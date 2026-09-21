ह्यून्दे एक्सटर बनाम टाटा पंच बनाम सिट्रॉएन C3: शहर में इस्तेमाल के लिए कौन सी माइक्रो-एसयूवी सबसे अच्छी?

अगर आप अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपने ह्यून्दे एक्सटर, टाटा पंच और सिट्रॉएन C3 जैसी कारों के नाम ज़रूर सुने होंगे. ये तीनों कारें भारतीय बाज़ार में एक ही तरह की कैटेगरी में आती हैं; ये कॉम्पैक्ट हैं, शहर में चलाने में आसान हैं और इनमें बैठने की ऊँची जगह (raised seating position) मिलती है, जिसकी उम्मीद आजकल खरीदार ऊँची गाड़ियों से करते हैं. लेकिन ये तीनों कारें एक जैसी नहीं हैं.

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कागज़ पर इनकी तुलना कैसी है और आपको कौन-सी खरीदनी चाहिए? आइए जानते हैं.

ह्यून्दे एक्सटर

तीनों में से ह्यून्दे एक्सटर सबसे आसान विकल्प है. ग्रांड i10 निऑस पर आधारित यह कार भीड़-भाड़ वाली सड़कों और तंग पार्किंग जगहों के लिए काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जबकि इसकी ऊंची बॉडी और ऊंची सीटिंग पोज़िशन ड्राइवर को अच्छी विज़िबिलिटी देती है.

इसकी लंबाई 3,830 मिमी है, व्हीलबेस 2,450 मिमी है और इसमें 185 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 391-लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इसमें 1.2-लीटर का फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 83 बीएचपी की ताकत और 113.8 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह फाइव-स्पीड मैनुअल और AMT के साथ उपलब्ध है, जबकि CNG का ऑप्शन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है.

शहर में चलाने के लिए AMT पर विचार किया जा सकता है. यह सबसे तेज़ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स तो नहीं है, लेकिन रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाना काफ़ी आसान बना देता है. एक्सटर का एक और बड़ा फ़ायदा इसके फ़ीचर्स हैं. वैरिएंट के आधार पर, इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और डैशकैम जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. साथ ही, सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दिया गया है.

इसलिए, एक्सटर उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ऐसी छोटी कार चाहते हैं जो मॉडर्न तो हो, लेकिन इस्तेमाल करने में मुश्किल न हो.

सिट्रॉएन C3 X

सिट्रॉएन C3 X का तरीका थोड़ा अलग है. 3,981 मिमी की लंबाई के साथ यह एक्सटर और पंच, दोनों से लंबी है और इसका 2,540 मिमी का व्हीलबेस भी ज़्यादा है. इसका बूट स्पेस 315 लीटर का है, जो ठीक-ठाक तो है लेकिन एक्सटर जितना बड़ा नहीं है. लेकिन C3 अपने इंजन विकल्पों की वजह से खास तौर पर दिलचस्प है.

इसका स्टैंडर्ड 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 82bhp की ताकत और 115 Nm का टॉर्क बनाता है. लेकिन इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है, जो 110bhp की ताकत और 190 Nm का टॉर्क पैदा करता है. टर्बो इंजन मैनुअल और नए वर्ज़न में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. हाईवे पर गाड़ी चलाते समय ज़्यादा टॉर्क का साफ़ फ़र्क महसूस होता है. नैचुरली एस्पिरेटेड एक्सटर और पंच के मुकाबले C3 टर्बो में ओवरटेकिंग के लिए ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी और तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने की क्षमता है.

C3 की एक और खूबी इसकी राइड क्वालिटी है. सिट्रॉएन ने हमेशा से सस्पेंशन के आराम पर बहुत ध्यान दिया है, और C3 शहर की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर अच्छा काम करती है. यह ऐसी कार है जो झटकों को झेलने में ज़्यादा सहज महसूस करती है, बजाय इसके कि अपनी हैंडलिंग क्षमता का ज़ोर दिखाए. हालाँकि, कुछ मामलों में C3 में एक्सटर जितने फ़ीचर्स नहीं हैं, और इसके कैबिन और इक्विपमेंट का तरीका भी अलग है, जिसमें कुछ खास 'फ़्रेंच' अंदाज़ भी देखने को मिलता है.

