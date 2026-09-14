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भारत में लॉन्च होगी ह्यून्दे Bayon एसयूवी हुई पुष्टि, इस दिवाली आने की उम्मीद

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 14, 2026, 07:46 PM
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भारत में लॉन्च होगी ह्यून्दे Bayon एसयूवी हुई पुष्टि, इस दिवाली आने की उम्मीद
हाइलाइट्स
  • ह्यून्दे Bayon के 4 मीटर से ज़्यादा लंबी होने की उम्मीद है
  • इसके पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में आने की संभावना है
  • भारत-स्पेक Bayon ग्लोबल मॉडल से अलग होगी

ह्यून्दे इंडिया ने अपने नए मॉडल के बारे में पहली बार आधिकारिक जानकारी देते हुए कन्फर्म किया है कि उसकी आने वाली SUV का नाम (Bayon) होगा. ह्यून्दे के प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक, फ्रांस के बास्क इलाके के शहर 'बायोन' के नाम पर रखी गई यह नई SUV ह्यून्दे की ग्लोबल डिज़ाइन फिलॉसफी को दिखाएगी. साथ ही, यह तेज़ी से बदलते भारत के लिए बनाई गई एक ऐसी SUV होगी जो रोमांच और एडवेंचर की नई भावना का एहसास कराएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए बनने वाली 'Bayon' ग्लोबल मार्केट में मौजूद इसी नाम की कार से काफी अलग होगी; ग्लोबल मॉडल असल में i20 हैचबैक पर आधारित एक क्रॉसओवर है.

यह भी पढ़ें: किआ कारेंज सीएनजी और कारेंज क्लैविस सीएनजी की बुकिंग शुरू

कई स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म हुआ है कि ग्लोबल (Bayon) के मुकाबले, भारत के लिए बनी Bayon ज़्यादा सीधी और SUV जैसी है. इस SUV में u की मौजूदा कई SUV की तरह ही स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप होगा, जिसमें ह्यून्दे मुख्य हेडलाइट्स के ऊपर पतली LED DRLs लगी होंगी. आंशिक रूप से ढके हुए बंपर से हॉरिजॉन्टल ग्रिल एलिमेंट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के लिए रडार मॉड्यूल का भी पता चलता है.

Hyundai Bayon Spied

हाल ही में सामने आई जासूसी तस्वीरों से Bayon के कैबिन की भी काफी साफ झलक मिली है. इसका कैबिन ह्यून्दे के नए मॉडल्स जैसा ही डिज़ाइन वाला है, जिसमें सफ़ेद और ग्रे रंगों का कॉम्बिनेशन है. स्टीयरिंग व्हील में भी यही डुअल-टोन स्टाइल है और उम्मीद है कि इस पर जलने वाला (इल्यूमिनेटेड) ह्यून्दे का 'H' लोगो होगा, जो मोर्स कोड जैसा दिखेगा. इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप भी देखा जा सकता है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन शामिल है.

उम्मीद है कि लॉन्च के समय Bayon को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाएगा और इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिल सकते हैं. Bayon में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट भी मिलने की उम्मीद है, जिससे यह CNG अवतार में आने वाली ह्यून्दे की अब तक की सबसे बड़ी कार बन जाएगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ह्यून्दे, Bayon के लिए टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देती है या नहीं.

उम्मीद है कि ह्यून्दे Bayon को वेन्यू से ऊपर की कैटेगरी में रखा जाएगा; वेन्यू की मौजूदा कीमत रु.8 लाख से रु.15.83 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

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