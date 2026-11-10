इंडिया बाइक वीक 2026 की तारीखों का ऐलान; यह फेस्टिवल 4-5 दिसंबर को पंचगनी में फिर से होगा आयोजित

वार्षिक 'इंडिया बाइक वीक' बाइकिंग फेस्टिवल, पिछले साल गोवा के वागाटोर (जो लंबे समय से इसका ठिकाना था) से हटकर पंचगनी आ गया था, और अब यह फिर से वहीं आयोजित हो रहा है. जगह बदलने की वजह यह थी कि इसकी तारीखें स्थानीय जिला परिषद चुनावों से टकरा रही थीं. 2026 तक इसी जगह पर आयोजन जारी रहने के बावजूद, आयोजकों ने फेस्टिवल में मोटरसाइकिल से जुड़ी गतिविधियों और मनोरंजन की विविधता को बरकरार रखा है.

इस इवेंट में रेसिंग के चार फॉर्मेट - डर्ट, ऑफ-रोड, टाइम ट्रायल और एरीना - शामिल होंगे. इसके साथ ही यहाँ स्टंट शो, कस्टम मोटरसाइकिल शोकेस, कैंपिंग और अलाव (बोनफायर) का भी आयोजन होगा। रेसिंग इवेंट्स में कुल रु.12 लाख की इनामी राशि जीती जा सकती है. प्रतिभागियों को हर रेस के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनके पास FMSCI लाइसेंस होना चाहिए; हालाँकि, रजिस्ट्रेशन के समय एक बार के लिए (वन-टाइम) लाइसेंस भी लिया जा सकता है.

मुख्य आकर्षणों में से एक 'जेमसन जिंजर एल x IBW बाइक बिल्ड-ऑफ' प्रतियोगिता होगी. इसमें भाग लेने वाले बिल्डर्स को कस्टमाइज़ करने के लिए एक नई हार्ली-डेविडसन X440 T दी जाएगी. उन्हें हर्ष मान राय, आनंद धर्मराज और शैल सेठ की एक विशेषज्ञ टीम से मार्गदर्शन मिलेगा. फेस्टिवल में सबसे बेहतरीन बाइक को चुना जाएगा, और इसके निर्माता को UK में होने वाले 'एडवेंचर बाइक राइडर फेस्टिवल 2027' में अपना डिज़ाइन पेश करने का मौका मिलेगा. अन्य कस्टम बिल्ड को प्रदर्शित करने और उन्हें जज करने वालों में कैंडिडा लुईस, योगी छाबड़िया और अर्जुन रैना जैसी हस्तियां शामिल होंगी.

मोटरसाइकिल शोकेस, टेस्ट राइड और बहुत कुछ



इटैलियन स्कूटर और मोटरसाइकिल ब्रांड 'इटालजेट' (Italjet) भी IBW 2026 में भारत में कदम रखने जा रहा है. यहाँ कंपनी अपने 'ड्रैगस्टर 300' (Dragster 300), 'ड्रैगस्टर 459' (Dragster 459) और 'ड्रैगस्टर 700' (Dragster 700) मॉडल्स को पेश करेगी. इसके अलावा, यहाँ कई अन्य कंपनियों की मोटरसाइकिलें भी देखने को मिलेंगी. साथ ही, लोगों को टेस्ट राइड का मौका मिलेगा और 'IBW बाइकर्स मार्ट' में एयरोस्टार (Aerostar) और SMK जैसे राइडिंग गियर ब्रांड्स के उत्पाद भी उपलब्ध होंगे.

SMK एक खास 'SMK x इंडिया बाइक वीक' एडिशन हेलमेट भी पेश करेगा, जो केवल इसी इवेंट में उपलब्ध होगा. IBW एक्सपो में 100 से ज़्यादा रिटेलर्स शामिल होंगे. इसके अलावा, आयोजक प्रमुख शहरों से पंचगनी तक राइड्स का इंतज़ाम भी कर रहे हैं. जो लोग पूरे रास्ते बाइक चलाकर इवेंट तक नहीं जाना चाहते, उनके लिए कार्गो पार्टनर्स के ज़रिए पुणे और सतारा तक मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी दी जा रही है. इस बारे में और जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है.

हनुमानकाइंड म्यूज़िक लाइन-अप में मुख्य आकर्षण होंगे

दो दिवसीय फेस्टिवल का एक और मुख्य हिस्सा संगीत होगा. मुख्य मंच पर होने वाले कार्यक्रमों में हनुमानकाइंड, मिडिवल पंडित्ज़, कार्श काले, हार्ले रॉक राइडर, कुतले खान, क्रिप्टोस, सिकफ्लिप और बॉम्बी शामिल हैं. 'जेमसन कनेक्ट्स हाउलिंग डॉग' मंच पर रासा, ब्लैकजैक! और डीजे रसेल अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

मनोरंजन के कार्यक्रमों में कॉमेडियन आकाश मेहता के साथ-साथ यूरोपीय यात्री विन्स और नाथा की बातचीत भी शामिल है, जो दुनिया भर की अपनी यात्राओं के किस्से साझा करेंगे. खाने-पीने से जुड़ी खास चीजों में 'बिग फोर्कर्स ग्रिल फेस्ट' और 'द कटिंग क्लब' शामिल हैं.

इंडिया बाइक वीक 2026 के टिकट और कीमतें

रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 12 सितंबर, 2026 से पहले 3,000 खरीदारों के लिए 'अर्ली-बर्ड' ऑफर उपलब्ध हैं. एक दिन के रेगुलर टिकट की कीमत रु.1,999 से शुरू होती है, जबकि दो दिन के 'प्लैटिनम पास' की कीमत रु.7,000 तक है। 25 लोगों तक के ग्रुप के लिए भी बुकिंग की सुविधा है, जिसमें दोनों दिनों के लिए प्रति व्यक्ति कीमत रु.2,699 से शुरू होती है. अधिक जानकारी और बुकिंग के विकल्प 'इंडिया बाइक वीक' की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.