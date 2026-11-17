कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में विकल्पों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही विकल्प चुनना अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है. क्या आप एक ऐसी बेहतरीन SUV चाहते हैं जिसमें कई तरह के इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प हों, और जो पेट्रोल, डीज़ल और टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन की सुविधा देती हो? या फिर माइलेज(ईंधन की बचत) को प्राथमिकता देना चाहेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या CNG का विकल्प भी मौजूद हो?

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इसमें तीन लोकप्रिय नाम सामने आते हैं: ह्यून्दे क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर. कॉम्पैक्ट SUV के मामले में इन तीनों का तरीका थोड़ा अलग है, हालांकि ग्राड विटारा और हायराइडर में उनके ब्रांड नामों (बैज) से कहीं ज़्यादा समानताएं हैं. तो, ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाती है, और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी गाड़ी सबसे सही रहेगी? आइए, इस पर करीब से नज़र डालते हैं.

आकार - ह्यून्दे क्रेटा बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर

स्पेसिफिकेशन क्रेटा ग्रांड विटारा हायराइडर लंबाई (मिमी) 4,330 4,345 4,365 चौड़ाई (मिमी) 1,790 1,795 1,795 ऊंचाई (मिमी) 1,635 1,645 1,645 व्हीलबेस (मिमी) 2,610 2,600 2,600 बूट स्पेस (लीटर) 433 373 (स्ट्रॉंग हाइब्रिड) / 373+* पता नहीं

पावरट्रेन के आधार पर बूट स्पेस अलग-अलग होता है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में बैटरी के लिए जगह बनाने के कारण सामान रखने की जगह (बूट स्पेस) कुछ कम हो जाती है.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर डाइमेंशन के मामले में लगभग एक जैसी हैं; दोनों का व्हीलबेस 2600 mm है और इनकी चौड़ाई व ऊंचाई भी समान है. ग्रांड विटारा की लंबाई 4345 mm है, जबकि हायराइडर इससे थोड़ी ज्यादा, 4365 mm लंबी है. वहीं, ह्यून्दे क्रेटा का व्हीलबेस सबसे लंबा (2610 mm) है, हालांकि यह अपनी दोनों प्रतिद्वंद्वी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी छोटी है.

क्रेटा में 433 लीटर की सबसे बड़ी बूट कैपेसिटी (सामान रखने की जगह) मिलती है. वहीं, ग्रांड विटारा और हायराइडर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि इनके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्ज़न में बैटरी पैक लगाने के लिए सामान रखने की जगह थोड़ी कम हो जाती है. इन अंतरों के बावजूद, तीनों SUV के डाइमेंशन (आकार) ऐसे हैं कि ये शहर में चलाने और लंबी दूरी के सफर, दोनों के लिए काफी उपयुक्त हैं.

इंजन विकल्प - ह्यून्दे क्रेटा बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर

मॉडल पेट्रोल ताकत/टॉर्क डीज़ल ताकत/टॉर्क सीएनजी ताकत/टॉर्क क्रेटा 1.5 NA / 1.5 टर्बो 113 बीएचपी / 144 एनएम; 158 बीएचपी / 253 एनएम 1.5 114 बीएचपी / 250 एनएम - - ग्रांड विटारा 1.5 NA / 1.5 स्टॉंग हाइब्रिड 102 बीएचपी / 137 एनएम; 114 बीएचपी (कंबाइंड) - - 1.5 NA + सीएनजी 87 बीएचपी / 121.5 एनएम हायरायडर 1.5 निओ ड्राइव / 1.5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 101 बीएचपी / 136.8 एनएम; 114 बीएचपी (कंबाइंड) - - 1.5 NA + सीएनजी 87 बीएचपी / 121.5 एनएम

पावरट्रेन विकल्पों की बात करें, तो ह्यून्दे क्रेटा में सबसे ज़्यादा विकल्प मिलते हैं. इसमें आपको नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है. इस तुलना में टर्बो पेट्रोल सबसे पावरफुल इंजन है, जबकि डीज़ल इंजन क्रेटा को उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं. इसलिए, अगर आपको डीज़ल SUV चाहिए, तो यहाँ आपके पास केवल क्रेटा का ही विकल्प है.