टाटा पंच

टाटा पंच, एयूवी वाले फ़ॉर्मूले को बाकी दो गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा गंभीरता से अपनाती है. इसका सीधा डिज़ाइन, ऊँची सीटिंग पोज़िशन और मज़बूत दिखने वाली बॉडी इसे कॉम्पैक्ट साइज़ के बावजूद एक दमदार SUV जैसा एहसास देती है. यह शहर में बहुत काम आता है क्योंकि आपको अच्छी विज़िबिलिटी मिलती है और आपको आम कॉम्पैक्ट SUV के बड़े साइज़ की परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती.

पंच में 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन है जो 86 बीएचपी की ताकत और 113 एनएम का टॉर्क बनाता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT के साथ-साथ सीएनजी वैरिएंट में भी उपलब्ध है. अब इसमें एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी है जिसमें ज़रूरी 'पंच' (दम) है और इसकी परफॉर्मेंस रोज़ाना की ड्राइविंग के लिए काफी अच्छी है. नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन भले ही टर्बो-पेट्रोल जैसा ज़बरदस्त पिक-अप न दे, लेकिन इसे चलाना आसान और भरोसेमंद है, खासकर शहर में.

पंच की सबसे बड़ी खूबी भारतीय सड़कों के हिसाब से इसका सही होना है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस, ऊंची बनावट और सस्पेंशन सेटअप इसे स्पीड ब्रेकर, खराब सड़कों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आराम से चलने लायक बनाते हैं. अंदर की तरफ, पंच अपने साइज़ के हिसाब से काफी जगह वाला कैबिन और सामान रखने के लिए काम की जगह देती है. इसका बूट भी रोज़मर्रा के सामान के लिए काफी काम का है.

मार्केट में मौजूदगी के मामले में भी 'पंच' को एक अहम फ़ायदा है. यह टाटा मोटर्स के मुख्य प्रोडक्ट्स में से एक बन गई है और लॉन्च होने के बाद से ही इसने बड़ी संख्या में ग्राहक बनाए हैं. असल में, यह अभी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है, और इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं.

आकार और इंजन

ह्यून्दे एक्सटर टाटा पंच सिट्रॉएन C3 X लंबाई 3,830 मिमी 3,827 मिमी 3,981 मिमी व्हीलबेस 2,450 मिमी 2,445 मिमी 2,540 मिमी इंजन 1.2L पेट्रोल 1.2L पेट्रोल/टर्बो 1.2L पेट्रोल/टर्बो ताकत 83 बीएचपी 86 /118 बीएचपी 82 / 110 बीएचपी टॉर्क 113.8 एनएम 113 एनएम 115 एनएम / 190 एनएम ऑटोमेटिक 5 मैनुअल / ऑटोमेटि 5 मैनुअल / ऑटोमेटिक टर्बो ऑटोमेटिक सीएनजी हां हां हां बूट स्पेस 391 लीटर 366 लीटर 315 लीटर

शहर में गाड़ी चलाने के लिए कौन सा बेहतर है?

एक्सटर, पंच और C3 लगभग एक ही तरह के खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं थोड़ी अलग हो सकती हैं. ह्यून्दे एक्सटर रोज़मर्रा की सुविधा और फ़ीचर्स पर ज़ोर देती है. टाटा पंच एसयूवी वाले गुण, प्रैक्टिकैलिटी और भारतीय सड़कों की स्थितियों पर ज़्यादा ध्यान देती है. सिट्रॉएन C3 अपनी आरामदायक राइड और टर्बो-पेट्रोल इंजन की परफ़ॉर्मेंस की वजह से सबसे अलग है.

इसलिए, सिर्फ़ साइज़ या इक्विपमेंट के आधार पर चुनने के बजाय, इस बारे में सोचें कि आप असल में अपनी कार का इस्तेमाल कैसे करते हैं. शहर में रोज़ाना आने-जाने के लिए, तीनों ही कारें इतनी कॉम्पैक्ट हैं कि उन्हें आसानी से चलाया जा सकता है. फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको इनके अलावा और क्या चाहिए: एक्सटर में फ़ीचर्स और सुविधा, पंच में एसयूवी वाला अंदाज़, या C3 में आराम और बेहतर परफ़ॉर्मेंस.

आखिरकार, यही बात इन तीनों कारों को एक-दूसरे से अलग करती है. हो सकता है कि ये तीनों कारें एक ही तरह के खरीदार को आकर्षित करने के लिए मुकाबला करती हों, लेकिन इनसे मिलने वाला ड्राइविंग का अनुभव एक जैसा नहीं होता.