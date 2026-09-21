इंडिया बाइक वीक 2026 का आयोजन 4-5 दिसंबर को होगा

इंडिया बाइक वीक (IBW) का 13वां एडिशन 4-5 दिसंबर, 2026 को महाराष्ट्र के पंचगनी में फिर से आयोजित किया जाएगा. पिछले साल इसकी शुरुआत पंचगनी में ही हुई थी. इस इवेंट का दायरा बढ़ाया जाएगा और इस पहाड़ी शहर व आस-पास के इलाकों में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इनमें पंचगनी में और ज़्यादा राइडिंग ट्रेल्स, कैंपसाइट्स, राइड-आउट्स और आफ्टर-पार्टीज़ शामिल होंगी.

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बड़ी जगह और नई एक्टिविटीज़

इंडिया बाइक वीक 2026 ऐसी जगह पर आयोजित किया जाएगा जो पिछले साल की जगह से 50% बड़ी है. इस बड़ी जगह पर आने वालों के लिए पार्किंग और खुली जगह की अतिरिक्त सुविधा होगी.

इस इवेंट में चार खास रेसट्रैक होंगे, जहाँ हिस्सा लेने वाले रु.12 लाख तक के इनाम के लिए मुकाबला कर सकेंगे. स्टंट एरिना में भी स्टंट शो होगा, जिसमें एक इंटरनेशनल एथलीट का परफॉर्मेंस भी शामिल होगा.

इस इवेंट में 'जेमसन जिंजर एल X IBW बाइक बिल्ड-ऑफ' कॉम्पिटिशन भी शामिल होगा. इसमें हिस्सा लेने वाले शौकिया बाइक बिल्डर्स को एक मोटरसाइकिल और तय बजट के अंदर कस्टम बाइक बनाने के लिए 50 दिन दिए जाएंगे. जीतने वाले बिल्डर्स को हार्ले-डेविडसन X440T मिलेगी.

अन्य आकर्षणों में कैंडिडा लुइस द्वारा क्यूरेट किया गया 'द बिग ट्रिप', योगी छाब्रिया द्वारा क्यूरेट किया गया 'मिसफिट्स कलेक्शन' और अर्जुन रैना द्वारा जज किया जाने वाला 'मॉड बाइक कॉम्पिटिशन' शामिल होंगे.

इस महोत्सव में एक प्रदर्शनी भी होगी जिसमें 100 से अधिक खुदरा विक्रेता मोटरसाइकिल गियर, एक्सेसरीज़, उत्पाद और अपग्रेड प्रदर्शित करेंगे.

राइड्स और कैंपिंग

IBW पंचगनी के आस-पास लोकल राइड-आउट और ट्रेल्स का आयोजन करेगा, जबकि बेंगलुरु, कोच्चि, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों से फेस्टिवल तक के लिए राइड्स की योजना बनाई गई है.

अपने 'अराइव एंड राइड' (Arrive and Ride) इनिशिएटिव के ज़रिए, IBW पुणे और सतारा तक मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्टेशन के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कार्गो कैरियर के साथ भी काम करेगा.

वेन्यू के पास फेस्टिवल के लिए एक खास कैंपसाइट उपलब्ध होगी, जहाँ से चट्टान के किनारे का नज़ारा दिखेगा और SUV कैंपर के लिए जगह, पक्के टॉयलेट और आफ्टर-पार्टीज़ में जाने की सुविधा भी मिलेगी.

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