लेकिन ग्रांड विटारा और हाइराइडर की बात कुछ अलग है. दोनों SUV एक जैसी पावरट्रेन तकनीक का इस्तेमाल करती हैं. इनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (माइल्ड-हाइब्रिड असिस्ट के साथ) और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप का विकल्प मिलता है. स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप में पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर जुड़ी होती है, जो लगभग 114 bhp की कुल ताकत बनाती है. अगर आपके लिए फ्यूल (माइलेज) सबसे अहम है, तो आपको इसी पावरट्रेन पर ध्यान देना चाहिए.

दोनों SUV में E-CNG का विकल्प भी मिलता है, जो खरीदारों को पारंपरिक पेट्रोल इंजन का एक विकल्प देता है. हायराइडर के E-CNG वर्ज़न में 1.5-लीटर K-सीरीज़ इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो CNG मोड में 87.8 PS की ताकत बनाता है. ग्रांड विटारा में भी कुछ ऐसा ही सेटअप मिलता है.

इसलिए, सबसे बड़ा अंतर क्रेटा में इंजन के ज़्यादा विकल्पों का होना है; यह यहाँ मौजूद गाड़ियों में इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल, दोनों तरह के विकल्प मिलते हैं. वहीं, ग्रांड विटारा और हायराइडर का मुख्य ज़ोर बेहतर माइलेज (एफिशिएंसी) और कम रनिंग कॉस्ट पर है.

माइलेज -ह्यून्दे क्रेटा बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर

मॉडल पेट्रोल डीज़ल हायब्रिड सीएनजी क्रेटा Up to 17.4 किमी/प्रति लीटर Up to 21.8 किमी/प्रति लीटर - - ग्रांड विटारा Up to 21.1 किमी/प्रति लीटर - Up to 27.97 किमी/प्रति लीटर Up to 26.6 km/kg हायराइडर Up to 21.12 किमी/प्रति लीटर (MT) / 20.58 किमी/प्रति लीटरl (AT) - Up to 27.97 किमी/प्रति लीटर Up to 26.6 किमी/प्रति किलोग्राम

माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी) के मामले में, ग्रांड विटारा और हायराइडर का कोई मुकाबला नहीं है. अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन की बदौलत, ये दोनों गाड़ियाँ 27.97 kmpl का माइलेज देती हैं, जो इन्हें उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो अपनी रनिंग कॉस्ट (गाड़ी चलाने का खर्च) को कम से कम रखना चाहते हैं.

पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाली SUV में, ग्रांड विटारा और हायराइडर भी बेहतरीन माइलेज देती हैं. हायराइडर के मैनुअल वर्ज़न में 21.12 kmpl तक का माइलेज मिलता है, जबकि ऑटोमैटिक वर्ज़न 20.58 kmpl तक का माइलेज मिलता है. जो खरीदार अपने ईंधन का खर्च और कम करना चाहते हैं, उनके लिए इन दोनों SUV में CNG वर्ज़न भी उपलब्ध हैं.

वहीं, लंबी दूरी तय करने वाले खरीदारों के लिए क्रेटा एक आकर्षक विकल्प बनी हुई है. इसका कारण इसका बेहतरीन डीजल इंजन है, जो 21.8 kmpl का माइलेज देता है. अगर आप पेट्रोल विकल्प चुनते हैं, तो इसका माइलेज 17.4 kmpl बताया गया है.

