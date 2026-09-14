भारत में लॉन्च होगी ह्यून्दे Bayon एसयूवी हुई पुष्टि, इस दिवाली आने की उम्मीद
- ह्यून्दे Bayon के 4 मीटर से ज़्यादा लंबी होने की उम्मीद है
- इसके पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में आने की संभावना है
- भारत-स्पेक Bayon ग्लोबल मॉडल से अलग होगी
ह्यून्दे इंडिया ने अपने नए मॉडल के बारे में पहली बार आधिकारिक जानकारी देते हुए कन्फर्म किया है कि उसकी आने वाली SUV का नाम (Bayon) होगा. ह्यून्दे के प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक, फ्रांस के बास्क इलाके के शहर 'बायोन' के नाम पर रखी गई यह नई SUV ह्यून्दे की ग्लोबल डिज़ाइन फिलॉसफी को दिखाएगी. साथ ही, यह तेज़ी से बदलते भारत के लिए बनाई गई एक ऐसी SUV होगी जो रोमांच और एडवेंचर की नई भावना का एहसास कराएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए बनने वाली 'Bayon' ग्लोबल मार्केट में मौजूद इसी नाम की कार से काफी अलग होगी; ग्लोबल मॉडल असल में i20 हैचबैक पर आधारित एक क्रॉसओवर है.
यह भी पढ़ें: किआ कारेंज सीएनजी और कारेंज क्लैविस सीएनजी की बुकिंग शुरू
कई स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म हुआ है कि ग्लोबल (Bayon) के मुकाबले, भारत के लिए बनी Bayon ज़्यादा सीधी और SUV जैसी है. इस SUV में u की मौजूदा कई SUV की तरह ही स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप होगा, जिसमें ह्यून्दे मुख्य हेडलाइट्स के ऊपर पतली LED DRLs लगी होंगी. आंशिक रूप से ढके हुए बंपर से हॉरिजॉन्टल ग्रिल एलिमेंट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के लिए रडार मॉड्यूल का भी पता चलता है.
हाल ही में सामने आई जासूसी तस्वीरों से Bayon के कैबिन की भी काफी साफ झलक मिली है. इसका कैबिन ह्यून्दे के नए मॉडल्स जैसा ही डिज़ाइन वाला है, जिसमें सफ़ेद और ग्रे रंगों का कॉम्बिनेशन है. स्टीयरिंग व्हील में भी यही डुअल-टोन स्टाइल है और उम्मीद है कि इस पर जलने वाला (इल्यूमिनेटेड) ह्यून्दे का 'H' लोगो होगा, जो मोर्स कोड जैसा दिखेगा. इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप भी देखा जा सकता है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन शामिल है.
उम्मीद है कि लॉन्च के समय Bayon को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाएगा और इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिल सकते हैं. Bayon में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट भी मिलने की उम्मीद है, जिससे यह CNG अवतार में आने वाली ह्यून्दे की अब तक की सबसे बड़ी कार बन जाएगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ह्यून्दे, Bayon के लिए टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देती है या नहीं.
