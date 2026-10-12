26 अक्टूबर को लॉन्च होने से पहले ह्यून्दे बेयॉन एसयूवी से पर्दा उठा

हफ़्तों तक लगातार टीज़ करने के बाद, ह्यून्दे इंडिया ने आखिरकार अपनी नई एसयूवी, ह्यून्दे बेयॉन की पहली तस्वीरें जारी कर दी हैं. कंपनी के पोर्टफोलियो में वेन्यू और क्रेटा के बीच जगह बनाने के लिए डिज़ाइन की गई बेयॉन को भारत में 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, और पहली तस्वीरों से हमें (आखिरकार) बेहतर अंदाज़ा हो गया है कि बेयॉन क्या अलग करने की कोशिश कर रही है. ह्यून्दे ने वादा किया है कि बेयॉन की डिलेवरी फेस्टिव सीज़न में शुरू हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि ग्राहकों को नवंबर से बेयॉन मिलनी शुरू हो जाएगी.

ह्यून्दे बेयॉन: डिज़ाइन और डाइमेंशन

ज़्यादा सीधे और बॉक्सी आकार वाली वेन्यू के उलट, बेयॉन का लुक थोड़ा झुका हुआ लेकिन दमदार है. 4,200 mm से ज़्यादा लंबाई वाली बेयॉन, वेन्यू से तो काफ़ी लंबी है, लेकिन क्रेटा जितनी लंबी नहीं है; साइज़ के मामले में यह फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशक जैसी होगी.

इसका लुक आम हुंडई कारों जैसा ही है, जिसमें पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स 'आंखों' जैसी लगती हैं और उनके नीचे ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हैं. फ्रंट बंपर में बुल बार या फैंग (नुकीले दांत) के आकार का सिल्वर एलिमेंट दिया गया है, और इन तस्वीरों में फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर्स भी दिखाई दे रहे हैं.

साइड से देखने पर बेयॉन के दमदार व्हील आर्च ध्यान खींचते हैं. ह्यून्देi ने बेयॉन में 17-इंच के अलॉय व्हील (215-सेक्शन टायर के साथ) दिए हैं, जो वेन्यू में मिलने वाले व्हील से एक साइज़ बड़े हैं. इसका ग्लासहाउस कुछ लोगों को पहली पीढ़ी की क्रेटा की याद दिला सकता है, और पीछे की तरफ, टेल-लाइट्स का आकार आगे लगी LED DRLs जैसा ही है.

ह्यून्दे बेयॉन: कैबिन और फीचर्स

ह्यून्दे ने कुछ महीने पहले ब्राज़ील में नई जेनरेशन की i20 हैचबैक पेश की थी, और अगर आपने नई i20 का कैबिन देखा है, तो बेयॉन का कैबिन आपको जाना-पहचाना लगेगा. डैशबोर्ड का लेआउट और डिज़ाइन, कंट्रोल की जगह, यहाँ तक कि दरवाज़ों के पैड और अंदर के हैंडल भी बिल्कुल नई i20 जैसे ही हैं.

स्टीयरिंग व्हील – जिस पर ह्यून्दे के लोगो की जगह मोर्स कोड है – वैसा ही है जैसा वेन्यू में है, लेकिन यहाँ कैबिन का कलर कॉम्बिनेशन आइवरी और ब्लैक लग रहा है. इसमें दो स्क्रीन हैं – एक टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले – और दोनों 12.3 इंच की हैं। टचस्क्रीन के नीचे फिजिकल कंट्रोल का एक सेट है, लेकिन AC कंट्रोल टच-एक्टिवेटेड लग रहे हैं.

इसमें दो USB-C पोर्ट, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग और गियर लीवर के आस-पास कुछ बटन भी दिख रहे हैं, जिनसे ऑटो होल्ड, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और पार्किंग कैमरा जैसे फ़ीचर चालू किए जा सकते हैं. फ़ीचर लिस्ट में पैनोरमिक सनरूफ भी होने की उम्मीद है, और बेयॉन में वेन्यू (जो 4 मीटर से छोटी है) के मुकाबले पिछली सीट पर थोड़ी ज़्यादा जगह मिलने की उम्मीद है.

ह्यून्दे का कहना है कि बेयॉन में Perplexity से चलने वाला ‘जेनरेटिव AI’ वॉइस असिस्टेंट, ब्लूलिंक कनेक्टेड कार फ़ीचर्स, मल्टी-लैंग्वेज इंटरफ़ेस और 19 तक कंट्रोलर होंगे, जो ओवर-द-एयर अपडेट की सुविधा देंगे.

ह्यून्दे बेयॉन: इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प

फिलहाल, ह्यून्दे बेयॉन सिर्फ़ एक इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी, जो 1.5-लीटर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा और यह 113.4 bhp की ताकत और 144 Nm का पीक टॉर्क बनाएगा.

ट्रांसमिशन के विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) ऑटोमैटिक शामिल हैं. यही कॉम्बिनेशन ह्यून्दे की दूसरी कारों, जैसे क्रेटा और वरना में भी मिलता है. फिलहाल बेयॉन के लिए टर्बो-पेट्रोल, डीज़ल या CNG ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

ह्यून्दे बेयॉन: संभावित कीमत

बेयॉन के वेन्यू 1.2 (₹8 से ₹11.2 लाख) और क्रेटा 1.5 (₹11 से ₹19 लाख) के बीच की जगह भरने की उम्मीद है, और इसकी कीमत ₹9.5 लाख से ₹14 लाख के बीच हो सकती है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.