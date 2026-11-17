20 नवंबर को पेश होने वाली पहली, ह्यून्दे नेइरा इलेक्ट्रिक MPV का प्रोडक्शन मॉडल सामने आया
- 20 नवंबर को सार्वजनिक रूप से पेश किया जाएगा
- उम्मीद है कि इसमें कारेंज क्लेविस EV वाला पावरट्रेन ही मिलेगा
- कारेंज क्लेविस EV के मुकाबले इसमें स्टाइलिंग में थोड़े बदलाव किए गए हैं
ह्यून्दे ने 20 नवंबर को 'गाइकिंडो ऑटो वीक 2026' में अपनी इलेक्ट्रिक MPV 'नेइरा' (Neira) के सार्वजनिक तौर पर पेश होने से पहले, इसके प्रोडक्शन-रेडी मॉडल की पहली तस्वीरें जारी की हैं. किआ कारेंज क्लेविस EV (किआ कारेंज क्लैविस ईवी) पर आधारित इस MPV को पहली बार जुलाई में GIIAS 2026 के दौरान एक प्रोटोटाइप के रूप में पेश किया गया था.
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स्टाइलिंग के मामले में, नेइरा कुछ महीने पहले पेश किए गए प्रोटोटाइप जैसी ही दिखती है, जिसमें 'कैरेन्स क्लेविस' से प्रेरित डिज़ाइन साफ तौर पर देखा जा सकता है. किआ की अपनी दूसरी गाड़ी (कारेेज क्लेविस) के मुकाबले इसमें जो बदलाव किए गए हैं, उनमें हेडलैंप के बीच ब्लैक-फिनिश वाला टेक्सचर्ड ग्रिल पैनल, नए डिज़ाइन वाले बंपर (जिनमें बड़े फॉक्स स्किड प्लेट एलिमेंट हैं) और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन शामिल हैं. वहीं, इसके हेडलाइट्स, टेल लैंप और कुल बनावट बिल्कुल 'कैरेन्स क्लेविस' जैसी ही है.
EV के कैबिन से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन यहाँ भी दोनों MPV के बीच बहुत कम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इनमें डैशबोर्ड के ऊपर लगी दो 12.3-इंच की स्क्रीन और स्टोरेज स्पेस व कुछ स्विच के साथ ऊँचा सेंट्रल फ्लोर कंसोल शामिल हो सकता है. फीचर्स की बात करें तो, ह्यून्दे ने फिलहाल ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और ब्लूलिंक कनेक्टेड तकनीक की पुष्टि की है, हालांकि इसके सार्वजनिक रूप से पेश किए जाने के समय और भी फीचर्स की जानकारी सामने आ सकती है.
पावरट्रेन की जानकारी अभी भी गुप्त रखी गई है, हालांकि हो सकता है कि इसे क्लैविस EV के साथ साझा किया जाए. क्लैविस EV में 42 kWh या 51.4 kWh बैटरी का विकल्प मिलता है, जिसके साथ फ्रंट-एक्सल पर लगी एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 255 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. बैटरी पैक के आधार पर, यह मोटर 132 bhp या 169 bhp की पावर देती है.
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल
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क्रेटाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.91 - 20.46 लाख
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एक्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 9.65 लाख
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ईलाइट आई20एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 10.68 लाख
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वेन्यूएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8 - 15.83 लाख
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वरनाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.99 - 18.46 लाख
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ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.6 - 8.09 लाख
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क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.83 - 20.1 लाख
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अल्काजारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.51 - 21.96 लाख
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ओराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 8.67 लाख
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आई20 एन लियानएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.32 - 11.79 लाख
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क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.03 - 24.7 लाख
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वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.66 - 15.67 लाख
नई कारें
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- डेंज़ा
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Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
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आने वाली कारें
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- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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