दिखने वाले अन्य फीचर्स में फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पार्किंग कैमरे और ऑटो-होल्ड फंक्शन शामिल हैं.

बाहर की तरफ, ह्यून्दे बेयॉन में 17-इंच के अलॉय व्हील, ब्लैक-आउट ORVM और व्हील आर्च व निचले हिस्से के चारों ओर प्रमुख बॉडी क्लैडिंग दी गई है. ह्यून्दे का लोगो बोनट पर लगा है, जबकि फ्रंट नंबर प्लेट होल्डर के नीचे लेवल 2 ADAS सेंसर दिखाई देते हैं. उम्मीद है कि ह्यून्दे के भारतीय लाइनअप में इस SUV को वेन्यू (Venue) से ऊपर रखा जाएगा.