ट्रांसमिशन विकल्प

एसयूवी ट्रांसमिशन विकल्प क्रेटा 6MT, iVT, 7DCT, 6AT ग्रांड विटारा 5MT, 6AT, e-CVT हायराइडर 5MT, 6AT, e-Drive

इन तीनों में से, ह्यून्दे क्रेटा में ट्रांसमिशन के सबसे ज़्यादा विकल्प मिलते हैं. इसमें आपको मैनुअल, इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT/CVT), 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) और पारंपरिक 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर का विकल्प मिलता है. इससे खरीदारों को अपनी ड्राइविंग पसंद और ज़रूरतों के हिसाब से काफी लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) मिल जाता है.

वहीं, ग्रांड विटारा और हायराइडर में एक जैसा ट्रांसमिशन सेटअप मिलता है. दोनों के माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है. इनके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्ज़न में ग्रांड विटारा में e-CVT और हायराइडर में टोयोटा का e-ड्राइव ट्रांसमिशन मिलता है, जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है.

दोनों SUV के E-CNG वर्ज़न में केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. इसके अलावा, Hyryder के NeoDrive मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में ऑल-व्हील-ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है, जो उन खरीदारों के लिए काफी उपयोगी है जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है.

सुरक्षा - ह्यून्दे क्रेटा बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर

एसयूवी हाइलाइट्स क्रेटा दो 10.25-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें, बोस ऑडियो, पैनोरमिक सनरूफ ग्रांड विटारा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा हायराइडर 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा

फीचर्स के मामले में, तीनों SUV में बुनियादी सुविधाओं से कहीं ज़्यादा कुछ मिलता है. इनमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स शामिल हैं. हालाँकि, इनमें से कुछ फीचर्स केवल सबसे महंगे वेरिएंट्स तक ही सीमित हैं, लेकिन फिर भी, ये आपको मिल जाते हैं.

क्रेटा अपने प्रीमियम कैबिन अनुभव और सुविधाओं की लंबी सूची के साथ लगातार एक मानक स्थापित कर रही है. इसका डुअल-स्क्रीन सेटअप, बोस साउंड सिस्टम और कई तरह की सुविधाजनक खूबियां, इसे केबिन के कुल अनुभव के मामले में दूसरों से बेहतर बनाती हैं.

दूसरी ओर, ग्रांड विटारा और हायराइडर के बीच भी काफी समानताएं हैं. दोनों के सबसे महंगे वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. इनके बीच मुख्य अंतर यह है कि अलग-अलग वेरिएंट्स में इन फीचर्स को किस तरह से दिया गया है, साथ ही इनके कैबिन और बाहर स्टाइलिंग में भी कुछ छोटे-छोटे बदलाव देखने को मिलते हैं.

हाइराइडर में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का टीएफटी मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और टोयोटा आई-कनेक्ट मिलता है, जो रिमोट व्हीकल स्टार्ट/स्टॉप, रिमोट एसी कंट्रोल और व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सहित 55 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स देता है.

तीनों SUV में पिछली सीट के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है. ग्रांड विटारा और हायराइडर, दोनों में रिक्लाइन होने वाली पिछली सीटें, पीछे के AC वेंट, USB टाइप-C पोर्ट, 60:40 के अनुपात में बंटने वाली पिछली सीटें और पीछे की तरफ बीच में आर्मरेस्ट मिलता है. हायराइडर के कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में पीछे के दरवाजों पर सनशेड भी दिए गए हैं.

कीमत - ह्यून्दे क्रेटा बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर

मॉडल पेट्रोल/सीएनजी डीज़ल हाइब्रिड क्रेटा रु.11 लाख से रु.20.07 लाख रु.12.53 लाख से रु. 20.12 लाख - ग्रांड विटाार रु.10.77 लाख से रु.18.78 लाख - रु.16.68 लाख से रु.19.77 लाख हायराइडर रु.11.31 लाख से रु.17.87 लाख - रु.17.18 लाख से रु. 20.19 लाख

ह्यून्दे क्रेटा की कीमत की रेंज सबसे ज्यादा है; डीजल मॉडल के लिए यह रु.11 लाख से शुरू होकर रु.20.12 लाख तक जाती है, जबकि पेट्रोल मॉडल की कीमत रु.20.07 लाख तक है. यह यहाँ मौजूद इकलौती ऐसी SUV है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन और डीजल, दोनों के विकल्प मिलते हैं, जिससे खरीदारों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.

