ह्यून्दे i20 बनाम मारुति सुजुकी बलेनो बनाम टोयोटा ग्लांजा: आपको कौन सी प्रीमियम हैचबैक खरीदनी चाहिए?

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में ह्यून्दे i20 के लॉन्च के बाद से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में काफी बदलाव आया है. इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लांज़ा जैसी कारों के मुकाबले के चलते अब ग्राहकों के पास चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं.

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ह्यून्दे i20, मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लांजा उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो बेहतर इंटीरियर, आधुनिक फीचर्स और कम ईंधन खपत वाले पेट्रोल इंजन वाली प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं. हालांकि, बलेनो और ग्लांजा के नए अपडेट में लेवल 2 ADAS और आगे की वेंटिलेटेड सीटों जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे मुकाबला और कड़ा हो गया है. वहीं, i20 अपने अलग डिजाइन, कैबिन फीचर्स और गियरबॉक्स विकल्पों के साथ ग्राहकों को आकर्षित करती है.

बाहरी डिज़ाइन

ह्यून्दे i20 का डिज़ाइन शार्प और एंगुलर है, जिसमें स्पोर्टी फ्रंट एंड और तराशी हुई बॉडीवर्क दी गई है. इसकी स्टाइलिंग उन खरीदारों को पसंद आ सकती है जो एक अलग और आकर्षक दिखने वाली हैचबैक की तलाश में हैं.

अपडेटेड बलेनो में नए डिज़ाइन वाली ग्रिल, बदला हुआ फ्रंट बम्पर और LED डे-टाइम रनिंग लैंप दिए गए हैं. फ्रंट बम्पर और ग्रिल में किए गए बदलावों के अलावा, इस हैचबैक के बाहरी हिस्से में बहुत कम बदलाव किए गए हैं.

ग्लांज़ा के नए वर्ज़न (फेसलिफ्ट) में सामने का हिस्सा फिर से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नए बम्पर के साथ एक बड़ी ग्रिल दी गई है. इसका डिज़ाइन लेक्सस (Lexus) की स्टाइलिंग से प्रेरित है, जबकि पिछले हिस्से में पुरानी मॉडल वाली टेललाइट डिज़ाइन ही रखी गई है.

कीमत और वेरिएंट की जानकारी

मॉडल वैरिएंट बेस वैरिेएंट (एक्स-शोरूम) वैरिेएंट सबसे महंगे वैरिएंट (एक्स-शोरूम) ह्यून्दे i20 एरा ₹5.99 लाख एस्टा (O) नाइट एडिशन ₹10.68 लाख

मारुति सुज़ुकी बलेनो सिग्मा ₹5.99 लाख अल्फा (O) ऑटोमेटिक ₹9.99 लाख टोयोटा ग्लांजा ई ₹6.99 लाख V (O) ऑटोमेटिक ₹10.49 लाख

ह्यून्दे i20 के बेस 'एरा' (Era) वेरिएंट की कीमत ₹5.99 लाख से शुरू होती है, जबकि इसके सबसे महंगे वैरिएंट 'आस्टा (O) नाइट एडिशन' (Asta (O) नाइट एडिशन) की कीमत ₹10.68 लाख है. मारुति सुजुकी बलेनो के 'सिग्मा' (Sigma) वेरिएंट की कीमत भी ₹5.99 लाख से शुरू होती है, वहीं इसके सबसे महंगे वैरिएंट 'अल्फा (O) AMT' (Alpha (O) AMT) की कीमत ₹9.99 लाख है.

टोयोटा ग्लांज़ा के बेस E वेरिएंट की कीमत ₹6.99 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगे वैरिएंट V (O) AMT की कीमत ₹10.49 लाख है. i20 और बलेनो की शुरुआती कीमतें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन बलेनो की टॉप-एंड कीमत कम है. इन तीनों में ग्लैंजा की शुरुआती कीमत सबसे ज़्यादा है, जबकि i20 के टॉप वेरिएंट की कीमत सबसे ज़्यादा है.

इंजन और गियरबॉक्स

स्पेसिफिकेशन ह्यून्दे i20 मारुति सुजुकी बलेनो टोयोटा ग्लांज़ा पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर 1.2-litre, 3-cylinder पेट्रोल ताकत 82 बीएचपी (MT), 87 बीएचपी (CVT) 82 बीएचपी 82 बीएचपी पेट्रोल टॉर्क 115 एनएम 112.4 एनएम 112.4 एनएम मैनुअल गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स सीवीटी (IVT) 5-स्पीड ऑटोमेटिक (AGS) 5-स्पीड ऑटोमेटिक सीएनजी विकल्प - उपलब्ध उपलब्ध सीएनजी ताकत - 69 बीएचपी 69 बीएचपी सीएनजी टॉर्क - 102 एनएम 101.8 एनएम

इन तीनों कारों में से केवल हुंडई i20 में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह 82 bhp की ताकत और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि CVT वर्ज़न 87 bhp की ताकत बनाता है. CVT उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो अक्सर शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं. i20 में फैक्ट्री-फिटेड CNG पावरट्रेन का विकल्प नहीं मिलता है.

मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लांजा में 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला Z12E नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp की ताकत और 112.4 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इन दोनों मॉडल्स में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) का विकल्प मिलता है, साथ ही इनमें फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी उपलब्ध है.

सीएनजी वर्ज़न 69 bhp की ताकत बनाता हैं, जिसमें बलेनो 102 Nm का टॉर्क और ग्लांजा 101.8 Nm का टॉर्क पैदा करती है. पेट्रोल वर्ज़न के लिए, मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 23.80 km/l और AMT के साथ 24.77 km/l की माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी) का दावा किया गया है.

कैबिन और फीचर्स

ह्यून्दे i20 आराम और सुविधा पर ध्यान देती है. इसमें कुछ खास वेरिएंट्स में सनरूफ, रियर AC वेंट, फ्रंट आर्मरेस्ट और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. साथ ही, इसमें CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया गया है, जो उन खरीदारों के लिए काफी काम का हो सकता है जिन्हें अक्सर शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलानी पड़ती है.

मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लांजा में कई तरह के फीचर्स मिलते हैं, जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. दोनों में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। बलेनो में क्लेरियन (Clarion) प्रीमियम साउंड सिस्टम और सुजुकी कनेक्ट मिलता है, जबकि ग्लैंजा में टोयोटा आई-कनेक्ट (Toyota i-Connect) और कनेक्टेड-कार फीचर्स दिए गए हैं. फीचर्स की उपलब्धता अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

सुरक्षा के मामले में, अपडेटेड बलेनो और ग्लांजा अपने 'लेवल 2 ADAS' के कारण अलग नज़र आती हैं. इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्टेंस और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. इन दोनों मॉडल्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है. ह्यून्दे i20 में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स तो मिलते हैं, लेकिन इसमें वह ADAS पैकेज नहीं है जो इसके प्रतिद्वंद्वी मॉडल्स में दिया गया है.

कुल मिलाकर, मारुति सुजुकी बलेनो अपनी फीचर लिस्ट, बेहतरीन माइलेज और फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प के कारण एक मजबूत दावेदार है. टोयोटा ग्लांजा में भी लगभग वैसे ही मैकेनिकल फीचर्स और खूबियां हैं, लेकिन इसमें टोयोटा की खास स्टाइलिंग और कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी मिलती है. वहीं, ह्यून्दे i20 उन खरीदारों को पसंद आ सकती है जो चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहते हैं. अंत में, चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि खरीदार की प्राथमिकताएं क्या हैं, उनका बजट कितना है और वे कौन सा वेरिएंट चुनना चाहते हैं.