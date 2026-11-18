महिंद्रा XEV 9S और टाटा सिएरा EV के बाद, ह्यून्दे वरना इस हफ्ते 'भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम' (भारत NCAP) से पूरे 5 स्टार पाने वाली तीसरी कार बन गई है. इसके साथ ही, वरना अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी कार बन गई है जिसे भारत NCAP की 5-स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि होंडा सिटी, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया जैसी इसकी किसी भी प्रतिद्वंद्वी कार का अभी तक इस सेफ्टी एजेंसी द्वारा टेस्ट नहीं किया गया है. हालांकि, वर्टुस और स्लाविया दोनों को पहले ही ग्लोबल NCAP टेस्ट में 5 स्टार मिल चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि अब बंद हो चुकी टूसॉन SUV और वेन्यू सबकॉम्पैक्ट SUV के बाद, वरना ह्यून्दे की तीसरी ऐसी कार है जिसे 5-स्टार रेटिंग मिली है.

भारत NCAP क्रैश टेस्ट में ह्यून्दे वरना का एडल्ट प्रोटेक्शन स्कोर क्या है?

वरना का एडल्ट ऑक्यूपेंट (वयस्क सवार) स्कोर कुल 32 में से 28.22 अंक रहा, जो अब तक टेस्ट की गई सभी ह्यून्दे कारों में सबसे कम है. 'फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर' क्रैश टेस्ट में ह्यून्दे वरना के अंक कम हुए, जहाँ इसे 16 में से 12.45 अंक मिले. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फैक्ट शीट से पता चलता है कि इस टेस्ट में एडल्ट सवारों को मिलने वाली सुरक्षा 'अच्छी' से लेकर 'मामूली' (marginal) स्तर तक है, जबकि ड्राइवर के शरीर के ज्यादातर हिस्सों के लिए सुरक्षा का स्तर केवल 'पर्याप्त' से लेकर 'मामूली' तक ही है.

साइड डिफॉर्मेबल बैरियर क्रैश टेस्ट में वरना ने 16 में से लगभग पूरे 15.77 अंक हासिल किए, लेकिन एडल्ट टेस्ट डमी की छाती के लिए सुरक्षा को केवल 'पर्याप्त' (एडिक्वेट) माना गया. साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में सुरक्षा को 'अच्छा' (गुड) रेटिंग दी गई.

भारत NCAP क्रैश टेस्ट में ह्यून्दे वरना का चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर क्या है?

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (बच्चों की सुरक्षा) के मामले में, वरना ने 49 में से कुल 44 अंक हासिल किए. चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन और डायनेमिक टेस्ट में पूरे अंक पाने के बाद, वर्ना के अंक केवल व्हीकल असेसमेंट (वाहन मूल्यांकन) वाले हिस्से में कटे.

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