इन तीनों में ग्रांड विटारा सबसे किफायती है, जिसकी कीमत रु.10.77 लाख से शुरू होती है. इसके पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत रु.18.78 लाख तक जाती है, जबकि स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स की कीमत रु.16.68 लाख से रु.19.77 लाख के बीच है. हायराइडर की कीमत रु.11.31 लाख से शुरू होती है और इसके पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत रु.17.87 लाख तक जाती है. वहीं, इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट्स की कीमत रु.17.18 लाख से रु.20.19 लाख के बीच है, जो इसे इन तीनों में सबसे महंगा हाइब्रिड विकल्प बनाती है.

ग्रांड विटारा और हायराइडर का मैकेनिकल पैकेज काफी हद तक एक जैसा है, लेकिन इनकी कीमतों और वेरिएंट की पोज़िशनिंग में अंतर है. ग्रांड विटारा की शुरुआती कीमत कम है और इसकी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड रेंज भी ज़्यादा किफायती है, जबकि हायराइडर के टॉप वेरिएंट की कीमत ज़्यादा है. इन दोनों में से किसी एक को चुनना मुख्य रूप से वेरिएंट के हिसाब से मिलने वाले फीचर्स, स्टाइलिंग, ब्रांड की पसंद और आफ्टर-सेल्स नेटवर्क पर निर्भर करेगा.

वहीं, क्रेटा अपनी कीमत की बड़ी रेंज को सही ठहराती है, क्योंकि इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल विकल्पों सहित इंजन और गियरबॉक्स की एक बड़ी रेंज मिलती है. यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतर और अधिक बहुमुखी विकल्प है, जो खुद को केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या हाइब्रिड पावरट्रेन तक सीमित नहीं रखना चाहते.

निष्कर्ष: ह्यून्दे क्रेटा बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर

ह्यून्दे क्रेटा यहाँ सबसे बेहतरीन ऑल-राउंड पैकेज है और हम इसे ज़्यादातर खरीदारों को लेने की सलाह देंगे. इसमें इंजन और ट्रांसमिशन के कई विकल्प मिलते हैं, जिनमें टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल भी शामिल हैं, जो इसे काफी वर्सेटाइल (बहुउपयोगी) बनाते हैं. इसके अलावा, इसमें शानदार फीचर्स से भरा केबिन और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव मिलता है, जो इसकी ज़्यादा कीमत होने के बावजूद इसे एक बहुत अच्छा विकल्प बनाता है.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प हैं, जो बेहतरीन परफॉरमेंस के बजाय ईंधन की बचत (फ्यूल एफिशिएंसी) और कम रनिंग कॉस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं. इनका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन इनकी सबसे बड़ी खूबी है, जबकि CNG का विकल्प भी एक किफायती विकल्प के तौर पर मौजूद है. चूंकि ये दोनों SUV एक ही प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल पार्ट्स पर बनी हैं, इसलिए वैल्यू के मामले में ग्रांड विटारा बेहतर लगती है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत कम है और इसकी हाइब्रिड रेंज भी ज्यादा किफायती है. वहीं, अगर आपको टोयोटा की स्टाइलिंग, ब्रांड या डीलर नेटवर्क ज्यादा पसंद है, तो हायराइडर एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

इसलिए, अगर माइलेज आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है, तो हम ह्यून्दे क्रेटा को चुनेंगे. लेकिन अगर यह आपकी प्राथमिकता है, तो इन दोनों हाइब्रिड मॉडलों में से ग्रांड विटारा बेहतर वैल्यू देती है.