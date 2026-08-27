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ह्यून्दे की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी FY2027 की चौथी तिमाही में आएगी; नई पीढ़ी की क्रेटा और i10 की हुई पुष्टि

ह्यून्दे ने अपने 'CEO इन्वेस्टर डे 2026' में कहा कि वह 2030 तक भारत में 26 नई कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 27, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही में नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च होगी
  • ह्यून्दे भारत के लिए बिल्कुल नई i10 हैचबैक भी लाने की तैयारी में है
  • 2030 तक ह्यून्दे की 26 नई कारें लॉन्च होंगी

ह्यून्दे की बहुप्रतीक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV इस साल की चौथी तिमाही में पेश की जाएगी. अपनी ग्लोबल '2026 CEO इन्वेस्टर डे' कॉन्फ्रेंस में ह्यून्दे ने बताया कि यह इलेक्ट्रिक SUV अगले आठ महीनों में लॉन्च होगी. साथ ही, कंपनी ने आने वाले समय में भारतीय बाज़ार के लिए तीसरी पीढ़ी की क्रेटा (Creta) और बिल्कुल नई i10 हैचबैक लाने की भी पुष्टि की.

 

यह भी पढ़ें: भारत के लिए बनी किआ सोरेंटो एसयूवी की आधिकारिक तस्वीरें सामने आईं, 4 सितंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन शुरू

 

ह्यून्दे मोटर कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO, होज़े मुनोज़ ने कहा, “2030 के बारे में बात करने से पहले, आइए ह्यून्दे के अगले आठ महीनों पर नज़र डालते हैं. बिल्कुल नई Elantra, जो कोरिया में Avante है. एकदम नई आइयोनिक 3, बिल्कुल नई टूसॉन और टूसॉन हाइब्रिड. पहली बार आने वाली सैंता फी EREV. भारत के लिए एक बिल्कुल नई A-SUV EV. यूरोप के लिए एक बिल्कुल नई ग्लोबल B SUV और एक बिल्कुल नई B SUV.”

Hyundai upcoming models

ह्यून्दे ने कहा है कि वह 2030 तक भारत में 26 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनमें उसकी लग्ज़री जेनेसिस (Genesis) ब्रांड के मॉडल भी शामिल हैं. ह्यून्दे इंडिया ने पहले कहा था कि यह लग्ज़री कार सब-ब्रांड 2027 में भारत में आएगा.

 

ह्यून्दे ने अपने 2025 CEO इन्वेस्टर डे पर भारतीय बाज़ार के लिए अपनी नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV की पुष्टि की थी. कंपनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि इस मॉडल में बैटरी के कई विकल्प मिलेंगे और इसमें लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी के साथ-साथ OTA कंट्रोलर वाला एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा - संभवतः यह उनके नए Pleos इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो रही है.

Hyundai plans for India

नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को टाटा पंच ईवी के मुकाबले के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है और यह ह्यून्दे ग्रुप के K1 प्लैटफ़ॉर्म पर आधारित हो सकती है.

 

नई-पीढ़ी की ह्यून्दे क्रेटा और i10 की पुष्टि हुई

ह्यून्दे ने भारतीय बाज़ार के लिए अगली पीढ़ी की क्रेटा के आने की भी पुष्टि की है; कंपनी का कहना है कि पिछले एक दशक में यह अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है. ह्यून्दे ने भारतीय बाज़ार के लिए बिल्कुल नई i10 हैचबैक के आने की भी पुष्टि की है, हालांकि इसके लॉन्च की तारीख और दूसरी जानकारियों का अभी खुलासा नहीं किया गया है.

Hyundai Grand i10 Nios

इनके अलावा, ह्यून्दे आने वाले सालों में नए मार्केट सेगमेंट में भी उतरने की योजना बना रही है. कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अपने 'इंडिया इन्वेस्टर डे' के दौरान भारतीय बाज़ार के लिए एक नई MPV और एक बिल्कुल नई ऑफ-रोड SUV बनाने की पुष्टि की. कार बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में खत्म हुए 2026 इंडोनेशिया मोटर शो में 'किया कारेंज क्लैविस' पर आधारित 'नेइरा' प्रोटोटाइप पेश किया, जो भारत के लिए नई MPV का आधार बन सकता है.

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