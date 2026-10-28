ह्यून्दे बेयॉन vs एक्सटर: ये एक-दूसरे से कितनी अलग?

ह्यून्दे ने भारत में बिल्कुल नई 'बेयॉन' (Bayon) को रु.9.99 लाख की कीमत पर लॉन्च किया है. यह एक नई C-सेगमेंट SUV है, जबकि इस सेगमेंट में ह्यून्दे की पहले से ही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार 'क्रेटा' मौजूद है. लेकिन भारत में मौजूद ह्यून्दे की बाकी दो SUV का क्या? 'वेन्यू' (Venue) भी अब पहले से महंगी हो गई है, इसमें कई नए फीचर्स मिलते हैं. अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट कार की तलाश में हैं जिसमें C-SUV वाले सभी फीचर्स हों, तो वेन्यू एक अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं, छोटी 'एक्सटर' (Exter) बिल्कुल अलग तरह की कार है. एक्सटर काफी समय से ह्यून्दे की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक रही है, और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं. जहाँ एक्सटर को बजट का ध्यान रखने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, वहीं 'बायोन' उन यूरोपीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो ज्यादा जगह वाली कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर चाहते हैं और जिनका परफॉरमेंस को लेकर नजरिया अलग है. इन दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? आइए जानते हैं.

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डिज़ाइन

ह्यून्दे एक्सटर का डिज़ाइन लंबा और सीधा है, जिसमें चौकोर आकार, उभरी हुई व्हील-आर्क क्लैडिंग और खास H-आकार की लाइटिंग दी गई है. इसकी स्टाइलिंग इसे एक छोटी SUV जैसा लुक देती है, जबकि इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे भारत के भीड़-भाड़ वाले शहरों के लिए उपयुक्त बनाता है.

वहीं, बेयॉन (Bayon) का डिज़ाइन कुछ अलग है. यह ह्यून्दे का एक आधुनिक डिज़ाइन है, जिसमें शार्प कैरेक्टर लाइन्स, स्लीक लाइटिंग सिग्नेचर और एक ऐसी बनावट है जो एकदम अनोखी और आसानी से पहचानी जा सकने वाली है. इसकी लंबाई 4,245 mm है, जो इसे 3,830 mm लंबी एक्सटर (Exter) से 415 mm ज़्यादा लंबा बनाती है. एक्सटर के 2,450 mm के व्हीलबेस की तुलना में, बेयॉन का व्हीलबेस भी लंबा है, जो 2,600 mm का है. इसे 'ग्लोबल K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म' (जिसे 'ग्लोबल K प्लेटफॉर्म' भी कहा जाता है) पर बनाया गया है, जबकि 2021 में पेश किया गया इसका ओरिजिनल यूरोपियन-स्पेक मॉडल ह्यून्दे के K2 प्लेटफॉर्म पर आधारित था. वहीं, छोटी एक्सटर को K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है.

कैबिन और प्रैक्टिकैलिटी

एक्सटर रोज़मर्रा की ड्राइविंग पर केंद्रित है. इसके कैबिन में व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) है, जिसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और वेरिएंट के आधार पर सनरूफ व डैशकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल-स्टार्ट असिस्ट भी दिए गए हैं. इसका कैबिन एकदम सीधा-सादा और व्यावहारिक है, जो भारतीय इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है.

दूसरी ओर, बेयॉन (Bayon) में कैबिन स्पेस और आराम पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है. इसके कैबिन लेआउट में ह्यून्दे की नई डिज़ाइन शैली देखने को मिलती है, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन, वर्टिकल सेंटर कंसोल और नए डिज़ाइन वाला स्टीयरिंग व्हील शामिल है. इसके सबसे महंगे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा और ADAS की सुविधा भी मिलती है. इसका व्हीलबेस लंबा होने की वजह से यात्रियों को ज़्यादा जगह मिलती है, और पेट्रोल वर्ज़न में इसका बूट स्पेस 440 लीटर तक का सामान रखने की क्षमता देता है. एक्सटर (Exter) के पेट्रोल वर्ज़न में 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि CNG वर्ज़न में सामान रखने की जगह कम होती है. ये दोनों ही 5-सीटर गाड़ियाँ हैं, लेकिन बायोन का आकार बड़ा होने के कारण, कागज़ों पर यह ज़्यादा बेहतर नज़र आती है.

इंजन और प्रदर्शन

भारत में, एक्सटर (Exter) में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 83 PS की ताकत और 113.8 Nm का टॉर्क बनाता है. ग्राहक 5-स्पीड मैनुअल और AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में से चुन सकते हैं. जो लोग रनिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं, उनके लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी उपलब्ध है.

यूरोप में बेयॉन (Bayon) को टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाता है. लेकिन भारत में, इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो क्रेटा और वरना में भी देखने को मिलता है. यह 114 bhp की ताकत और 144 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि HX5 ट्रिम और उसके ऊपर के वर्ज़न में CVT का विकल्प भी उपलब्ध है.

कौन सी ज़्यादा सही लगती है?

भारतीय बाजार में ह्यून्दे एक्सटर और बेयॉन सीधे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं. असल में, इन दोनों के बीच दो सेगमेंट का अंतर है. एक्सटर एक बजट-फ्रेंडली माइक्रो-SUV है, जिसे स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें CNG की उपलब्धता भी शामिल है.

बेयॉन एक बड़ी क्रॉसओवर है, जिसमें ज़्यादा बूट स्पेस, लंबा व्हीलबेस और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं. साथ ही, यह ज़्यादा महंगी भी है.