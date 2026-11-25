ह्यून्दे मोटर इंडिया ने 1 दिसंबर, 2026 से अपने वाहनों के चुनिंदा मॉडलों और वेरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. कीमतों में यह बढ़ोतरी मॉडल और ट्रिम के हिसाब से अलग-अलग होगी, जिसमें अधिकतम रु.8,000 तक की वृद्धि की जा सकती है. अन्य वाहन निर्माताओं की तरह, ह्यून्दे ने भी कीमतों में इस बढ़ोतरी का कारण बढ़ती इनपुट लागत को बताया है.

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ब्रांड ने बताया, "कंपनी ने 1 दिसंबर, 2026 से अपनी गाड़ियों के चुनिंदा मॉडलों और ट्रिम्स की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कीमतों में यह बढ़ोतरी मॉडल और ट्रिम के हिसाब से अलग-अलग होगी, जो अधिकतम रु.8,000 तक हो सकती है. यह फैसला मुख्य रूप से इनपुट कॉस्ट (लागत) में हुई भारी बढ़ोतरी के कारण लिया गया है."

कंपनी ने अभी तक अलग-अलग मॉडलों और वेरिएंट्स के लिए नई कीमतों का खुलासा नहीं किया है. ह्यून्दे की यह घोषणा भारत की अन्य प्रमुख कार कंपनियों द्वारा कीमतों में इसी तरह की बढ़ोतरी किए जाने के कुछ समय बाद आई है.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अपने सभी पैसेंजर वाहनों - जिनमें इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दोनों शामिल हैं - की कीमतों में औसतन 0.5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है. ये नई कीमतें 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगी, और अलग-अलग मॉडल व वेरिएंट के हिसाब से बढ़ोतरी की दर भी अलग-अलग होगी.

इस बीच, मारुति सुजुकी इंडिया ने कुछ चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसमें वॉल्यूम-वेटेड औसत वृद्धि 0.31% है, जो 22 नवंबर 2026 से लागू होगी.

तीनों निर्माताओं ने अपनी-अपनी कीमतों में बदलाव के पीछे मुख्य कारण 'इनपुट लागत' (निर्माण लागत) में हुई बढ़ोतरी को बताया है. हालाँकि, कीमतों में बढ़ोतरी की मात्रा उनके अलग-अलग मॉडलों के हिसाब से अलग-अलग है; ह्यून्दे ने अधिकतम रु.8,000 तक की बढ़ोतरी की बात कही है, जबकि टाटा मोटर्स ने औसतन 0.5% की वृद्धि की घोषणा की है.