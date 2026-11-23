अपने बाहरी लुक का खुलासा करने के कुछ ही दिनों बाद, ह्यून्दे ने इंडोनेशिया में अपनी इलेक्ट्रिक MPV 'नेइरा' (Neira) के कैबिन से पर्दा उठा दिया है. किआ कारेंज/क्लेविस EV पर आधारित, Neira का कैबिन भी काफी हद तक अपनी किआ मॉडल (Kia sibling) जैसा ही है; इसमें डैशबोर्ड का लेआउट और उपकरण (equipment) लगभग एक जैसे ही रखे गए हैं. असल में, स्टीयरिंग व्हील पर लगे ह्यून्दे के लोगो को छोड़ दें, तो दोनों के कैबिन में फर्क करना बहुत मुश्किल है.

ह्यून्दे-किआ की आम शैली के अनुरूप, नेइरा में ब्लैक और ऑफ-व्हाइट कैबिन थीम दी गई है. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसी के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक ही पैनल में लगा है. यह इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.

उपकरणों की सूची में ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर, व्हीकल-टू-लोड (V2L) चार्जिंग और कनेक्टेड कार तकनीक शामिल हैं. अन्य खास सुविधाओं में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं.

वहीं, इसका बाहरी हिस्सा पहले दिखाए गए प्रोटोटाइप के काफी करीब है. इसमें 'कारेंज' और 'क्लेविस' की झलक साफ देखी जा सकती है, हालांकि ह्यून्दे ने 'Neira' को अपनी एक अलग पहचान देने के लिए कुछ बदलाव किए हैं. इनमें हेडलैंप के बीच ब्लैक-फिनिश वाला टेक्सचर्ड पैनल, नए डिज़ाइन वाले बंपर (जिनमें बड़े फॉक्स स्किड प्लेट एलिमेंट हैं) और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन शामिल हैं. हालांकि, इसके हेडलैंप, टेल लैंप और कुल बनावट काफी हद तक किया (Kia) की गाड़ियों जैसी ही है.

ह्नेयून्दे ने अभी तक Neira के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, उम्मीद है कि यह कैरेंस क्लेविस EV (Carens Clavis EV) के साथ पावरट्रेन साझा करेगी, जो 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक के विकल्पों के साथ आती है. दोनों वर्ज़न में आगे की तरफ लगी एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो 255 Nm का टॉर्क पैदा करती है. छोटी बैटरी के साथ इसकी ताकत132 bhp है, जबकि बड़ी बैटरी के साथ यह 169 bhp है.