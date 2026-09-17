₹15 लाख में SUV की जंग! हमारी 5 पसंद अगर आपके पास ₹15 लाख हैं, तो इनमें से एक SUV चुनिए
- टा नेक्सॉन को No. 1 स्थान मिला है, क्योंकि यह एक संपूर्ण और हर मौसम के लिए सही फैमिली SUV है
- हर गाड़ी को 5-star भारत NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है
- सुरक्षा, पावरट्रेन, आराम, केबिन की जगह और मालिकाना खर्च के आधार पर किया गया मूल्यांकन
भारतीय कार खरीदारों के लिए ₹15 लाख एक्स-शोरूम का बजट एक ऐसा बजट है, जहां ज्यादा समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती. खरीदारों को अब कम फीचर्स वाले वेरिएंट या साधारण इंजन के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा. यकीन मानिए, आज के समय में इस बजट में डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो इंजन, डुअल-क्लच गियरबॉक्स, फैक्ट्री-फिटेड ट्विन-सिलेंडर CNG और ADAS जैसे सुरक्षा फीचर्स तक मिल जाते हैं.
टॉप 5
1. टाटा नेक्सॉन
टेस्ट किए गए वेरिएंट: ₹14.50 लाख तक, एक्स-शोरूम
रेटिंग: 9.4 / 10
ईंधन दक्षता: 17.0 - 24.1 kmpl, ARAI के अनुसार
सुरक्षा: 5-star BNCAP, 6 एयरबैग, ADAS
car&bike का फैसला
टाटा नेक्सॉन ने ₹15 लाख से कम के बजट में सबसे संपूर्ण और हर मौसम में इस्तेमाल के लिए सही फैमिली SUV होने की वजह से No. 1 स्थान हासिल किया है. इसमें 208 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 5-star भारत NCAP सुरक्षा रेटिंग और 382-लीटर का बड़ा बूट मिलता है. इसमें सेगमेंट की सबसे अच्छी पावरट्रेन लाइनअप में से एक मिलती है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल, हाई-टॉर्क डीजल, ट्विन-सिलेंडर iCNG और इलेक्ट्रिक विकल्प भी शामिल हैं.
2. मारुति सुजुकी ब्रेजा टर्बो
टेस्ट किए गए वेरिएंट: ₹11.16 लाख तक, एक्स-शोरूम
रेटिंग: 9.3 / 10
ईंधन दक्षता: 19.96 - 20.47 kmpl, ARAI के अनुसार
सुरक्षा: 5-star BNCAP, 6 एयरबैग
1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो 109 bhp और 170 Nm पावर देता है, ने ब्रेजा की पहले मौजूद परफॉर्मेंस की कमी को दूर कर दिया है. इसे और आकर्षक बनाता है इसका टॉप-एंड ZXi Plus Turbo वेरिएंट, जिसकी कीमत ₹11.16 लाख एक्स-शोरूम है. इसमें 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और 360-डिग्री कैमरा मिलता है. साथ ही, इसे 5-star भारत NCAP सुरक्षा रेटिंग भी मिली है.
3. हुंडई वेन्यू
टेस्ट किए गए वेरिएंट: ₹14.50 लाख तक, एक्स-शोरूम
रेटिंग: 9.1 / 10
ईंधन दक्षता: 17.5 - 24.2 kmpl, ARAI के अनुसार
सुरक्षा: 5-star BNCAP, 6 एयरबैग, ADAS
शहरी ड्राइविंग के लिए आसान ड्राइविंग अनुभव के मामले में वेन्यू एक ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ है. इसका 1.0-लीटर Turbo GDi इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के साथ आता है, जो ट्रैफिक में मैनुअल गियरबॉक्स और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) की तुलना में तुरंत गियर बदलता है. जहां कुछ गाड़ियां सिर्फ टचस्क्रीन कंट्रोल पर निर्भर करती हैं, वहीं वेन्यू में क्लाइमेट कंट्रोल और मीडिया सेटिंग्स के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं.
4. महिंद्रा XUV 3XO
टेस्ट किए गए वेरिएंट: ₹14.99 लाख तक, एक्स-शोरूम
रेटिंग: 9.0 / 10
ईंधन दक्षता: 17.9 - 20.6 kmpl, ARAI के अनुसार
सुरक्षा: 5-star BNCAP, 6 एयरबैग, ADAS
परफॉर्मेंस के मामले में 3XO सबसे आगे है. इसका डायरेक्ट-इंजेक्शन TGDi इंजन 129 bhp और 230 Nm पैदा करता है. ₹15 लाख के अंदर इसमें ADAS और पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है. OEM के माप के मुताबिक इसका एक्सटीरियर फुटप्रिंट सबसे चौड़ा है और व्हीलबेस भी सबसे लंबा है, जिसका फायदा केबिन के अंदर अच्छी तरह देखने को मिलता है. इसे No. 4 पर रखने की वजह इसका सीमित बूट स्पेस और ज्यादा थ्रॉटल के दौरान ज्यादा ईंधन की खपत है.
5. स्कोडा काइलैक
टेस्ट किए गए वेरिएंट: ₹12.99 लाख तक, एक्स-शोरूम
रेटिंग: 8.9 / 10
ईंधन दक्षता: 19.05 - 19.68 kmpl, ARAI के अनुसार
सुरक्षा: 5-star BNCAP, 6 एयरबैग
हाई-स्पीड स्थिरता और सटीक स्टीयरिंग के मामले में स्कोडा काइलैक शानदार है. स्कोडा के आंकड़ों के मुताबिक इसमें 446-लीटर का बड़ा बूट मिलता है और प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में भी यह काफी बड़ा लगता है. इसे पांचवें स्थान पर रखने की वजह इसकी संकरी बॉडी है, जिसकी वजह से यह 4-सीटर के तौर पर ज्यादा उपयुक्त है. इसके अलावा, इसमें डीजल, CNG या डुअल-क्लच ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं मिलता है.
हमने विजेता कैसे चुने
इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए हर SUV को ₹15 लाख एक्स-शोरूम बजट के अंदर 5 प्रमुख मानकों पर परखा गया है:
सुरक्षा और स्ट्रक्चरल मजबूती (25 प्रतिशत): 5-star भारत NCAP क्रैश रेटिंग और 6 स्टैंडर्ड एयरबैग को प्राथमिकता दी गई है.
पावरट्रेन और ट्रांसमिशन (25 प्रतिशत): वास्तविक परिस्थितियों में पावर डिलीवरी, ओवरटेकिंग के समय उपलब्ध पावर और गियरबॉक्स की प्रतिक्रिया को परखा गया है.
राइड क्वालिटी (20 प्रतिशत): गड्ढों, उबड़-खाबड़ रास्तों, सड़क के जोड़ और कुल मिलाकर गाड़ी के संतुलन पर सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को मापा गया है.
केबिन एर्गोनॉमिक्स और पैकेजिंग (15 प्रतिशत): आधिकारिक माप और सत्यापित बूट स्पेस के आधार पर केबिन की जगह को आंका गया है.
कुल मालिकाना खर्च (15 प्रतिशत): वास्तविक परिस्थितियों में ईंधन दक्षता, नियमित रखरखाव का खर्च और 5 साल बाद की अनुमानित रीसेल वैल्यू को ध्यान में रखकर स्कोर किया गया है.
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