उम्मीद है कि ह्यून्दे Bayon को वेन्यू से ऊपर की कैटेगरी में रखा जाएगा; वेन्यू की मौजूदा कीमत रु.8 लाख से रु.15.83 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- ह्युंडई
क्रेटाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.91 - 20.46 लाख
- ह्युंडई
एक्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 9.61 लाख
- ह्युंडई
ईलाइट आई20एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 10.63 लाख
- ह्युंडई
वेन्यूएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8 - 15.83 लाख
- ह्युंडई
वरनाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.99 - 18.41 लाख
- ह्युंडई
ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.6 - 8.04 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.83 - 20.1 लाख
- ह्युंडई
अल्काजारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.51 - 21.96 लाख
- ह्युंडई
आयोनिक 5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 55.71 लाख
- ह्युंडई
ओराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 8.6 लाख
- ह्युंडई
आई20 एन लियानएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.27 - 11.74 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.03 - 24.7 लाख
- ह्युंडई
वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.66 - 15.67 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- भारत में लॉन्च होगी ह्यून्दे Bayon एसयूवी हुई पुष्टि, इस दिवाली आने की उम्मीदउम्मीद है कि ह्यून्दे इंडिया की बिल्कुल नई क्रॉसओवर, कोरियाई कार निर्माता के मौजूदा पोर्टफोलियो में वेन्यू और क्रेटा के बीच की जगह लेगी.2 मिनट पढ़े
- आपकी कार का AC आइडल स्पीड पर गर्म हवा क्यों देता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय ठीक से ठंडा करता है?सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब आप किसी सिग्नल पर रुकते हैं, तो अचानक AC उतनी ठंडी हवा नहीं देता जितनी कुछ सेकंड पहले दे रहा था. कंप्रेसर को दोष देने से पहले, यह जान लें कि AC की यह खास समस्या गाड़ी के आइडल (रुके हुए) होने पर क्यों आती है.1 मिनट पढ़ें
- अगर आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाए तो क्या होगा?अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने के बावजूद आपको टोल प्लाज़ा पर रोका जा सकता है. जानिए ऐसा क्यों होता है, आपको क्या पेमेंट करना पड़ सकता है और फास्टैग को दोबारा कैसे एक्टिवेट करें.1 मिनट पढ़ें
- भारत में बेहतरीन फ़ैक्ट्री वारंटी पैकेज वाली टॉप कारेंभारत में फ़ैक्टरी वारंटी पैकेज के मामले में किआ और एमजी प्रमुख कंपनियों के तौर पर सामने आती हैं.1 मिनट पढ़ें
- अमिताभ बच्चन के 1980 के दशक के शानदार कार कलेक्शन की झलकमज़बूत जापानी 4x4 गाड़ियों से लेकर शानदार जर्मन लग्ज़री सेडान तक, 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन का गैराज बिल्कुल भी आम नहीं था.5 मिनट पढ़े
- क्या आप फ़्लैगशिप आईफोन के लिए हर महीने ₹15,000 देंगे या आप इन बाइक्स को खरीदना करेंगे पसंदआईफोन की ₹15,000 की महीने की EMI तब बिल्कुल अलग लग सकती है, जब आपको पता चलेगा कि उतने पैसे में दो पहियों वाली गाड़ी (बाइक या स्कूटर) क्या-क्या दिला सकती है.1 मिनट पढ़ें
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़, i7 फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों मेंबीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ में अब डीज़ल इंजन नहीं होगा और यह सिर्फ़ एक पेट्रोल वैरिएंट में मिलेगी, जबकि i7 दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी. i7 M70 xDrive पूरी तरह से इम्पोर्ट (CBU) होकर आएगी.1 मिनट पढ़ें
- 5 कारें जो 1980 के दशक की ज़्यादातर बॉलीवुड एक्शन फ़िल्मों में आई नज़र1980 के दशक का ट्रेंड हर जगह छाया हुआ है और CGI से कारों को उड़ाने से पहले, बॉलीवुड के पास एक आसान फ़ॉर्मूला था: एक हीरो, एक विलेन और तबाही मचाने के लिए तैयार एक कार.1 मिनट पढ़ें
- आईफोन डुओ और 18 प्रो मैक्स की कीमत रु.3 लाख से ज़्यादा? इतनी रक़म चुका कर आप खरीद सकते हैं ये 4 भरोसेमंद पुरानी कारें₹3 लाख के बजट में आपको Apple का लेटेस्ट फोल्डेबल iPhone मिल सकता है या फिर एक ऐसी पुरानी कार जो आपके रोज़ाना के सफ़र, फ़ैमिली ट्रिप और कई दूसरी ज़रूरतों के लिए काम आ सके.6 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 7 सित॰ 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े