लॉन्च से पहले Hyundai ने Bayon SUV की पहली झलक दिखाई
- कार पर गहरे लाल रंग के साथ पर स्प्लिट H-शेप वाली LED DRLs दिखाई दे रही हैं.
- स्पाई शॉट्स से ADAS, 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स की पुष्टि हुई है.
- इसकी Venue और Creta के बीच की जगह लेने की उम्मीद है
Hyundai कीBayon को लॉन्च करने की तैयारी तेज़ी से चल रही है. कार के बाहर और अंदर के स्केच जारी करने के ठीक एक दिन बाद, कंपनी ने पहली बार इसकी एक आधिकारिक झलक साझा की है. इसमें गहरे लाल रंग का मॉडल दिख रहा है जिसमें डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) का सेटअप साफ़ तौर पर देखा जा सकता है.
टीज़र के मुताबिक, Bayon में स्प्लिट हेडलैंप के साथ ऊपर की तरफ स्प्लिट H-आकार की LED DRLs लगी होंगी. Hyundai द्वारा इससे पहले जारी किए गए स्केच के अनुसार, हेडलैंप को बंपर में नीचे की तरफ लगाया गया है. इसके साथ स्किड प्लेट और तीखी लाइन्स भी देखी जा सकती हैं.
पहले देखी गई कैमोफ़्लाज्ड टेस्ट कार (ढके हुए टेस्ट मॉडल) से कुछ और जानकारी भी सामने आई है. सामने की तरफADAS से जुड़े फंक्शन्स के लिए एक रडार लगा है और अलॉय व्हील्स का पैटर्न नया है. दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिख रहे हैं और ORVM के नीचे लगा कैमरा 360-डिग्री कैमरा होने का संकेत देता है.
पीछे की तरफ, पहले आई तस्वीरों से टेल लैंप डिज़ाइन की थोड़ी झलक मिली है. इसमें आगे की तरह ही स्प्लिट-लाइटिंग थीम है जिसमें नीचे वाले हिस्से में ब्रेक लाइट्स और ऊपर वाले हिस्से में इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट्स होने की उम्मीद है. कार में रियर पार्किंग कैमरा, सेंसर्स और हाई-माउंटेड ब्रेक लैंप भी देखे गए हैं.
कैबिन की बात करें तो, तस्वीरों में हुंडई के नए मॉडल्स जैसी डिज़ाइन लैंग्वेज दिखी है, जिसमें सफ़ेद और ग्रे कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है. स्टीयरिंग व्हील पर भी बाकी इंटीरियर की तरह डुअल-टोन पैटर्न है और उम्मीद है कि इस पर हुंडई का 'H' लोगो होगा जो इल्यूमिनेटेड मोर्स कोड में होगा. डैशबोर्ड में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट के लिए 12.3-इंच की टचस्क्रीन दी गई है.
इंजन की बात करें तो, Bayon की नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों के विकल्प मिलेंगे. कंपनी की फ़ैक्टरी-फिटेड CNG किट देने की भी संभावना है. टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट भी आएगा या नहीं, यह देखना बाकी है.
लॉन्च होने के बाद, Bayon की हुंडई की इंडिया लाइनअप में Venue और Creta के बीच जगह बनाने की उम्मीद है और इसको भारत में दीवाली से ठीक पहले लॉन्च किए जाने की संभावना है.
स्पाई इमेज सोर्स - @ankanbaruah9782
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