ह्यून्दे ने अल्काज़ार, क्रेटा और क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए 'लाउंज एडिशन' लॉन्च किए

ह्यून्दे मोटर इंडिया ने क्रेटा अल्कज़ार और क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए एक नया 'लाउंज एडिशन' लॉन्च किया है. इस एडिशन में कुछ ऐसे स्टाइलिंग एलिमेंट्स और फीचर्स जोड़े गए हैं जो स्टैंडर्ड रेंज में उपलब्ध नहीं हैं.

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तीनों मॉडल्स में ह्यून्दे लॉन्ज एडिशन में 11.6-इंच का रियर सीट एंटरटेनमेंट (RSE) सिस्टम मिलता है, जिसमें OTT कंटेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग, इंटरैक्टिव गेमिंग, फ़ोन मिररिंग और सर्टिफाइड ऐप स्टोर का एक्सेस मिलता है. इसे मौजूदा बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिसमें एक फ्रंट सेंट्रल स्पीकर और सबवूफ़र शामिल है.

इसके अलावा, कैबिन में सिल्वर-कलर के इंसर्ट, सीट का नया डिज़ाइन पैटर्न और मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. बाहरी बदलावों में काले रंग के एलिमेंट्स और नया गोल्डन ब्रॉन्ज़ एक्सटीरियर कलर शामिल हैं.

क्रेटा लाउंज एडिशन

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 MPi iVT किंग लाउंज रु.19.22 लाख 1.5 MPi iVT किंग लाउंज DT रु.19.37 लाख 1.5 CRDi AT किंग लाउंज रु.20.31 लाख 1.5 CRDi AT किंग लाउंज DT रु.20.46 लाख

क्रेटा लाउंज एडिशन पेट्रोल और डीज़ल दोनों तरह के इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसमें आगे और पीछे काले रंग की स्किड प्लेट्स, साइड-सिल गार्निश, रियर स्पॉइलर, रूफ़ रेल्स, C-पिलर गार्निश और ORVMs दिए गए हैं. इस SUV में 18-इंच के मैट-ब्लैक अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.

अल्कज़ार लाउंज एडिशन

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 AT सिग्नेचर 5S लाउंज रु.21.81 लाख 1.5 AT सिग्नेचर 5S लाउंज DT रु.21.96 लाख

अल्कज़ार लाउंड एडिशन, सिग्नेचर वैरिएंट पर आधारित है और यह 1.5-लीटर U2 CRDi डीज़ल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है. स्टैंडर्ड अल्कज़ार के उलट, लाउंज एडिशन में खास तौर पर 5-सीट वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलता है.

इसमें वॉइस-इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ के साथ-साथ 11.6-इंच का रियर-सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम, लाउंज-स्पेसिफिक कैबिन, मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग और लाउंज-ब्रांडेड रियर हेडरेस्ट कुशन भी दिए गए हैं. बाहरी बदलावों में काले रंग की स्टाइलिंग वाले हिस्से और 18-इंच के काले अलॉय व्हील शामिल हैं.

क्रेटा इलेक्ट्रिक लाउंज एडिशन

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एक्सिलेंस LR लाउंज रु.24.34 लाख एक्सिलेंस LR लाउंज DT रु.24.49 लाख एक्सिलेंस LR (HC) लाउंज रु.25.07 लाख एक्सिलेंस LR (HC) लाउंज रु.25.22 लाख

क्रेटा इलेक्ट्रिक लाउंज एडिशन, होम चार्जर ऑप्शन वाले 'एक्सीलेंस लॉन्ग रेंज' वेरिएंट पर आधारित है. नए RSE सिस्टम और लाउंज-स्पेसिफिक कैबिन ट्रीटमेंट के साथ, इसमें डैशकैम और रियर वायरलेस चार्जर भी मिलता है.

बाहरी बदलावों में काले रंग की फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स, साइड-सिल गार्निश, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, C-पिलर गार्निश और ORVMs शामिल हैं। यह 17-इंच के काले एयरो अलॉय व्हील्स पर चलती है.